HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vì sao súng, đạn trong vụ Bình “kiểm” chưa bị tiêu hủy ngay?

Trần Thái

(NLĐO) – Số súng, đạn thu giữ trong vụ án Bình kiểm không bị tiêu hủy ngay mà được giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quản lý theo quy định pháp luật.

Ngày 31-12, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm các bị cáo Huỳnh Hoàng Vũ (SN 1972, tên gọi khác "Vũ Mèo"), Lê Viết Hiếu (SN 1990, quê TPHCM), Trương Nhựt Tâm (SN 1985, cựu Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú cũ), Trần Vĩnh Tâm (SN 1967, ngụ TPHCM) và Trương Đình Thuận (SN 1993, quê TPHCM).

Bình "kiểm" chấp nhận bản án

Đây là 5 trong số 14 bị cáo trong vụ án liên quan Phạm Đức Bình (còn gọi là Bình "kiểm"), từng bị TAND Khu vực 7, TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên án vào tháng 9-2025. Những bị cáo trên bị xét xử về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc", "Không tố giác tội phạm" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". 

Trước đó, Phạm Đức Bình bị tuyên phạt 12 năm tù về các tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Bị cáo Bình không kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vì sao súng , đạn trong vụ Bình kiểm chưa bị tiêu hủy ngay lập tức? - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm tại TAND Khu vực 7, TPHCM

Theo hồ sơ, ở nhóm tội tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, Phạm Đức Bình được xác định là đối tượng chủ mưu, trực tiếp đưa tiền cho đồng phạm Nguyễn Tuấn An sang Lào mua súng, đồng thời chỉ đạo các bị cáo khác cất giữ vũ khí. 

Nguyễn Tuấn An đã mua và vận chuyển trái phép súng, đạn từ Lào về Việt Nam, thu lợi bất chính hơn 94,3 triệu đồng. Các bị cáo Huỳnh Hoàng Vũ và Chu Văn Hoàng Anh bị xác định có hành vi tàng trữ súng, đạn trái phép.

Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Lê Minh Nghĩa đã đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn mua súng để chiếm đoạt 21 triệu đồng của Phạm Đức Bình.

Ở nhóm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Mạnh Tài là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức cá độ bóng đá và số đề qua Internet, với tổng số tiền đánh bạc hơn 18 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 36 triệu đồng.

Một số bị cáo như Trương Định Sự, Huỳnh Thanh Anh giữ vai trò đồng phạm, giúp sức; nhiều bị cáo khác, trong đó có Lê Viết Hiếu, Phạm Huy Cường, Trần Vĩnh Tâm, tham gia cá độ với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Riêng tội "Không tố giác tội phạm", bị cáo Lại Nam Phương bị xác định đã chứng kiến việc giao nhận súng giữa các bị cáo nhưng không trình báo cơ quan chức năng.

Sau bản án sơ thẩm, 5 bị cáo kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Huỳnh Hoàng Vũ rút toàn bộ kháng cáo; các bị cáo còn lại xin được giảm nhẹ hình phạt.

Súng, đạn không bị tiêu huỷ ngay

Xem xét vụ án, HĐXX phúc thẩm đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng (phạm tội nhiều lần, tái phạm) và giảm nhẹ (thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng), từ đó đưa ra phán quyết.

Cụ thể, đối với Huỳnh Hoàng Vũ, tòa chấp nhận việc rút kháng cáo, đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên mức án 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đối với Trương Đình Thuận, được chấp nhận kháng cáo, chuyển từ hình phạt tù sang án treo (9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo), thời gian thử thách 18 tháng.

Đối với Lê Viết Hiếu, Trần Vĩnh Tâm, Trương Nhựt Tâm, không được chấp nhận kháng cáo. Theo HĐXX phúc thẩm mức án 3 năm tù mà cấp sơ thẩm tuyên đã là mức thấp nhất của khung hình phạt.

Ngoài ra, đối với các bị cáo phạm tội đánh bạc, HĐXX phúc thẩm tuyên hình phạt bổ sung bằng tiền, mức phạt từ 20 triệu đồng đến 70 triệu đồng, sung công quỹ Nhà nước.

Vật chứng là súng, đạn trong vụ án được HĐXX xác định là vật cấm tàng trữ, lưu hành và cần bị tịch thu. Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm xác định quyết định của bản án sơ thẩm khi giao thẳng cho các đơn vị để tiêu hủy là chưa chính xác.

Do đó, tòa đã sửa phần quyết định của bản án, theo hướng giao các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tiếp nhận, quản lý số vũ khí theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, trước khi thực hiện các bước xử lý tiếp theo theo đúng trình tự pháp luật. Cụ thể, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao quản lý 1 khẩu súng AK, 240 viên đạn và 4 hộp tiếp đạn; Bộ Tư lệnh TPHCM quản lý 1 khẩu súng Pietro Beretta M9 và 10 viên đạn quân dụng.

Tin liên quan

Bình “kiểm” lãnh 12 năm tù

Bình “kiểm” lãnh 12 năm tù

(NLĐO) - Bị cáo Phạm Đức Bình (tức Bình “kiểm”) cùng đồng phạm thừa nhận hành vi sai trái, bày tỏ sự ăn năn hối lỗi và mong được hưởng sự khoan hồng.

Bình “kiểm” nói bị trầm cảm, không nhớ phạm tội ra sao

(NLĐO) - Tại tòa, Bình “kiểm” thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khẳng định cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội.

Hình ảnh áp giải Bình “kiểm” đến tòa sáng nay

(NLĐO) - Ngay từ sáng sớm, khu vực quanh tòa án sẽ xét xử Bình “kiểm” cùng đồng phạm đã được kiểm soát chặt chẽ.

quận Tân Phú tổ chức đánh bạc Bộ Quốc phòng bình kiểm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo