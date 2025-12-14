HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VIDEO: “Bom nước” hơn 2 triệu m3 ở trên nhiều nhà dân

Bài - ảnh- video: Đức Ngọc

(NLĐO) - Mỗi lần có mưa lớn, người dân bất an vì quả “bom nước” hàng triệu mét khối nước từ Đập Khe Thị không biết trút xuống lúc nào.

Hồ Khe Thị, xã Phúc Lộc (xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc cũ), tỉnh Nghệ An có dung tích trên 2 triệu m3 nước, phục vụ tưới tiêu nông nghiệp, chống hạn cho hàng trăm ha đất sản xuất của người dân. Hồ Khe Thị xây dựng từ đầu những năm 70 của thế kỷ trước, sau hơn 50 năm xây dựng, đưa vào sử dụng, hiện tại bờ đê, thân đập, pa-ra xả nước và tràn xả lũ của hồ Khe Thị đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Video Hồ Khe Thị xuống cấp nghiêm trọng

Những ngày giữa tháng 12-2025, phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt tại Hồ Khe Thị, xã Phúc Lộc. Theo ghi nhận của chúng tôi, phần mái phía trên thân đập bị bong tróc, đứt gãy nhiều điểm, bờ tường chắn sóng phía trên thân đập nhiều nơi bị sụt lún, đổ sập. Phía dưới thân đập theo quan sát của chúng tôi có khoảng 150 hộ dân sinh sống. Tình trạng xuống cấp của con đập này cũng khiến hàng ngàn người dân sinh sống phía dưới ăn ngủ không yên khi có mưa bão.

"Đập Khe Thị hư hỏng xuống cấp, mỗi khi có trời mưa lớn, ở phía dưới đập rất lo. Nếu đập vỡ không những nhà, tài sản bị cuốn trôi mà tính mạng của chúng tôi cũng bị đe dọa" - một người dân sống gần Đập Khe Thị lo lắng.

Đập Khe Thị chưa hơn 2 triệu m3 nước nếu xảy ra sự cố sẽ gây hậu quả lớn đối với vùng dưới thân đập

Bà Trương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết Đập Khe Thị xây dựng từ năm 1973, sau mấy chục năm đưa vào sử dụng, hiện đã hư hỏng, xuống. Mới đây nhất, vào những đợt mưa bão của năm 2025, khi nước dâng cao, thân đập có nhiều ổ mối ở trong cứ nổi bọt sùng sục không biết đập vỡ lúc nào. Chính quyền xã đã phải làm văn bản gửi Sở Nông nghiệp Môi trường về tình trạng xuống cấp của đập, đề nghị kiểm tra, xử lý. 

"Mỗi lần có mưa bão là chính quyền, người dân đứng ngồi không yên vì lo đập vỡ, hàng triệu mét khối nước từ trên cao đổ xuống cuốn trôi hết nhà dân. Lo lắng, người dân, chính quyền đã nhiều lần kiến nghị tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa Đập Khe Thị nhưng vẫn không có kết quả" - bà Huyền cho biết thêm.

Hình ảnh Đập Khe Thị hư hỏng, xuống cấp do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại.

VIDEO: “Bom nước” hơn 2 triệu m3 ở trên cao chực chờ gây họa - Ảnh 1.

Phần thân đập bị nứt, hư hỏng

VIDEO: “Bom nước” hơn 2 triệu m3 ở trên cao chực chờ gây họa - Ảnh 2.

Nhiều đoạn trên thân đập bị hư hỏng

VIDEO: “Bom nước” hơn 2 triệu m3 ở trên cao chực chờ gây họa - Ảnh 3.

Gạch xây trên thân đập bị hư hỏng

VIDEO: “Bom nước” hơn 2 triệu m3 ở trên cao chực chờ gây họa - Ảnh 4.

Một đoạn thân đập bị hư hỏng, sụt lún

VIDEO: “Bom nước” hơn 2 triệu m3 ở trên cao chực chờ gây họa - Ảnh 5.

Thân đập bong tróc, hư hỏng

VIDEO: “Bom nước” hơn 2 triệu m3 ở trên cao chực chờ gây họa - Ảnh 6.

Đập Khe Thị có dung tích hơn 2 triệu m3 nước

VIDEO: “Bom nước” hơn 2 triệu m3 ở trên cao chực chờ gây họa - Ảnh 7.

Ngay dưới thân đập là nhà của nhiều hộ dân

Tin liên quan

Tuyến kênh gần 30 năm tuổi xuống cấp, dân vùng quê ở Quảng Trị "kêu cứu"

(NLĐO) - Không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, đoạn kênh kết hợp đường giao thông bị sạt lở khiến việc đi lại của người dân nguy hiểm hơn

Quốc lộ 1K xuống cấp thảm hại, người đi đường "nín thở" mỗi lần đi qua

(NLĐO) - Tuyến Quốc lộ 1K đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ luôn được cử tri quan tâm và nêu ý kiến bức xúc tại các buổi tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Di dời khẩn cấp hơn 1.300 dân khỏi chung cư xuống cấp, khu tập thể cũ

(NLĐO) - Phường Thành Vinh (Nghệ An) đang tiến hành di dời hơn 1.300 người dân sống trong các chung cư xuống cấp để tránh nguy hiểm khi bão số 5 - Kajiki đổ bộ.

tỉnh Nghệ An mùa mưa bão cơ quan chức năng mất an toàn xuống cấp tình trạng xuống cấp Đập Khe Thị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo