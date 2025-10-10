VIDEO: Mở đường, vượt lũ dữ cứu trợ người dân bị cô lập ở Bắc Ninh

Chiều 10-10 nhiều khu dân cư tại xã Bố Hạ (tỉnh Bắc Ninh) vẫn bị cô lập, việc tiếp cận để hỗ trợ người dân gặp nhiều khó khăn.

Địa bàn xã Bố Hạ trước đây thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cũ, có Sông Thương chảy qua. Nước lũ về khiến nhiều khu dân cư ngập lụt, cô lập.

VIDEO: Mở đường, vượt lũ dữ cứu trợ người dân ở Bắc Ninh

Lực lượng chức năng xã Bố Hạ phải huy động phương tiện mở đường để xe tải chở hàng cứu trợ tiếp cận gần nhất khu vực ngập lụt. Sau đó các ca-nô sẽ chở hàng đi ngược dòng sông Thương đến các khu dân cư thôn Cà Ngo, nơi có hàng chục hộ dân bị cô lập.

Các nhóm thiện nguyện từ nhiều địa phương khác nhau đã đưa xuống máy, ca-nô đến khu vực xã Bố Hạ để hỗ trợ công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân ngập lụt.

Anh Cao Văn Hiệp là người lái ca-nô chở hàng cứu trợ tại xã Bố Hạ từ sáng 10-10, cho biết nước sông dâng cao, chảy xiết, việc di chuyển ngược dòng rất khó khăn, nguy hiểm. Song, nhiều người dân đang bị cô lập, thiếu đồ ăn, thức uống nên đoàn thiện nguyện đã chuẩn bị phương tiện, thiết bị cẩn thận nhất, đảm bảo an toàn cho đoàn để di chuyển đến các khu vực này.

Từ sáng 10-10, đoàn đã tiếp cận được hàng trăm hộ dân bị cô lập dọc sông Thương, thuộc địa bàn xã Bố Hạ để cứu trợ. Đi cùng các đoàn cứu trợ có cán bộ của địa phương để phối hợp, hỗ trợ.

Đường vào xã Bố Hạ bị chia cắt, ngập sâu

Nhiều khu vực tại xã Bố Hạ vẫn ngập sâu

Nước sông Thương dâng cao gây ngập lụt, nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn

Giao thông bị chia cắt, lực lượng chức năng xã Bố Hạ huy động phương tiện mở đường để tiếp cận các khu dân cư bị cô lập

Bộ đội được huy động vận chuyển hàng cứu trợ đến điểm tập kết để xuồng máy, ca-nô vận chuyển đến khu vực bị cô lập

Bộ đội cùng người dân vận chuyển hàng cứu trợ

Hàng cứu trợ được đưa lên xuồng máy để di chuyển

Đoàn cứu trợ đi ngược dòng sông Thương đang chảy xiết, đưa hàng cứu trợ đến với khu dân cư bị cô lập. Phóng viên Văn Duẩn (giữa) của Báo Người Lao Động đi cùng đoàn cứu trợ để tác nghiệp về tình hình lũ lụt ở Bắc Ninh.

Hàng chục hộ dân bị cô lập, thiếu nước uống và đồ ăn.

Nhu yếu phẩm được đưa đến điểm tập kết ven sông Thương, sau đó được trao đến từng hộ dân

Do bị cô lập, nhiều khu dân cư thiếu nước ngọt

Với tính cơ động, ca nô tiếp cận được các khu vực dân cư bị cô lập để cứu trợ