Ngày 12-11, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP HCM) cho biết vừa cấp cứu kịp thời, giành lại sự sống cho bệnh nhân bị điện giật trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo và sinh hoạt bình thường.

Trước đó, sáng 8-11, bệnh nhân N.M.T (60 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa, TP HCM) được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng nguy kịch người tím tái, ngưng tim, ngưng thở.

VIDEO: Giây phút bác sĩ cứu bệnh nhân ngừng tim vì điện giật

Theo người nhà, khoảng 30 phút trước khi nhập viện, bệnh nhân đang sửa chữa trên mái nhà thì bị điện giật bất tỉnh, bệnh nhân được người nhà sơ cứu tại hiện trường sau đó đưa vào bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận, bác sĩ Phạm Lương Tri, Khoa Cấp cứu, trưởng tua trực, và ê-kíp đã khẩn trương cấp cứu ngừng tuần hoàn: Ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện, tiêm Adrenaline, đặt nội khí quản.

Sau khoảng 15 phút hồi sức tích cực, bệnh nhân có nhịp tim trở lại, huyết áp cải thiện và có phản ứng kích thích. Ngay sau đó, bệnh nhân được thở máy, dùng thuốc an thần và chuyển Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân được rút nội khí quản, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, sinh hoạt bình thường và đang được tiếp tục theo dõi tại Khoa Nội tổng hợp.

Bác sĩ Phạm Lương Tri, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, cho hay người bị điện giật có thể ngừng tuần hoàn trong tích tắc, nguy cơ tử vong rất cao. Trong các trường hợp điện giật gây ngưng tim, ngưng thở, thời gian là yếu tố quyết định.

Bệnh nhân được đưa đến viện sớm và ê-kíp đã phối hợp nhịp nhàng, tuân thủ đúng quy trình cấp cứu nên khả năng phục hồi rất tốt.

Cách xử trí khi xảy ra điện giật Bác sĩ Tri khuyến cáo trong trường hợp xảy ra điện giật, mọi người trong gia đình cần hết sức bình tĩnh để xử trí đúng cách. Trước hết, nhanh chóng ngắt nguồn điện hoặc dùng vật cách điện như gậy gỗ, cán chổi… để tách nạn nhân khỏi dòng điện, tuyệt đối không chạm tay trực tiếp vào người bị điện giật. Gọi cấp cứu 115 ngay và kiểm tra phản ứng của nạn nhân. Trường hợp nạn nhân ngừng thở, không còn mạch, cần tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo, nếu người hỗ trợ đã được đào tạo kỹ thuật. Với những nạn nhân còn tỉnh nên đặt nằm yên, giữ ấm và theo dõi liên tục cho đến khi nhân viên y tế đến. Tuyệt đối không đổ nước lên người bị nạn và hạn chế di chuyển trong trường hợp nghi ngờ chấn thương cột sống.



