VIDEO: MC Quyền Linh livestream, lên tiếng về tin đồn ác ý

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 8-12, một số bài đăng lan truyền trên mạng xã hội với tiêu đề "MC Quyền Linh bị bắt" gây xôn xao dư luận. Theo đó, có clip - có thể đã bị chỉnh sửa bởi công nghệ AI - ghi lại cảnh nam MC bị công an tạm giữ vì liên quan buôn lậu, từ thiện không minh bạch.

Tuy nhiên, trong livestream mới nhất lúc 19 giờ cùng ngày, MC Quyền Linh khẳng định: toàn bộ thông tin này là sai sự thật. Anh cho biết hiện tại anh đang thực hiện lịch trình công việc tại Hà Nội.

VIDEO: MC Quyền Linh livestream tối 8-12 để phác bác sự việc

"Những video đó là AI cắt ghép nhằm câu view, câu like. Thời gian gần đây, không chỉ tôi mà rất nhiều nghệ sĩ bị giả mạo. Tôi mong công chúng tỉnh táo, chọn lọc nội dung" - nam MC chia sẻ.

Trong thời gian ngắn gần đây, một loạt sao Việt như Mỹ Tâm, Sơn Tùng, Ngô Thanh Vân, BTV Hoài Anh, Mạc Văn Khoa… đồng loạt lên tiếng vì bị AI giả danh.

Vài ngày trước, Nhật Kim Anh đính chính sau loạt bài đăng như "Nhật Kim Anh bỏ trốn", "Nhật Kim Anh bị khởi tố".

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng phải cầu cứu khi hình ảnh của bị cắt ghép sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân.