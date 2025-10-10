HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Mở đường, vượt lũ dữ cứu trợ người dân bị cô lập ở Bắc Ninh

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO)- Lực lượng chức năng xã Bố Hạ (Bắc Ninh) phải huy động phương tiện mở đường để xe chở hàng cứu trợ, sau đó dùng ca-nô chở đến các khu dân cư bị cô lập.

Chiều 10-10 nhiều khu dân cư tại xã Bố Hạ (tỉnh Bắc Ninh) vẫn bị cô lập, việc tiếp cận để hỗ trợ người dân gặp nhiều khó khăn.

Địa bàn xã Bố Hạ trước đây thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cũ, có Sông Thương chảy qua. Nước lũ về khiến nhiều khu dân cư ngập lụt, cô lập.

VIDEO: Mở đường, vượt lũ dữ cứu trợ người dân ở Bắc Ninh

Lực lượng chức năng xã Bố Hạ phải huy động phương tiện mở đường để xe tải chở hàng cứu trợ tiếp cận gần nhất khu vực ngập lụt. Sau đó các ca-nô sẽ chở hàng đi ngược dòng sông Thương đến các khu dân cư thôn Cà Ngo, nơi có hàng chục hộ dân bị cô lập.

Các nhóm thiện nguyện từ nhiều địa phương khác nhau đã đưa xuống máy, ca-nô đến khu vực xã Bố Hạ để hỗ trợ công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân ngập lụt.

Anh Cao Văn Hiệp là người lái ca-nô chở hàng cứu trợ tại xã Bố Hạ từ sáng 10-10, cho biết nước sông dâng cao, chảy xiết, việc di chuyển ngược dòng rất khó khăn, nguy hiểm. Song, nhiều người dân đang bị cô lập, thiếu đồ ăn, thức uống nên đoàn thiện nguyện đã chuẩn bị phương tiện, thiết bị cẩn thận nhất, đảm bảo an toàn cho đoàn để di chuyển đến các khu vực này.

Từ sáng 10-10, đoàn đã tiếp cận được hàng trăm hộ dân bị cô lập dọc sông Thương, thuộc địa bàn xã Bố Hạ để cứu trợ. Đi cùng các đoàn cứu trợ có cán bộ của địa phương để phối hợp, hỗ trợ. 

- Ảnh 1.

Đường vào xã Bố Hạ bị chia cắt, ngập sâu

- Ảnh 2.

Nhiều khu vực tại xã Bố Hạ vẫn ngập sâu

- Ảnh 3.

Nước sông Thương dâng cao gây ngập lụt, nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn

- Ảnh 4.

Giao thông bị chia cắt, lực lượng chức năng xã Bố Hạ huy động phương tiện mở đường để tiếp cận các khu dân cư bị cô lập

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

Bộ đội được huy động vận chuyển hàng cứu trợ đến điểm tập kết để xuồng máy, ca-nô vận chuyển đến khu vực bị cô lập

- Ảnh 7.

Bộ đội cùng người dân vận chuyển hàng cứu trợ

- Ảnh 8.

Hàng cứu trợ được đưa lên xuồng máy để di chuyển

- Ảnh 9.

Đoàn cứu trợ đi ngược dòng sông Thương đang chảy xiết, đưa hàng cứu trợ đến với khu dân cư bị cô lập. Phóng viên Văn Duẩn (giữa) của Báo Người Lao Động đi cùng đoàn cứu trợ để tác nghiệp về tình hình lũ lụt ở Bắc Ninh.

- Ảnh 10.

Hàng chục hộ dân bị cô lập, thiếu nước uống và đồ ăn.

- Ảnh 11.

Nhu yếu phẩm được đưa đến điểm tập kết ven sông Thương, sau đó được trao đến từng hộ dân

- Ảnh 12.

Do bị cô lập, nhiều khu dân cư thiếu nước ngọt

- Ảnh 13.

Với tính cơ động, ca nô tiếp cận được các khu vực dân cư bị cô lập để cứu trợ

- Ảnh 14.

- Ảnh 15.

Người dân nhận nước từ đoàn cứu trợ chiều 10-10

VIDEO: Mở đường, vượt lũ dữ cứu trợ người dân bị cô lập ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

VIDEO: Mở đường, vượt lũ dữ cứu trợ người dân bị cô lập ở Bắc Ninh - Ảnh 2.

VIDEO: Mở đường, vượt lũ dữ cứu trợ người dân bị cô lập ở Bắc Ninh - Ảnh 3.

VIDEO: Mở đường, vượt lũ dữ cứu trợ người dân bị cô lập ở Bắc Ninh - Ảnh 4.

ngập lụt lũ lụt cứu trợ Bắc Ninh sông Thương xã bố hạ
    Thông báo