Video: 5 quả phạt đền kiểu Panenka tệ hại nhất lịch sử bóng đá

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Video: 5 quả phạt đền kiểu Panenka tệ hại nhất lịch sử bóng đá

Đăng Minh

(NLĐO) – Đá phạt đền kiểu Panenka đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, sự bình tĩnh và cả may mắn - điều mà nhiều huyền thoại từng không làm được trong quá khứ.

Cú đá Panenka hỏng ăn tệ hơn nhiều so cú sút hỏng phạt đền thông thường, bởi cầu thủ sau đó sẽ bị tổn thương lòng tự trọng, bị đồng đội xa lánh, khán giả chỉ trích…

Dưới đây là 5 cú sút Panenka tệ nhất khiến các cầu thủ khi thực hiện xong trông đều vô cùng ngớ ngẩn - theo Planet Football

1. Andrea Pirlo

Huyền thoại bóng đá Ý Andrea Pirlo từng thực hiện quả phạt đền kiểu Panenka "không thể tệ hơn" trong trận giao hữu AC Milan – Barcelona năm 2010.

Pirlo vs Pinto panenka fail

2. Francesco Totti

Huyền thoại Francesco Totti (Ý) cũng thực hiện quả đá Panenka tệ không kém Andrea Pirlo. Tình huống này diễn ra trong một trận đấu của AS Roma với Lecce tại Serie A.

Totti with a funny penalty

3. Raheem Sterling

Tiền đạo người Anh trở thành "trò cười thiên hạ" khi thực hiện quả phạt đền Panenka tệ hại trong trận đấu của Man City với Leicester City tại Carabao Cup 2018-2019.

twitter_1767875570193

4. Gary Lineker

Khi chỉ còn kém huyền thoại Sir Bobby Charlton đúng một bàn trong danh sách lập công cho đội tuyển Anh, danh thủ Gary Lineker đứng trước cơ hội hoàn hảo để san bằng kỷ lục.

Thời cơ đến ở trận khi "Tam Sư" được hưởng một quả phạt đền trong trận Anh gặp Brazil năm 1992. 

Tuy nhiên, trong lần ra sân cuối cùng tại Wembley, danh thủ Lineker lại sút hỏng đầy đáng tiếc. Chia sẻ sau trận, ông nói: "Tôi thấy thủ môn đổ người sớm nên cố gắng bấm bóng qua đầu anh ta… nhưng lúc dứt điểm tôi lại đá trúng mảng cỏ khiến bóng không đủ độ cao".

Trái lại, HLV Graham Taylor sau đó thì thẳng thắn và lạnh lùng hơn nhiều khi bình luận: "Có thể nói chúng tôi đã đá với Brazil trong tình trạng chỉ có 10 người".

Một lời nhận xét có phần cay nghiệt và là cái kết buồn cho khoảnh khắc lẽ ra đã đi vào lịch sử của Lineker.

Gary Lineker penalty miss, England v Brazil 1992

5. Sergio Aguero

Tiền đạo Sergio Aguero có cơ hội nhân đôi cách biệt cho Mancr City trong trận gặp Chelsea năm 2021 nhưng cú đá phạt đền Panenka tệ hại của anh đã bị thủ môn Edouard Mendy dễ dàng cản phá.

Chelsea sau đó lội ngược dòng và giành chiến thắng 2–1, khiến bữa tiệc vô địch Premier League của Man City phải tạm hoãn.

"Tôi xin lỗi các đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ vì đã đá hỏng quả phạt đền"- huyền thoại người Argentina viết trên Twitter sau trận - "Đó là một quyết định tồi và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm".

Trừ tình huống đá phạt đền bẽ bàng thì màn trình diễn của Aguero trong trận đấu đó khá xuất sắc.

twitter_1767875742902

Tin liên quan

Phạt đền gây tranh cãi, Leeds United hạ Everton ngày trở lại Premier League

Phạt đền gây tranh cãi, Leeds United hạ Everton ngày trở lại Premier League

(NLĐO) – Tân binh Ngoại hạng Leeds United đánh bại Everton bằng bàn thắng từ chấm phạt đền gây tranh cãi, khiến giới chuyên môn cũng hoài nghi về luật mới.

Bruno Fernandes "giải cứu" Man United trên chấm phạt đền

(NLĐO) - Được chơi trên sân nhà và 2 lần dẫn bàn, thế nhưng, Man United vẫn phải nhờ đến quả phạt đền cuối trận để giành trọn 3 điểm trước tân binh Burnley.

Ronaldo sút hỏng phạt đền, Ruben Neves "giải cứu" Bồ Đào Nha

(NLĐO) - Bỏ lỡ vô số cơ hội và sút hỏng phạt đền, Ronaldo có một đêm ác mộng dù Bồ Đào Nha vẫn giành điểm trước CH Ireland để nối dài mạch thắng lên con số 6.

Raheem Sterling phạt đền Francesco Totti Sergio Aguero Andrea Pirlo Panenka
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo