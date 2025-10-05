HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Gió lốc cuốn nhiều tấm tôn lớn bay xuống đường, người dân hoảng sợ bỏ xe chạy

Đức Ngọc

(NLĐO) - Gió lốc cuốn bay nhiều tấm tôn rơi xuống, người đi đường hoảng loạn vứt phương tiện tháo chạy.

Vào chiều tối ngày 5-10, trên địa bàn xã Vạn An, xã Nghi Lộc, phường Thành Vinh… tỉnh Nghệ An bất ngờ có gió lốc lớn kèm theo mưa lớn.

Camera của người dân ghi lại sự việc các tấm tôn bị gió lốc cuốn bay xuống đường, nhiều người dân thoát chết trong gang tấc. Nguồn: MXH

Tại xã Vạn An, gió lốc đã cuốn nhiều tấm tôn bay xuống đường. Thời điểm xảy ra sự việc, có rất nhiều người tham gia giao trên đường nhưng may mắn chỉ một người bị thương nhẹ. Sự việc khiến giao thông trên tuyến đường bị ùn tắc cục bộ. 

Tại quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nghi Lộc, gió lốc lớn cuốn bay một mái tôn rơi trúng một xe ô tô. Thời điểm xảy ra sự việc, có rất nhiều phương tiện lưu thông nhưng may mắn không xảy ra thương vong về người. 

Tại một số địa phương khác ở Nghệ An, mưa lớn kèm gió lốc khiến một số cây xanh bị đổ, trường học tốc mái.

VIDEO: Gió lốc cuốn nhiều tấm tôn lớn bay xuống đường, người dân hoảng sợ bỏ xe chạy - Ảnh 1.

Một tấm tôn lớn bị gió cuốn bay rơi trúng xe ô tô lưu thông trên quốc lộ đoạn qua xã Nghi Lộc. Ảnh: N.Lộc

Được biết, trước đó, bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại lớn cho tỉnh Nghệ An khi khiến 4 người chết, 14 người bị thương. Bão còn làm gần 63.000 nhà dân bị sập, hư hỏng, tốc mái, thiệt hại ước tính khoảng 2.100 tỉ đồng.

VIDEO: Gió lốc cuốn nhiều tấm tôn lớn bay xuống đường, người dân hoảng sợ bỏ xe chạy - Ảnh 2.

VIDEO: Gió lốc cuốn nhiều tấm tôn lớn bay xuống đường, người dân hoảng sợ bỏ xe chạy - Ảnh 3.

VIDEO: Gió lốc cuốn nhiều tấm tôn lớn bay xuống đường, người dân hoảng sợ bỏ xe chạy - Ảnh 4.

VIDEO: Gió lốc cuốn nhiều tấm tôn lớn bay xuống đường, người dân hoảng sợ bỏ xe chạy - Ảnh 5.

 

