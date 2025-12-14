VIDEO: “Bom nước” hơn 2 triệu m3 ở trên nhiều nhà dân

Hồ Khe Thị, xã Phúc Lộc (xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc cũ), tỉnh Nghệ An có dung tích trên 2 triệu m3 nước, phục vụ tưới tiêu nông nghiệp, chống hạn cho hàng trăm ha đất sản xuất của người dân. Hồ Khe Thị xây dựng từ đầu những năm 70 của thế kỷ trước, sau hơn 50 năm xây dựng, đưa vào sử dụng, hiện tại bờ đê, thân đập, pa-ra xả nước và tràn xả lũ của hồ Khe Thị đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Video Hồ Khe Thị xuống cấp nghiêm trọng

Những ngày giữa tháng 12-2025, phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt tại Hồ Khe Thị, xã Phúc Lộc. Theo ghi nhận của chúng tôi, phần mái phía trên thân đập bị bong tróc, đứt gãy nhiều điểm, bờ tường chắn sóng phía trên thân đập nhiều nơi bị sụt lún, đổ sập. Phía dưới thân đập theo quan sát của chúng tôi có khoảng 150 hộ dân sinh sống. Tình trạng xuống cấp của con đập này cũng khiến hàng ngàn người dân sinh sống phía dưới ăn ngủ không yên khi có mưa bão.

"Đập Khe Thị hư hỏng xuống cấp, mỗi khi có trời mưa lớn, ở phía dưới đập rất lo. Nếu đập vỡ không những nhà, tài sản bị cuốn trôi mà tính mạng của chúng tôi cũng bị đe dọa" - một người dân sống gần Đập Khe Thị lo lắng.

Đập Khe Thị chưa hơn 2 triệu m3 nước nếu xảy ra sự cố sẽ gây hậu quả lớn đối với vùng dưới thân đập

Bà Trương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết Đập Khe Thị xây dựng từ năm 1973, sau mấy chục năm đưa vào sử dụng, hiện đã hư hỏng, xuống. Mới đây nhất, vào những đợt mưa bão của năm 2025, khi nước dâng cao, thân đập có nhiều ổ mối ở trong cứ nổi bọt sùng sục không biết đập vỡ lúc nào. Chính quyền xã đã phải làm văn bản gửi Sở Nông nghiệp Môi trường về tình trạng xuống cấp của đập, đề nghị kiểm tra, xử lý.

"Mỗi lần có mưa bão là chính quyền, người dân đứng ngồi không yên vì lo đập vỡ, hàng triệu mét khối nước từ trên cao đổ xuống cuốn trôi hết nhà dân. Lo lắng, người dân, chính quyền đã nhiều lần kiến nghị tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa Đập Khe Thị nhưng vẫn không có kết quả" - bà Huyền cho biết thêm.

Hình ảnh Đập Khe Thị hư hỏng, xuống cấp do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại.

Phần thân đập bị nứt, hư hỏng

Nhiều đoạn trên thân đập bị hư hỏng

Gạch xây trên thân đập bị hư hỏng

Một đoạn thân đập bị hư hỏng, sụt lún

Thân đập bong tróc, hư hỏng

Đập Khe Thị có dung tích hơn 2 triệu m3 nước