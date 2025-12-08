Xe đầu kéo chở 30 tấn viên nén năng lượng bốc cháy trên cao tốc

Ngày 8-12, tin từ phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện khống chế vụ cháy xe đầu kéo trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn qua xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Ngọn lửa bùng phát ở ca-bin xe đầu kéo chở 30 tấn viên nén năng lượng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) nhận được tin báo xe đầu kéo BKS 75H-045.xx kéo theo rơ - moóc mang BKS 75RM-003.xx bị bốc cháy khi lưu thông qua Km 720+500 cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc địa phận xã Cồn Tiên.

Phương tiện trên do anh Nguyễn Xuân L. (SN 1998, ngụ Hương Trà, TP Huế) điều khiển, trên xe chở 30 tấn viên nén năng lượng.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã xuất 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Đến 3 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.