Vì sao tỉ lệ lao động được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp thấp?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Vì sao tỉ lệ lao động được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp thấp?

MAI CHI

(NLĐO)- Trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 - 500.000 người lao động được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp

Báo cáo tổng kết thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động của Bộ Nội vụ mới đây cho biết đến nay, cả nước có 153 phòng khám bệnh nghề nghiệp được cấp phép hoạt động, trung bình mỗi năm có khoảng 300.000 - 500.000 người lao động được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Trong đó, 3.000 - 5.000 trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp được phát hiện (chiếm khoảng 1%) và các trường hợp được giám định bệnh nghề nghiệp chỉ chiếm 2-3% tổng số trường hợp chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp. 

Tích lũy số trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm đến hết năm 2024 là trên 31.000 trường hợp.

Lý giải lý do tỉ lệ lao động được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định bệnh nghề nghiệp còn thấp, Bộ Nội vụ cho rằng thời gian qua, việc khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, lập hồ sơ quản lý, phân loại sức khỏe, đo kiểm, quan trắc môi trường lao động chưa được nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quan tâm, đặc biệt là trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Vì sao tỉ lệ lao động được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp thấp? - Ảnh 1.

Người lao động tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí do LĐLĐ TPHCM tổ chức

Bên cạnh đó, việc khám bệnh nghề nghiệp còn nhiều hạn chế cả về năng lực khám và các thủ tục, trình tự khám; thiếu bác sĩ được đào tạo chuyên khoa sâu về khám, chẩn đoán bệnh nghề nghiệp; thiếu trang thiết bị và máy móc chuyên dụng phục vụ khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Mặt khác, công tác khám chưa thật sự được triển khai đúng và đủ chỉ định so với các yếu tố có hại mà người lao động tiếp xúc trong quá trình sản xuất; Các chỉ định khám ở nhiều nơi chỉ dừng lại ở khám bệnh phổi phế quản nghề nghiệp và điếc nghề nghiệp do tiếng ồn.

Việc khám và chẩn đoán các bệnh nghề nghiệp còn nhiều hạn chế do sự thiếu hợp tác từ phía người sử dụng lao động trong việc cung cấp thông tin về quy trình sản xuất và các mối nguy hại trong nguyên liệu và công nghệ; thủ tục yêu cầu khám, giám định bệnh nghề nghiệp còn phức tạp.

Vì sao tỉ lệ lao động được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp thấp? - Ảnh 2.

Cần đơn giản hóa thủ tục khám phát hiện và giám định bệnh nghề nghiệp để tạo thuận lợi cho người lao động

Bộ Nội vụ cũng chỉ ra thực trạng hiện nay, nhiều người lao động mắc bệnh nghề nghiệp nhưng chưa được hưởng chế độ từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vì hồ sơ liên quan không thể làm đầy đủ, quy định phức tạp, không rõ ràng. Việc lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp của người về hưu, chuyển công tác, chuyển công việc rất khó khăn, đặc biệt đối với đơn vị giải thể…

Từ thực tế trên, Bộ Nội vụ đề xuất nghiên cứu hoàn thiện các quy định về khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định bệnh nghề nghiệp và quản lý hồ sơ sức khỏe theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người lao động trong việc tiếp cận và thụ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp; hoàn thiện cơ chế xác định bệnh nghề nghiệp, cơ chế cập nhật, bổ sung Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm và các quy định có liên quan nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động, phù hợp với sự phát triển của khoa học y học lao động và thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Cần xem xét, giải quyết đối với các trường hợp có căn cứ khoa học chứng minh mối liên hệ giữa bệnh và nghề nghiệp nhưng chưa kịp cập nhật vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm; hoàn thiện các quy định về điều dưỡng, phục hồi sức khỏe và tiêu chuẩn sức khỏe nghề nghiệp;

Ngoài ra, cần quy định rõ tiêu chí xác định đối tượng được hưởng chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe. Đồng thời, có cơ chế đầu tư, hỗ trợ phát triển cơ sở phục hồi chức năng cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các nguồn lực hợp pháp khác…

Tin liên quan

Bệnh nghề nghiệp cần được quan tâm đúng mức

Bệnh nghề nghiệp cần được quan tâm đúng mức

(NLĐO)- Nhiều doanh nghiệp chưa hiểu đúng và chưa chủ động tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, chưa làm tốt công tác dự phòng để ngăn ngừa bệnh

Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

(NLĐO) - Người lao động mắc bệnh nghề nghiệp được hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng và hưởng chế độ BHXH theo quy định mới.

Đừng xem nhẹ bệnh nghề nghiệp

Một số bệnh nghề nghiệp nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể gây nguy hiểm tính mạng của người lao động

khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp người lao động tai nạn lao động Bộ Nội vụ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo