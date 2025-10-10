VIDEO: Mở đường, vượt lũ dữ cứu trợ người dân bị cô lập ở Bắc Ninh

Chiều 10-10 nhiều khu dân cư tại xã Bố Hạ (tỉnh Bắc Ninh) vẫn bị cô lập, việc tiếp cận để hỗ trợ người dân gặp nhiều khó khăn.
Địa bàn xã Bố Hạ trước đây thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cũ, có Sông Thương chảy qua. Nước lũ về khiến nhiều khu dân cư ngập lụt, cô lập.
VIDEO: Mở đường, vượt lũ dữ cứu trợ người dân ở Bắc Ninh
Lực lượng chức năng xã Bố Hạ phải huy động phương tiện mở đường để xe tải chở hàng cứu trợ tiếp cận gần nhất khu vực ngập lụt. Sau đó các ca-nô sẽ chở hàng đi ngược dòng sông Thương đến các khu dân cư thôn Cà Ngo, nơi có hàng chục hộ dân bị cô lập.
Các nhóm thiện nguyện từ nhiều địa phương khác nhau đã đưa xuống máy, ca-nô đến khu vực xã Bố Hạ để hỗ trợ công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân ngập lụt.
Anh Cao Văn Hiệp là người lái ca-nô chở hàng cứu trợ tại xã Bố Hạ từ sáng 10-10, cho biết nước sông dâng cao, chảy xiết, việc di chuyển ngược dòng rất khó khăn, nguy hiểm. Song, nhiều người dân đang bị cô lập, thiếu đồ ăn, thức uống nên đoàn thiện nguyện đã chuẩn bị phương tiện, thiết bị cẩn thận nhất, đảm bảo an toàn cho đoàn để di chuyển đến các khu vực này.
Từ sáng 10-10, đoàn đã tiếp cận được hàng trăm hộ dân bị cô lập dọc sông Thương, thuộc địa bàn xã Bố Hạ để cứu trợ. Đi cùng các đoàn cứu trợ có cán bộ của địa phương để phối hợp, hỗ trợ.
