Thực hư chuyện MC Quyền Linh bị bắt

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rầm rộ các bài đăng gây xôn xao về tên của MC Quyền Linh có tiêu đề như "MC Quyền Linh bị bắt", "Quyền Linh chính thức bị bắt"... Cùng với tin đồn là một số đoạn clip mờ, có dấu hiệu bị cắt ghép và sử dụng công nghệ AI khiến nhiều người hoang mang.

MC Quyền Linh là gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả Việt, thông tin này khiến nhiều người bàn tán. Tuy nhiên những thông tin này chưa được kiểm chứng, phía nam MC cũng chưa lên tiếng về những tin đồn này.

Nhiều kênh mạng xã hội liên tục đăng tải các nội dung "Quyền Linh bị bắt". (Ảnh: chụp màn hình)

Trong đó có những clip được lan truyền với lượt tương tác "khủng". (Ảnh: chụp màn hình)

Hồi tháng 4, Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ 573 nhãn hiệu sữa bột giả các loại. Từ đây, Quyền Linh và nhiều nghệ sĩ bị khán giả gọi tên khi từng tham gia vào quảng cáo sản phẩm, trong đó có các nhãn sữa.

Trước đó, anh từng nhiều lần đăng trên Fanpage thông báo về những trường hợp anh cắt ghép hình ảnh để quảng cáo. "Họ có thể ghép hình và cắt hình ảnh, tiếng nói của Linh đang nói từ các chương trình sức khỏe của đài truyền hình hoặc là của các sản phẩm khác, lồng ghép vào các sản phẩm của họ, nói thêm nhiều công dụng… và các trang này mọc lên như nấm, xóa trang này mọc lên nhiều trang khác" - Quyền Linh từng chia sẻ trên trang cá nhân vào tháng 4-2025.

MC Quyền Linh được nhiều khán giả yêu mến

Giữa tháng 7, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhắc nhở Quyền Linh vì quảng cáo gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm. Anh không bị xử phạt vì sự việc diễn ra đã lâu, quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.