VIDEO: Đường ống khí đốt phát nổ liên tiếp ở Nga, khói lửa bao trùm

RT mô tả ít nhất 3 vụ nổ xảy ra tại một đường ống khí đốt ở khu công nghiệp thuộc thị trấn Kyzylyurt. Các vụ nổ liên tiếp gây cháy lớn buộc khoảng 1.400 người dân sống gần hiện trường phải sơ tán.

Giới chức địa phương cho biết lửa bốc lên từ đoạn đường ống bị hư hại, có thời điểm cao tới 15 m. Hiện chưa ghi nhận thương vong.

Đám cháy lớn bùng phát sau loạt vụ nổ tại một đường ống khí đốt ở Kyzylyurt, Cộng hòa Dagestan thuộc Nga. Giới chức địa phương cho biết ngọn lửa có thời điểm cao tới 15 m. Nguồn: RT

Dù lực lượng chức năng đã nhanh chóng khóa van, ngắt nguồn cấp khí nhưng lượng khí còn sót lại trong đoạn ống hỏng vẫn tiếp tục duy trì đám cháy.

Một góc quay khác cho thấy lửa và khói bao trùm khu vực xảy ra sự cố đường ống khí đốt ở Kyzylyurt, Cộng hòa Dagestan thuộc Nga. Nguồn: RT

Giới chức Dagestan cho hay một đoạn đường ống dài khoảng 50 km vẫn phải tạm ngưng hoạt động sau sự cố.

Kết quả đánh giá ban đầu cho thấy sự cố nổ liên tiếp có thể bắt nguồn từ tình trạng mất áp suất trong đường ống.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ diễn biến vụ việc và mức độ thiệt hại do các vụ nổ gây ra.