UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 396/TB-UBND về việc tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.
VIDEO: Dự án chậm triển khai, người dân tận dụng đất để trồng rau, ngô.
Trong số 341 dự án, có khu đất tại số 177 Trung Kính, phường Yên Hòa (TP Hà Nội) được quy hoạch làm dự án Trường tiểu học, nhưng đến nay vẫn bỏ hoang. Theo công bố của UBND TP Hà Nội, dự án này do Công ty TNHH MTV Văn Phú - Trung Kính làm chủ đầu tư.
Phía trước khu đất, biển công bố thông tin công trình cho thấy dự án được Sở Xây dựng Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng số 118/GPXD ngày 28-12-2018, công trình dự kiến hoàn thành trong quý III/2019.
Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên ngày 17-4, khu đất vẫn là bãi trống, không có dấu hiệu thi công, người dân xung quanh đã tận dụng khu đất trống để trồng rau, trồng chuối, ngô
Khu đất quy hoạch xây trường học bị bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại mọc dày. Bảng thông tin dự án xuống cấp, nhà điều hành quây tôn kín, nham nhở quảng cáo, cho thấy tình trạng chậm triển khai kéo dài, gây lãng phí tài nguyên đất đai.
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các nhà đầu tư phải khẩn trương lập và gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện dự án theo đề cương quy định, hoàn thành trước ngày 30-4.
Báo cáo cần nêu rõ: Tiến độ triển khai thực tế (đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính…); tình trạng pháp lý đã thực hiện và các tồn tại; những khó khăn, vướng mắc, trong đó phân định cụ thể nguyên nhân khách quan và chủ quan; đánh giá năng lực thực hiện dự án (tài chính, khả năng huy động vốn, tổ chức triển khai…); làm rõ trách nhiệm đối với việc chậm tiến độ; đồng thời đề xuất phương án xử lý và cam kết lộ trình thực hiện với các mốc thời gian cụ thể, khả thi.
Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP về tính trung thực, chính xác của nội dung báo cáo.
Sau thời hạn 30-4, trường hợp không gửi báo cáo, gửi chậm hoặc nội dung không đáp ứng yêu cầu, không thể hiện rõ năng lực và cam kết thực hiện, thành phố sẽ xem xét áp dụng biện pháp thu hồi hoặc dừng dự án.
UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan thông báo đến từng nhà đầu tư trước ngày 1-4, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc gửi báo cáo đúng hạn và đúng yêu cầu.
Bình luận (0)