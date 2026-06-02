VIDEO: Đánh án lớn, cảnh sát Mexico phát hiện đường hầm kiên cố nối qua tận Mỹ

Theo ABC News và CBS, các quan chức Mexico đã phát hiện một đường hầm ngầm nối liền một khu phố ở TP Tijuana với TP San Diego - Mỹ.

Theo Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico, đường hầm ước tính dài khoảng 265 m và sâu 6,3 m, được trang bị hệ thống chiếu sáng và thông gió, cũng như cơ chế trượt điện tử cho phép lưu thông hai chiều giữa Mexico và Mỹ.

Lực lượng chức năng phát hiện đường hầm tại một ngôi nhà ở TP Tijuana - Mexico

Đường hầm bí ẩn cung cấp một hệ thống trượt nối liền Mexico và Mỹ - Clip: ABC NEWS

Các nhà chức trách đã phát hiện đường hầm sau khi khám xét một ngôi nhà ở khu Nueva Tijuana thuộc TP Tijuana.

Lệnh khám xét này liên quan cuộc điều tra về cáo buộc vi phạm luật liên bang về vũ khí và chất nổ, cũng như Luật Y tế chung của Mexico.

Trong quá trình điều tra, các quan chức cho biết khu nhà này có thể đã được sử dụng làm kho chứa và trung tâm hậu cần liên quan việc buôn bán vũ khí, chất nổ và ma túy bất hợp pháp.

Khi khám xét, họ cũng đã thu giữ nhiều đạn dược, chất nghi là methamphetamine (hàng đá), cần sa, điện thoại di động và nhiều tài liệu khác nhau.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đường hầm này có khả năng kết nối với một con phố ở San Diego, nhưng chưa có thông tin chi tiết nào về con phố đó.

Giới chức Mexico mô tả phát hiện này là một đòn giáng trực tiếp vào các tổ chức tội phạm sử dụng đường hầm ngầm và các tuyến đường bí mật khác để vận chuyển ma túy và hàng lậu qua biên giới.

Tài sản và tất cả bằng chứng thu được trong chiến dịch đã được bảo quản, bàn giao cho các công tố viên liên bang ở Baja California, những người đang tiếp tục điều tra.