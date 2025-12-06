VIDEO: Giây phút giải cứu 2 ngư dân giữa dòng xoáy cửa Gianh

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đêm 5-12, đơn vị phối hợp Hải đội Biên phòng 1, tàu vận tải Khánh Minh 09 và một tàu cá địa phương triển khai cứu nạn 2 ngư dân gặp sự cố khi hành nghề trên biển.

Khoảng 18 giờ 20, tàu Khánh Minh 09 trên hành trình vào cảng Gianh đã phát hiện một người trôi dạt và cứu lên tàu an toàn. Người này được xác định là ngư dân Nguyễn Văn Nhân (44 tuổi, trú tổ dân phố Tân Mỹ, phường Bắc Gianh).

Anh Nhân cho biết cùng bạn là ngư dân Nguyễn Đức Thuận (43 tuổi) đi thuyền nhỏ ra biển thả lưới thì phương tiện bị vào nước và chìm dần. Anh Nhân trôi dạt được tàu hàng phát hiện cứu vớt, còn anh Thuận vẫn bám vào phần thuyền nổi.

Tàu BP.07-15-01 của Hải đội Biên phòng 1 tìm kiếm cứu nạn trong đêm

Ngư dân Nguyễn Văn Nhân được tàu vận tải Khánh Minh 09 cứu vớt lên tàu

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị và huy động lực lượng tại chỗ, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương cùng các tàu cá đang neo đậu tham gia hỗ trợ.

Hải đội Biên phòng 1 triển khai tàu cứu hộ cùng 8 cán bộ chiến sĩ cơ động tìm kiếm. Một tàu cá QB-98061-TS của ông Nguyễn Văn Thông (Tân Mỹ) và 3 cán bộ biên phòng cũng được điều động phối hợp rà soát khu vực.

Đến 21 giờ, lực lượng cứu nạn phát hiện anh Nguyễn Đức Thuận đang bám thuyền trôi dạt và đưa lên tàu an toàn, đồng thời lai dắt phương tiện bị chìm vào cửa Gianh.

Sau khi đưa vào bờ, quân y biên phòng kiểm tra sức khỏe hai ngư dân, cả hai đều ổn định và đã được bàn giao cho gia đình.