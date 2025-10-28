Tăng tốc thi công đường Vành đai 3 - TP HCM qua Đồng Nai

Trước thực trạng thi công chậm so với kế hoạch, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Thành phần 3 thuộc Dự án đường Vành đai 3 - TP HCM đoạn qua địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tiến độ thi công của 3 gói thầu thuộc dự án đến nay đạt 47% giá trị hợp đồng, chậm 4,4% so với kế hoạch. Để bảo đảm cam kết thông xe vào ngày 19-12, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh nghiêm túc thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai 140 ngày đêm nhằm hoàn thành thông xe kỹ thuật Dự án đường Vành đai 3 - TP HCM; chỉ đạo các nhà thầu cần quyết tâm hơn nữa, tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để hoàn thành đúng tiến độ.

Một nút giao giữa Dự án đường Vành đai 3 - TP HCM và đường tỉnh ở Đồng Nai

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Nhơn Trạch phối hợp cùng UBND xã Phước An xử lý dứt điểm, bàn giao 8 vị trí trụ điện cao thế cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để thực hiện di dời hệ thống điện trong khu vực dự án, phục vụ thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh đây là các công trình đặc biệt quan trọng không chỉ với Đồng Nai mà còn với vùng Đông Nam Bộ và cả nước, tiến độ hoàn thành sẽ là thước đo trách nhiệm và năng lực của từng đơn vị.