Thời sự

VIDEO: "Biển nước" vây quanh chung cư, dân phải di chuyển bằng xe cẩu tự hành

Tin ảnh - video: Thùy Linh - Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Một ngày sau mưa lớn kéo dài do bão số 10, nhiều khu vực ở Hà Nội vẫn ngập trong nước, ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt và di chuyển của người dân.

Trưa ngày 1-10, tại khu đô thị Resco Phạm Văn Đồng, nơi có nhiều tòa chung cư đang trong tình cảnh ngập sâu, cư dân chung cư di chuyển thông qua chiếc xe tải gắn cẩu tự hành, mỗi chuyến 30-60 phút, tùy lượng người.

Người dân đang đợi xe cẩu tự hành vượt nước ngập chở về các tòa nhà ở khu đô thị Resco Phạm Văn Đồng. Video: Thùy Linh

Các phương tiện chỉ dám di chuyển một phần đường ở đường Phạm Tu. Video: Nguyễn Hưởng

Anh Nam, cư dân ở khu đô thị Resco, cho biết ở khu vực này luôn trong tình trạng cứ mưa là ngập, nhưng đợt này ngập sâu và kéo dài. Rút kinh nghiệm đợt ngập tháng 8 vừa qua, nhiều cư dân phải mang xe ô tô ra đường Phạm Văn Đồng để tránh hư hỏng do ngập lụt.

Nhiều người đi và trở về căn nhà của mình thông qua chiếc xe tải, với thời gian 30-60 phút, tùy lượng khách. Anh Nam ví von đi trong trời mưa băng qua những dòng nước, chiếc xe tải cẩu này giống "tàu Titanic".

Tình trạng ngập úng cũng diễn ra ở đường Phạm Tu, phương tiện giao thông gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua đây, hoặc chỉ được được 1 phần nhỏ trong đường.

Hà Nội còn khoảng 20 điểm ngập lụt

Thống kê của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến sáng 1-10, khu vực nội thành Hà Nội còn hơn 20 điểm ngập. Con số này giảm khoảng 2/3 so với thống kê vào thời điểm 16 giờ ngày 30-9.

Các điểm còn úng ngập trên lưu vực sông Nhuệ gồm: Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long số 5,6 Km9+656, ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng...

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo ngày và đêm 1-10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80 mm/3 giờ).

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, do ảnh hưởng của mưa lớn hoàn lưu bão số 10, đã gây lũ lớn trên hệ thống các sông thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó nhiều tuyến sông lên mức báo động 3 và trên báo động 3, có tuyến sông lũ đã vượt lũ lịch sử (lũ trên sông Bưởi tại Kim Tân đạt 14,31 m, vượt lũ lịch sử 0,06 m) và hiện còn diễn biến phức tạp.

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, chủ động ứng phó với lũ lớn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều; kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.

Sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê theo phương châm "4 tại chỗ", đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

VIDEO: "Biển nước" vây quanh chung cư, dân phải di chuyển bằng xe cẩu tự hành- Ảnh 2.

Nước ngập khiến việc đi ra bên ngoài và vào bên trong các tòa nhà chung cư khó khăn

VIDEO: "Biển nước" vây quanh chung cư, dân phải di chuyển bằng xe cẩu tự hành- Ảnh 3.

Người dân chỉ dám đi một phần đường cao nhất

VIDEO: "Biển nước" vây quanh chung cư, dân phải di chuyển bằng xe cẩu tự hành- Ảnh 4.

Mì tôm là thực phẩm được các cư dân lựa chọn mua vào sử dụng trong những ngày ngập lụt

VIDEO: "Biển nước" vây quanh chung cư, dân phải di chuyển bằng xe cẩu tự hành- Ảnh 5.

VIDEO: "Biển nước" vây quanh chung cư, dân phải di chuyển bằng xe cẩu tự hành- Ảnh 6.

VIDEO: "Biển nước" vây quanh chung cư, dân phải di chuyển bằng xe cẩu tự hành- Ảnh 7.

