HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Thực hư chuyện MC Quyền Linh bị bắt

Kim Ngân

(NLĐO) - Sau Nhật Kim Anh, MC Quyền Linh vướng tin đồn "bị bắt" trên mạng xã hội.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rầm rộ các bài đăng gây xôn xao về tên của MC Quyền Linh có tiêu đề như "MC Quyền Linh bị bắt", "Quyền Linh chính thức bị bắt"... Cùng với tin đồn là một số đoạn clip mờ, có dấu hiệu bị cắt ghép và sử dụng công nghệ AI khiến nhiều người hoang mang.

MC Quyền Linh là gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả Việt, thông tin này khiến nhiều người bàn tán. Tuy nhiên những thông tin này chưa được kiểm chứng, phía nam MC cũng chưa lên tiếng về những tin đồn này.

Thực hư chuyện MC Quyền Linh bị bắt - Ảnh 1.

Nhiều kênh mạng xã hội liên tục đăng tải các nội dung "Quyền Linh bị bắt". (Ảnh: chụp màn hình)

Thực hư chuyện MC Quyền Linh bị bắt - Ảnh 2.

Trong đó có những clip được lan truyền với lượt tương tác "khủng". (Ảnh: chụp màn hình)

Hồi tháng 4, Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ 573 nhãn hiệu sữa bột giả các loại. Từ đây, Quyền Linh và nhiều nghệ sĩ bị khán giả gọi tên khi từng tham gia vào quảng cáo sản phẩm, trong đó có các nhãn sữa.

TIN LIÊN QUAN

Trước đó, anh từng nhiều lần đăng trên Fanpage thông báo về những trường hợp anh cắt ghép hình ảnh để quảng cáo. "Họ có thể ghép hình và cắt hình ảnh, tiếng nói của Linh đang nói từ các chương trình sức khỏe của đài truyền hình hoặc là của các sản phẩm khác, lồng ghép vào các sản phẩm của họ, nói thêm nhiều công dụng… và các trang này mọc lên như nấm, xóa trang này mọc lên nhiều trang khác" - Quyền Linh từng chia sẻ trên trang cá nhân vào tháng 4-2025.

Thực hư chuyện MC Quyền Linh bị bắt - Ảnh 3.

MC Quyền Linh được nhiều khán giả yêu mến

Giữa tháng 7, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhắc nhở Quyền Linh vì quảng cáo gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm. Anh không bị xử phạt vì sự việc diễn ra đã lâu, quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Diễn viên, MC Quyền Linh tên thật là Mai Huyền Linh. Thập niên 1990, anh ghi dấu với nét đẹp phong trần, lãng tử, nổi tiếng qua các phim "Người Hà Nội" (1995), "Những nẻo đường phù sa" (1997), "Giao thời" (2000); và MC các chương trình truyền hình "Vượt lên chính mình", "Bạn muốn hẹn hò", "Cùng vượt khó". Diễn viên kết hôn năm 2005 với Dạ Thảo, có hai con gái, tên thân mật là Lọ Lem và Hạt Dẻ.

Tin liên quan

Nhật Kim Anh kêu cứu

Nhật Kim Anh kêu cứu

(NLĐO) - Nhật Kim Anh đang cầu cứu mọi người vì bất công: "tin xạo thì vài chục ngàn người xem, tin đính chính chỉ vài trăm người xem...

Facebook tick xanh Nhật Kim Anh đáp trả cộng đồng mạng

(NLĐO) - Mạng xã hội đăng tải vợ chồng ca sĩ Nhật Kim Anh bị bắt tại sân bay, trên trang Facebook tick xanh, nữ ca sĩ đã có thông tin đến người hâm mộ

MC Quyền Linh trở lại với "Cùng vượt khó"

(NLĐO) - Chương trình “Cùng vượt khó” kể những câu chuyện đầy nghị lực, lan tỏa tinh thần nhân ái và trao cơ hội thật cho người lao động vượt qua khó khăn.

tin giả Nhật Kim Anh bị bắt MC Quyền Linh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo