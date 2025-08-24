HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Di dời khẩn cấp hơn 1.300 dân khỏi chung cư xuống cấp, khu tập thể cũ

Tin - ảnh- clip: Đức Ngọc

(NLĐO) - Phường Thành Vinh (Nghệ An) đang tiến hành di dời hơn 1.300 người dân sống trong các chung cư xuống cấp để tránh nguy hiểm khi bão số 5 - Kajiki đổ bộ.

Ngay từ đầu giờ chiều 24-8, tại khu tập thể hào thành cổ và các khu chung cư Quang Trung cũ như: C6, C2, C4, D2, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, chính quyền đã tổ chức di chuyển đồ đạc, tài sản giá trị, sơ tán người dân ra khỏi các căn phòng đến nơi ở tạm an toàn trước khi bão bão số 5 (tên quốc tế bão Kajiki) đổ bộ.

Di dời khẩn cấp hơn 1.300 dân khỏi chung cư xuống cấp, khu tập thể cũ - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời các hộ dân ra khỏi chung cư Quang Trung

Có mặt tại khu vực chung cư Quang Trung chỉ đạo việc sơ tán khẩn cấp các hộ dân, ông Đinh Nho Tài, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, cho biết bão số 5 với sức gió rất lớn dự kiến sẽ vào đất liền khu vực tỉnh Nghệ An. Để giảm thiểu các thiệt hại, đặc biệt là đảm bảo sự an toàn cho người dân sống trong các dãy chung cư cũ, trong chiều 24-8, chính quyền đang tiến hành sơ tán khẩn cấp các hộ dân.

Video lực lượng chức năng giúp người dân sơ tán khẩn cấp ra khỏi chung cư Quang Trung

Theo lãnh đạo phường Thành Vinh, số lượng người dân phải di dời khẩn cấp ra khỏi các khu chung cư, nhà tập thể xuống cấp trong ngày 24-8 là hơn 1.300 người. Để bảo đảm trật tự, chính quyền đã lập hai tổ công tác thường trực, vừa hỗ trợ di chuyển vừa động viên tinh thần người dân. 

Được biết, những hộ dân ở các khu chung cư Quang Trung sẽ được di dời tới các điểm tạm trú tại nhà văn hóa khối hoặc một số khách sạn gần đó. Các hộ dân khu vực hào thành cổ sẽ được di dời tới Sân vận động Vinh, trụ sở UBND phường Quang Trung và Cửa Nam cũ.

Di dời khẩn cấp hơn 1.300 dân khỏi chung cư xuống cấp, khu tập thể cũ - Ảnh 2.

Chung cư Quang Trung đã xây dựng hơn 50 năm, nay xuống cấp nghiêm trọng

"Chung cư Quang Trung xây dựng mấy chục năm nay, xuống cấp, hư hỏng cả rồi. Giờ nghe tin bão lớn ai cũng lo, khi có thông báo là gia đình chúng tôi đồng ý di dời tới nơi ở mới ngay"- ông Châu, một người dân sống tại chung cư Quang Trung, lo lắng.

Di dời khẩn cấp hơn 1.300 dân khỏi chung cư xuống cấp, khu tập thể cũ - Ảnh 3.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Thành Vinh chỉ đạo công tác di dời khẩn cấp các hộ dân

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, cho biết: "Để đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, chúng tôi sẽ hoàn thành di dời hơn 1.300 hộ dân trong các khu chung cư cũ, khu tập thể xuống cấp tại khu vực hào thành cổ tới nơi an toàn trước 19 giờ ngày 24-8.

Được biết, chung cư Quang Trung đã qua 50 năm đưa vào sử dụng. Hiện nay, các tòa chung cư này đã xuống cấp nặng, nhiều hạng mục có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, người dân luôn sống trong cảnh bất an, nhất là trong mùa mưa bão.

    Thông báo