Video: 5 quả phạt đền kiểu Panenka tệ hại nhất lịch sử bóng đá

Cú đá Panenka hỏng ăn tệ hơn nhiều so cú sút hỏng phạt đền thông thường, bởi cầu thủ sau đó sẽ bị tổn thương lòng tự trọng, bị đồng đội xa lánh, khán giả chỉ trích…

Dưới đây là 5 cú sút Panenka tệ nhất khiến các cầu thủ khi thực hiện xong trông đều vô cùng ngớ ngẩn - theo Planet Football

1. Andrea Pirlo

Huyền thoại bóng đá Ý Andrea Pirlo từng thực hiện quả phạt đền kiểu Panenka "không thể tệ hơn" trong trận giao hữu AC Milan – Barcelona năm 2010.

Pirlo vs Pinto panenka fail

2. Francesco Totti

Huyền thoại Francesco Totti (Ý) cũng thực hiện quả đá Panenka tệ không kém Andrea Pirlo. Tình huống này diễn ra trong một trận đấu của AS Roma với Lecce tại Serie A.

Totti with a funny penalty

3. Raheem Sterling

Tiền đạo người Anh trở thành "trò cười thiên hạ" khi thực hiện quả phạt đền Panenka tệ hại trong trận đấu của Man City với Leicester City tại Carabao Cup 2018-2019.

twitter_1767875570193

4. Gary Lineker

Khi chỉ còn kém huyền thoại Sir Bobby Charlton đúng một bàn trong danh sách lập công cho đội tuyển Anh, danh thủ Gary Lineker đứng trước cơ hội hoàn hảo để san bằng kỷ lục.

Thời cơ đến ở trận khi "Tam Sư" được hưởng một quả phạt đền trong trận Anh gặp Brazil năm 1992.

Tuy nhiên, trong lần ra sân cuối cùng tại Wembley, danh thủ Lineker lại sút hỏng đầy đáng tiếc. Chia sẻ sau trận, ông nói: "Tôi thấy thủ môn đổ người sớm nên cố gắng bấm bóng qua đầu anh ta… nhưng lúc dứt điểm tôi lại đá trúng mảng cỏ khiến bóng không đủ độ cao".

Trái lại, HLV Graham Taylor sau đó thì thẳng thắn và lạnh lùng hơn nhiều khi bình luận: "Có thể nói chúng tôi đã đá với Brazil trong tình trạng chỉ có 10 người".

Một lời nhận xét có phần cay nghiệt và là cái kết buồn cho khoảnh khắc lẽ ra đã đi vào lịch sử của Lineker.

Gary Lineker penalty miss, England v Brazil 1992

5. Sergio Aguero

Tiền đạo Sergio Aguero có cơ hội nhân đôi cách biệt cho Mancr City trong trận gặp Chelsea năm 2021 nhưng cú đá phạt đền Panenka tệ hại của anh đã bị thủ môn Edouard Mendy dễ dàng cản phá.

Chelsea sau đó lội ngược dòng và giành chiến thắng 2–1, khiến bữa tiệc vô địch Premier League của Man City phải tạm hoãn.

"Tôi xin lỗi các đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ vì đã đá hỏng quả phạt đền"- huyền thoại người Argentina viết trên Twitter sau trận - "Đó là một quyết định tồi và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm".

Trừ tình huống đá phạt đền bẽ bàng thì màn trình diễn của Aguero trong trận đấu đó khá xuất sắc.