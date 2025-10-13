HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Cô giáo khóc nghẹn, bất lực khi dòng lũ dữ "càn quét" trường mầm non

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Đã gắn bó với điểm trường 10 năm, cô giáo Dương Thị Yến chia sẻ chưa bao giờ chứng kiến trận lũ quét lớn và tàn phá khủng khiếp như năm nay.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động sau hơn 5 ngày xảy ra trận lũ quét, các cô giáo Điểm trường mầm non xóm Hoan (xã Nam Hoà, tỉnh Thái Nguyên, trước đây thuộc huyện Đồng Hỷ) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sức tàn phá của nó.

Chiều 6-10, sau nhiều ngày mưa lớn, nước suối dâng cao, cuồn cuộn chảy qua thôn Khe Cạn, nơi có hơn 60 trẻ đang học tại Điểm trường mầm non xóm Hoan.

VIDEO: Cô giáo khóc nghẹn khi chia sẻ về điểm trường bị lũ quét "tàn phá"

Lúc này, cô giáo Dương Thị Yến và một số đồng nghiệp tại điểm trường nhận được điện thoại của người dân và một số người quen báo nước lũ đổ về nhanh, một số khu vực đã bị ngập không thể đi lại, phải khẩn trương trả trẻ để gia đình đón về trước khi lũ ập đến.

Sau đó, các cô giáo tại điểm trường đã nhanh chóng thông báo cho phụ huynh để đến đón trẻ về trong mưa lớn. Đến cuối giờ chiều ngày 6-10, dù việc di chuyển khó khăn do nước lũ chia cắt, mưa lớn, nhưng các cháu học sinh mầm non đều đã được gia đình đón về nhà an toàn.

Các cô giáo cũng rời điểm trường trong tâm trạng lo lắng cho ngôi trường nằm sắt bên bờ suối khi nước dâng ngày một lớn, lũ dữ sắp đổ về.

Đến ngày 7-10, nước lũ đổ về với sức tàn phá khủng khiếp, nhấn chìm cả một vùng rộng lớn. Đứng từ phía hạ nguồn, nhìn những món đồ chơi, dụng cụ học tập của các em học sinh bị dòng nước cuốn trôi, cô Yến thốt lên: "Không thể cứu vãn được nữa rồi, mọi thứ bị cuốn trôi hết rồi".

- Ảnh 1.

Cô giáo Dương Thị Yến khóc nghẹn khi nói về thời điểm nhìn thấy dụng cụ học tập, đồ chơi của các học sinh trôi về phía hạ nguồn nhưng bất lực, không thể cứu vãn

- Ảnh 2.

Cô Dương Thị Yến buồn bã nhìn dãy phòng học bị lũ cuốn toàn bộ phần nền, lộ rõ móng nhà

Nói đến đây, giọng cô Yến nghẹn lại, mắt đỏ hoe. "Điểm trường mầm non xóm Hoan là nơi tôi đã gắn bó 10 năm qua. Nhìn cảnh trường lớp tan hoang mà không khỏi xót xa, nhìn thấy dụng cụ học tập, đồ chơi của các học sinh trôi theo dòng nước mà bất lực, không thể làm gì hơn"- cô Yến nghẹn ngào chia sẻ.

Ngày 8-10, nước lũ rút, cô giáo Lưu Thị Thu Thảo vội vàng đến điểm trường để kiểm tra, cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể tin vào mắt mình, ngôi trường bị thiệt hại nặng nề do trận lũ quét

Sân trường, vốn là điểm vui chơi của hơn 60 học sinh mầm non với cầu trượt, xích đu… thì nay ngập trong bùn đất. Toàn bộ trang thiết bị khu vui chơi đã nước lũ cuốn trôi. Bên trong, các lớp học trống hoác, chỉ còn lại dấu vết của nước lũ và bùn đất. Theo cô Thảo, nhiều tài sản có giá trị như tivi, máy in của nhà trường đều đã trôi theo dòng lũ dữ.

- Ảnh 3.

Một số đồ dùng phục vụ cho ăn bán trú còn sót lại sau trận lũ dữ

Đã gắn bó với điểm trường 10 năm, cô Dương Thị Yến chia sẻ chưa bao giờ chứng kiến trận lũ quét lớn và tàn phá khủng khiếp như năm nay. Mưa lớn kéo dài khiến lũ quét tràn về, nước xiết đã cuốn phăng một phần lớn nền đất phía sau của điểm trường, khiến kết cấu móng bị ảnh hưởng trực tiếp. Hiện tại, khu vực này đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng, lộ rõ cột móng và chân tường.

Vừa lau dọn số dụng cụ học tập còn sót lại, cô giáo Lâm Thị Hoài Lan lo lắng khi hai dãy phòng học đều bị sụt lún nền nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học sau này của cô trò. "Lũ lớn đi qua, để lại sự tan hoang và nỗi lo"- cô Lan buồn bã nói.

Đến ngày 12-10, với sự giúp đỡ của lực lượng quân đội, người dân và thầy cô giáo các trường lân cận, Điểm trường mầm non xóm Hoan đã cơ bản dọn dẹp xong, nhưng ngày đón trẻ trở lại trường vẫn chưa thể triển khai do trường bị hư hỏng nặng, phần lớn trang thiết bị, dụng cụ dạy và học bị cuốn trôi hoàn toàn sau cơn lũ dữ.

sạt lở nghiêm trọng lũ quét Trường mầm non dụng cụ học tập Thái Nguyên
