Thời sự Xã hội

Xe đầu kéo chở 30 tấn viên nén năng lượng bốc cháy trên cao tốc

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, khống chế, dập tắt ngọn lửa bùng phát trên xe đầu kéo chở 30 tấn viên nén năng lượng

Ngày 8-12, tin từ phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện khống chế vụ cháy xe đầu kéo trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn qua xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Xe đầu kéo chở 30 tấn viên nén năng lượng bốc cháy trên cao tốc Quảng Trị - Ảnh 1.

Ngọn lửa bùng phát ở ca-bin xe đầu kéo chở 30 tấn viên nén năng lượng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Xe đầu kéo chở 30 tấn viên nén năng lượng bốc cháy trên cao tốc Quảng Trị - Ảnh 2.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) nhận được tin báo xe đầu kéo BKS 75H-045.xx kéo theo rơ - moóc mang BKS 75RM-003.xx bị bốc cháy khi lưu thông qua Km 720+500 cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc địa phận xã Cồn Tiên. 

Phương tiện trên do anh Nguyễn Xuân L. (SN 1998, ngụ Hương Trà, TP Huế) điều khiển, trên xe chở 30 tấn viên nén năng lượng.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã xuất 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. 

Đến 3 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn. 

VIDEO: Cháy xe bồn chở xăng dầu trên cao tốc, 1 người tử vong

VIDEO: Cháy xe bồn chở xăng dầu trên cao tốc, 1 người tử vong

(NLĐO)- Nghe tiếng nổ lớn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, người dân chạy ra phát hiện chiếc xe bồn chở xăng dầu bốc cháy ngùn ngụt.

Bình Dương: Điều tra nguyên nhân vụ cháy xe bán tải và xe máy khiến một người chết

(NLĐO)-Chiếc xe ô tô bán tải (mang biển số TP HCM) đang lưu thông trên đường ĐT744 (hướng từ Bình Dương đi Tây Ninh) thì bất ngờ bị nổ lốp, sau đó tông thẳng và kéo lê một xe máy lên vỉa hè rồi bốc cháy dữ dội như ngọn đuốc.

Ám ảnh cháy xe khách giường nằm

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra các vụ cháy xe thời gian qua, trong đó không loại trừ xe sử dụng nhiên liệu kém chất lượng, xăng dầu giả

