Thời sự Chính trị

Video: Lá phiếu đầu đời của cử tri trẻ TPHCM

Trần Thái- Huyền Trân- Hà Nguyễn

(NLĐO) - Mỗi lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu đều gửi gắm kỳ vọng của cử tri về một đội ngũ đại biểu đủ tâm huyết, bản lĩnh và trách nhiệm.

Ngày 15-3, hòa cùng không khí ngày hội của cử tri cả nước, 61 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Phước Long (TPHCM) đồng loạt khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Kỳ vọng vào những quyết sách thiết thực cho tương lai

Video: Lá phiếu đầu đời của cử tri trẻ TPHCM - Ảnh 1.

Video: Lá phiếu đầu đời của cử tri trẻ TPHCM - Ảnh 2.

Tại khu vực bỏ phiếu số 59, không khí từ sáng sớm đã rộn ràng, phấn khởi. Giữa dòng cử tri đến thực hiện quyền công dân, Huỳnh Thị Ngọc Như (20 tuổi) – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP HCM, không giấu được xúc động khi lần đầu tiên cầm trên tay lá phiếu bầu, chính thức thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân.

Video: Lá phiếu đầu đời của cử tri trẻ TPHCM

Đối với mỗi người trẻ, lần đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay luôn là một cột mốc đáng nhớ. Chia sẻ về cảm xúc này, Ngọc Như cho biết cô cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi lần đầu tiên được thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân qua lá phiếu bầu.

Với Như, việc đi bỏ phiếu còn là sự khẳng định trách nhiệm của bản thân đối với vận mệnh của đất nước. Như tin rằng mỗi lá phiếu đều mang một sức mạnh riêng, góp phần quan trọng trong việc lựa chọn ra những người lãnh đạo có đủ tâm và tầm để dẫn dắt đất nước phát triển bền vững.

Video: Lá phiếu đầu đời của cử tri trẻ TPHCM - Ảnh 3.
Video: Lá phiếu đầu đời của cử tri trẻ TPHCM - Ảnh 4.
Video: Lá phiếu đầu đời của cử tri trẻ TPHCM - Ảnh 5.

Khu vực bỏ phiếu số 59, phường Phước Long, TPHCM

Không chỉ dừng lại ở niềm tự hào, nữ cán bộ Hội sinh viên còn gửi gắm những kỳ vọng sâu sắc vào đội ngũ đại biểu dân cử sắp tới. Ngọc Như mong muốn rằng, các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của TPHCM. Bên cạnh đó, Như cũng bày tỏ hy vọng các vị đại biểu sẽ luôn sâu sát, chăm lo cho đời sống của nhân dân và có thêm nhiều quyết sách thiết thực, đáp ứng mong mỏi của xã hội trong giai đoạn mới.

Mỗi lá phiếu thể hiện sự tín nhiệm và gửi gắm niềm tin

 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh (21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Kinh tế- Luật, ĐHQG TPHCM) cho biết bản thân cảm thấy rất đặc biệt khi lần đầu tự mình đến điểm bỏ phiếu mà không có ai đi cùng.

"Tôi khá hào hứng vì đây là lần đầu tiên được trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. Bên cạnh đó cũng có chút hồi hộp và lo lắng nhẹ" - Ngọc Anh chia sẻ.

Video: Lá phiếu đầu đời của cử tri trẻ TPHCM - Ảnh 6.

Cử tri Nguyễn Hoàng Ngọc Anh (ảnh: Hà Nguyễn)

Theo Ngọc Anh, việc tham gia bỏ phiếu không chỉ đơn thuần là thực hiện một thủ tục, mà còn là cách để mỗi công dân thể hiện tiếng nói và sự quan tâm của mình đối với các vấn đề chung của xã hội. Bạn hy vọng rằng dù ai trúng cử cũng sẽ đại diện tiếng nói của nhân dân, đề cao công bằng và minh bạch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tương tự Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Hà (20 tuổi, sinh viên trường ĐH Văn Hiến TPHCM) cũng hồi hộp, nôn nao từ lúc cầm thẻ cử tri. Ngọc Hà cho biết đây là lần đầu nữ sinh được tham gia bầu cử nên rất mong chờ đến khoảnh khắc được bỏ lá phiếu đầu tiên.

Cùng chung tâm trạng háo hức trong lần đầu tham gia bầu cử, Lê Nguyễn Hoài Phương (21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM) chia sẻ bản thân đã chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên trước ngày bỏ phiếu.

Video: Lá phiếu đầu đời của cử tri trẻ TPHCM - Ảnh 7.

Cử tri Lê Nguyễn Hoài Phương

"Đối với nơi tôi thực hiện bầu cử, các ứng cử viên đều có bề dày công tác và trình độ chuyên môn cao. Tôi đã xem thông tin qua báo đài và các kênh tuyên truyền để lựa chọn người đại diện cho quyền lợi của người dân trong nhiệm kỳ sắp tới" - Hoài Phương chia sẻ.

Theo Phương, lá phiếu của mỗi cử tri chính là sự tín nhiệm và niềm tin gửi gắm đến các đại biểu. 


Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu tại phường Xuân Hòa

(NLĐO) - Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu phường Xuân Hòa.

Thùng phiếu đến phòng bệnh, bệnh nhân xúc động thực hiện quyền công dân

(NLĐO) - Điểm bầu cử số 55 tại Bệnh viện Quân y 175 không chỉ phục vụ cán bộ, nhân viên y tế mà còn phục vụ cử tri là người bệnh đang điều trị tại bệnh viện

Cử tri 103 tuổi đi bỏ phiếu từ cuộc bầu cử đầu tiên năm 1946 tới nay

(NLĐO)- Cụ Ngô Văn Sinh, 103 tuổi, bày tỏ vẫn hồi hộp, xúc động như lần bầu cử đầu tiên năm 1946, chỉ khác là quê hương sau 80 năm đã giàu đẹp hơn rất nhiều.

Phát triển bền vững bầu cử đại biểu quốc hội trường cao đẳng sư phạm
