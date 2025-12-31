HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Thực hư lời khai đưa 2.000 USD cho lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh để "nắm tin"

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI

(NLĐO) - Tại phiên tòa, lời khai của bị cáo về việc đưa tiền để "hỏi thông tin vụ án" tiếp tục được làm rõ.

Ngày 31-12, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Ngọc Thanh (SN 1977, quê Hải Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", liên quan vụ nhận tiền "chạy án" cho một bị can đang bị tạm giam tại Quảng Ninh.

Lời hứa có giá hơn nửa tỉ đồng

Theo cáo trạng, cuối năm 2019, ông Nguyễn Văn N. nhờ người tên Trần Thị Tuyết Mai lo "chạy án" cho chị vợ là Võ Thị L. đang bị tạm giam về các tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Mai hứa hẹn có thể giúp được tại ngoại, không bị kết án, chỉ xử phạt hành chính và yêu cầu 520 triệu đồng.

Ngày 18-11-2019, ông N. giao đủ tiền cho Mai (420 triệu đồng tiền mặt, 100 triệu đồng chuyển khoản). Sau đó, Mai cùng ông N. và người nhà ra Quảng Ninh. 

Tại đây, Mai giới thiệu Phạm Ngọc Thanh là người "có quan hệ", để tạo lòng tin. Ông Thanh hướng dẫn gia đình viết đơn xin bảo lãnh, chuẩn bị giấy tờ và cam kết có thể lo cho L. được tại ngoại.

Thực hư lời khai đưa 2.000 USD cho lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh để "nắm tin" - Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Không có căn cứ về việc đưa tiền

Sau đó, ông Thanh chở Mai đến VKSND tỉnh Quảng Ninh để gặp lãnh đạo Viện. Trên đường đi, Mai nói đã nhận của ông N. 520 triệu đồng và đã đổi ra khoảng 20.000 USD. 

Khi đến VKSND tỉnh Quảng Ninh, Mai đưa cho ông Thanh phong bì bên trong có 2.000 USD để ông này liên hệ tìm hiểu thông tin vụ án của L. còn Mai ngồi đợi bên ngoài.

Sau khi tìm hiểu thông tin vụ án, ông Thanh nói lại cho Mai lãnh đạo VKS trả lời không giúp được.

Tuy nhiên, ông Thanh và Mai vẫn tiếp tục trấn an gia đình nạn nhân. Ông Thanh còn nhiều lần đưa thông tin gian dối rằng L. sẽ được trả tự do tại tòa sau khi nộp phạt. Tuy nhiên, ngày 22-6-2020, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Võ Thị L. tổng cộng 11 năm tù.

Sau bản án, ông N. yêu cầu trả lại tiền nhưng không được. Đến cuối tháng 10-2020, Mai cắt liên lạc, ông Thanh cũng không liên hệ được. Ngày 18-11-2020, ông N. trình báo Công an quận Gò Vấp (cũ), TPHCM.

Đối với Trần Thị Tuyết Mai, người này đã bị khởi tố nhưng hiện đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Bị cáo Thanh thừa nhận không công tác trong cơ quan nhà nước, biết rõ không giúp được nhưng vẫn đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền.

Đối với việc bị cáo khai đã đưa cho lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh số tiền 2.000 USD để hỏi thông tin vụ án, quá trình điều tra chỉ có duy nhất lời khai của bị cáo, không có tài liệu, chứng cứ chứng minh việc đưa tiền, do đó không có căn cứ để xem xét xử lý.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thanh 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo HĐXX, gia đình bị cáo đã bồi thường 520 triệu đồng cho bị hại.


Tin liên quan

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

(NLĐO)- Bị truy nã về tội giết người, Hoàng lẩn trốn về Đồng Nai thì bị phát hiện, bắt giữ

"Đưa hối lộ" để chạy án, trùm giang hồ Vi "ngộ" bị tuyên phạt 3 năm tù

(NLĐO)- Đưa hối lộ nhờ chạy án, Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh đã bị tuyên phạt 3 năm tù giam.

Đoàn Hát Vang ở Đà Nẵng bị tạm giữ

(NLĐO) – Sau khi xảy ra vụ việc, Đoàn Hát Vang bỏ trốn khỏi địa phương, Công an xã Xuân Phú - TP Đà Nẵng đã vận động đối tượng ra đầu thú.

