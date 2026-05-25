Thời sự

Vì sao Thanh Hóa điều chỉnh kéo dài thời gian hoàn thành dự án Hòn Vọng Phu?

Tuấn Minh

(NLĐO)- Di tích Hòn Vọng Phu được chi 17 tỉ đồng để bảo tồn, gia cố vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh thời gian hoàn thành tới quý III/2026

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh dự án bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu thuộc Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa).

Vì sao Thanh Hóa điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án Hòn Vọng Phu? - Ảnh 1.

Hòn Vọng Phu trên đỉnh núi Nhồi, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa sau khi bảo tồn, gia cố đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận

Trong quyết định phê duyệt đầu tư trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu hoàn thành dự án trước ngày 31-12-2025, nay điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án sang quý III/2026.

Lý do điều chỉnh nhằm bảo đảm đủ thời gian hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án theo chủ trương điều chỉnh tại công văn số 7911 ngày 4-5 của UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 4-5, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng về việc triển khai thực hiện gói thầu số 07 (Kiểm toán dự án) thuộc dự án gia cố, bảo tồn Hòn Vọng Phu.

Trong công văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không đồng ý đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (Ban QLDA công nghiệp và dân dụng) Thanh Hóa về việc không thực hiện gói thầu số 07, thuộc dự án nêu trên.

Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để làm cơ sở triển khai gói thầu kiểm toán theo quy định; việc điều chỉnh dự án thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng.

Đồng thời, giao Ban QLDA công nghiệp và dân dụng Thanh Hóa, khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh dự án (nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện dự án), gửi Sở Xây dựng thẩm định theo quy định.

Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh, tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 07 (Kiểm toán dự án) theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng hồ sơ, hiệu quả sử dụng vốn và việc chấp hành quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí, hoàn thành công tác quyết toán dự án đúng thời hạn, đúng quy định.

Vì sao Thanh Hóa điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án Hòn Vọng Phu? - Ảnh 2.

Danh thắng nhìn về hướng trung tâm TP Thanh Hóa cũ

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, di tích hòn Vọng Phu (thuộc cụm di tích danh lam thắng cảnh núi An Hoạch) sau nhiều lần bị sét đánh gây bong vỡ, có nguy cơ đổ sập nên UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định duyệt chi 17 tỉ đồng để bảo tồn, gia cố chống sập đổ.

Tuy nhiên, sau khi di tích được gia cố xong đã gây ra nhiều tranh cãi do công trình có màu trắng sáng. Việc bỏ ra số tiền 17 tỉ đồng để bảo vệ một khối đá có thực sự cần thiết.

Trước thông tin phản ánh của báo chí và dư luận xã hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã có chỉ đạo giao các sở, ngành liên quan kịp thời kiểm tra, rà soát các nội dung thông tin, phản ánh của báo chí, dư luận xã hội; đối chiếu với hồ sơ khoa học di tích và hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để chủ động làm rõ, phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí, dư luận xã hội; bảo đảm thống nhất, chính xác, đúng quy định pháp luật.

Di tích thắng cảnh Hòn Vọng Phu nằm trong cụm Di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (còn gọi là núi Nhồi; phường An Hưng, TP Thanh Hóa cũ - nay là phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa).

Hòn Vọng Phu là một cột đá cao khoảng 20 m, giống hình người phụ nữ ôm con. Di tích này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích cấp Quốc gia năm 1992 cùng với di tích Đình Thượng, chùa Hinh Sơn, chùa Quan Thánh, Lăng Mãn Quận công Lê Trung Nghĩa.

Giá trị của danh thắng Hòn Vọng Phu vừa được chi 17 tỉ đồng để bảo vệ

(NLĐO)- Danh thắng núi An Hoạch - nơi có hòn Vọng Phu, không chỉ là một ngọn núi cổ mà còn là nơi lưu giữ hệ thống văn bia khắc trên đá độc đáo ở Việt Nam

Chủ đầu tư nói về số tiền 17 tỉ đồng gia cố Hòn Vọng Phu

(NLĐO)- Chủ đầu tư dự án bảo tồn, gia cố Hòn Vọng Phu ở Thanh Hóa đã thông tin về số tiền 17 tỉ đồng được đầu tư chống đổ sập mà dư luận đang quan tâm.

Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra thông tin liên quan tới Hòn Vọng Phu

(NLĐO)- Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ đạo kiểm tra phản ánh của báo chí, mạng xã hội liên quan tới Hòn Vọng Phu

