Thời sự

VIDEO: Ngọn lửa bốc ra ngùn ngụt từ căn hộ trên tầng 12 của chung cư Đại Thanh

Ninh Cơ

(NLĐO)- Ngọn lửa phát ra từ ban công một căn hộ chung cư ở tầng 12 tòa CT8B, chung cư Đại Thanh (TP Hà Nội) rồi bốc cháy dữ dội.

Ngày 15-12, Công an phường Đại Thanh (TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy 1 căn hộ ở chung cư Đại Thanh (TP Hà Nội).

Căn hộ chung cư Đại Thanh bốc cháy dữ dội , điều tra nguyên nhân - Ảnh 1.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Ảnh: Gif

Theo thông tinban đầu, khoảng 11 giờ 37 phút cùng ngày 15-12, tại một căn hộ chung cư ở tầng 12 tòa CT8B, chung cư Đại Thanh (TP Hà Nội) đã xảy ra hỏa hoạn. Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Theo cảnh sát, tới khoảng 12 giờ 25 phút cùng ngày đám cháy được dập tắt. Vụ việc không gây thương vong về người. Vật liệu cháy chủ yếu là quần áo. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực ban công ở một căn hộ chung cư tầng 12 tòa CT8B. Thời điểm xảy ra cháy chủ nhà đi vắng, cửa khóa.

Ngọn lửa ngùn ngụt bốc ra từ khu vực ban công căn hộ. Video: Phạm Thúy

Tin liên quan

Ô tô 5 chỗ bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1 sau tiếng nổ lớn

(NLĐO)- Gần 20 phút tham gia cứu chữa, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, nhưng ô tô gần như bị thiệt hại hoàn toàn.

Xe đầu kéo chở 30 tấn viên nén năng lượng bốc cháy trên cao tốc

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, khống chế, dập tắt ngọn lửa bùng phát trên xe đầu kéo chở 30 tấn viên nén năng lượng

Cháy nhà ở Đà Nẵng, cụ ông không kịp chạy thoát

(NLĐO) – Do tuổi cao, sức yếu không kịp chạy thoát, một cụ ông ở Đà Nẵng đã tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà.

