Quốc tế

VIDEO: Iran tuyên bố tàu chiến Mỹ "suýt bị phá hủy", tháo chạy khỏi eo biển Hormuz

Thu Hương

(NLĐO) - Bị tên lửa Iran khóa mục tiêu, hai tàu khu trục Mỹ buộc phải rút lui khỏi eo biển Hormuz ngày 11-4, theo điều tra độc quyền của kênh Press TV.

Theo thông tin từ các nguồn tin quân sự - an ninh cấp cao được đài Press TV của Iran công bố, hai tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ là USS Michael Murphy (DDG 112) và USS Frank E. Peterson (DDG 121) đã "bị lực lượng hải quân Iran chặn đứng và buộc phải rút lui" khi cố gắng tiến vào vịnh Ba Tư ngày 11-4. 

Cuộc điều tra tiết lộ các tàu này chỉ cách "sự hủy diệt hoàn toàn" vài phút sau khi tên lửa hành trình của Iran khóa mục tiêu và máy bay không người lái được triển khai.

Hải quân Iran phát tín hiệu cảnh báo: "Chấp hành lệnh ngay hoặc trở thành mục tiêu". Clip: Press TV. 

Theo thông tin phía Iran, nhằm qua mặt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), phía Mỹ đã sử dụng các biện pháp tác chiến điện tử, tắt hệ thống báo cáo vị trí và giả dạng tàu thương mại của Oman.

Các tàu này chọn lộ trình sát bờ biển và đi qua vùng nước nông với hy vọng tận dụng sự sơ hở của Iran trong thời gian ngừng bắn. Tuy nhiên, theo Press TV, IRGC đã phát hiện hành tung các tàu Mỹ khi lực lượng Iran đang tuần tra tại khu vực Fujairah. 

Sau khi tàu USS Frank E. Peterson tiếp tục lộ trình, phía Iran đã đưa ra "cảnh báo cuối cùng" qua kênh liên lạc quốc tế 16, yêu cầu các tàu Mỹ phải rời khỏi khu vực trong vòng 30 phút. 

Phía Iran nói trước áp lực từ hệ thống radar tên lửa hành trình và UAV bủa vây, các tàu Mỹ đã "lập tức rút lui".

Trái ngược hoàn toàn với thông tin từ Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 11-4 thông báo trên mạng xã hội X rằng các tàu chiến của mình đang thực hiện nhiệm vụ rà phá thủy lôi. 

Theo CENTCOM, USS Frank E. Peterson và USS Michael Murphy đã băng qua eo biển thành công để dọn dẹp các bãi mìn mà họ cáo buộc do IRGC rải trước đó.

Đáp trả tuyên bố trên, Trung tá Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, ngày 12-4 khẳng định: "Việc cấp phép cho bất kỳ tàu nào đi qua vùng biển chiến lược này hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran".

VIDEO: "Suýt bị phá huỷ", tàu chiến Mỹ tháo chạy khỏi eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 11-4 cho biết các tàu chiến của mình đang thực hiện nhiệm vụ rà phá thủy lôi. Ảnh: X @CENTCOM.

Iran chuẩn bị sẵn "kho báu" trên biển, tổng thống Mỹ nối lại không kích?

(NLĐO) - Theo một tổ chức giám sát vận tải biển, Iran đang dự trữ 21 triệu thùng dầu trên các tàu nổi ở vịnh Oman.

Mỹ chốt thời gian phong tỏa Hormuz, Iran nói "Mỹ hãy tận hưởng giá xăng"

(NLĐO) - Quân đội Mỹ thông báo sẽ bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran từ 10 giờ sáng 13-4 (giờ Mỹ), đe dọa trực tiếp đến nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Thủ tướng Hungary thất cử dù được Phó Tổng thống Mỹ "tiếp sức"

(NLĐO) - Thủ tướng Viktor Orbán thất cử trước đối thủ Peter Magyar, khép lại 16 năm cầm quyền liên tục và mở ra bước ngoặt lớn trên chính trường Hungary.

