UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 396/TB-UBND về việc tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Trong số 341 dự án, có khu đất tại số 177 Trung Kính, phường Yên Hòa (TP Hà Nội) được quy hoạch làm dự án Trường tiểu học, nhưng đến nay vẫn bỏ hoang. Theo công bố của UBND TP Hà Nội, dự án này do Công ty TNHH MTV Văn Phú - Trung Kính làm chủ đầu tư.

Phía trước khu đất, biển công bố thông tin công trình cho thấy dự án được Sở Xây dựng Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng số 118/GPXD ngày 28-12-2018, công trình dự kiến hoàn thành trong quý III/2019.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên ngày 17-4, khu đất vẫn là bãi trống, không có dấu hiệu thi công, người dân xung quanh đã tận dụng khu đất trống để trồng rau, trồng chuối, ngô

Khu đất quy hoạch xây trường học bị bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại mọc dày. Bảng thông tin dự án xuống cấp, nhà điều hành quây tôn kín, nham nhở quảng cáo, cho thấy tình trạng chậm triển khai kéo dài, gây lãng phí tài nguyên đất đai.

Dự án chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực lớn