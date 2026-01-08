HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bộ Công an: Sẽ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội XIV của Đảng

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Bộ Công an xác định bảo vệ Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Chiều 8-1, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, báo chí đã đặt câu hỏi với đại diện Bộ Công an về phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sắp diễn ra (Đại hội XIV của Đảng).

Bảo đảm an ninh tuyệt đối cho Đại hội XIV của Đảng Theo Bộ Công an - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an, trả lời báo chí tại họp báo chiều 8-1.

Trả lời về vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Bộ Công an xác định Đại hội XIV của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước và của nhân dân. Việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tổ chức thành công Đại hội được xác định ở mức cao nhất.

Bộ Công an cũng xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất của lực lượng công an trong những tháng đầu năm 2026.

"Mục tiêu yêu cầu đặt ra là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho việc tổ chức thành công Đại hội và các hoạt động của Đại hội, đảm bảo chặt chẽ nhưng thông thoáng và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, của nhân dân"- Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu rõ.

Về một số công việc cụ thể, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch của Chính phủ đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội XIV.

Kế hoạch này đã ban hành từ tháng 5-2025, giao nhiệm vụ cho các bộ ngành, địa phương tập trung tổng thể, cao độ những biện pháp, nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội XIV của Đảng.

Riêng Bộ Công an, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, của Ban Chỉ đạo Trung ương, của các Tiểu ban của Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo thành lập Tiểu ban An ninh trật tự của Bộ Công an, do một Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo, cùng với sự tham gia của các lực lượng trong ngành Công an từ Trung ương đến địa phương, xác định các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, trọng tâm là địa bàn diễn ra các hoạt động của Đại hội ở Hà Nội và các hoạt động, sự kiện khác phục vụ cho các đoàn đại biểu.

Người phát ngôn của Bộ Công an nêu rõ: Cơ quan này đã chỉ đạo các đơn vị địa phương xây dựng, hoàn thiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các tình huống diễn ra để đảm bảo chủ động trong mọi tình huống và cũng sẵn sàng con người và phương tiện, biện pháp, các phương án tác chiến phục vụ các sự kiện.

Bộ Công an cũng đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tập trung cao nắm tình hình và chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng phá hoại Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, có việc phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đưa tin xấu độc, xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến Đại hội, như vừa rồi đã xử lý vụ án liên quan đến đối tượng ở nước ngoài.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai đồng loạt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự. Đợt cao điểm này triển khai xuyên suốt đến khi hết Đại hội XIV của Đảng và sau Tết Nguyên đán.

Đồng thời, thực hiện hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương, các tiểu ban của Đại hội, các cơ quan chức năng của các nước trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo chủ động nhất.

Với những biện pháp trên, đến thời điểm này, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh môi trường an ninh trật tự phục vụ cho Đại hội XIV của Đảng được đảm bảo. Lực lượng công an tiếp tục tập trung cao để triển khai các kế hoạch, phương án theo chỉ đạo của Trung ương cũng như của các tiểu ban, của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Dự kiến sáng ngày 10-1, Bộ Công an sẽ tổ chức lễ ra quân, lễ xuất quân và diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

"Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng với sự tập trung chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, phối hợp hiệp đồng của các lực lượng quân đội nhân dân, các bộ ban ngành, địa phương và sự tham gia ủng hộ của nhân dân, lực lượng công an sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho Đại hội XIV của Đảng diễn ra thành công"- Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh.

Bộ Công an đảm bảo an ninh đảm bảo an ninh trật tự họp báo Chính phủ thường kỳ Đại hội XIV của Đảng
