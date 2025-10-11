VIDEO: Những hình ảnh mới nhất ở nơi nước ngập sâu 2 m, dân sinh hoạt trên mái nhà

Từ ngày 7 đến 9-10, mưa lũ do hoàn lưu bão số 11 đã gây thiệt hại rất lớn cho xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh (gồm các xã Đào Mỹ, Nghĩa Hòa, An Hà, Nghĩa Hưng và Tiên Lục của huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cũ). Tại xã Tiên Lục, 13/16 thôn bị cô lập hoàn toàn với khoảng gần 2.000 hộ, hơn 7.000 nhân khẩu. Hiện chính quyền địa phương đã phối hợp hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu (lương thực, nước uống, thuốc…) đến các khu vực bị chia cắt.

Những ngày qua, 13/16 thôn của xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh với gần 2.000 hộ, hơn 7.000 nhân khẩu bị mưa lũ cô lập, nhiều nhà ngập mái; mất điện, nước 3 ngày nay. Video: Văn Duẩn

Tiên Lục là một trong các xã bị ngập lụt nặng nhất tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Nhiều người dân ở thôn Bến Phà, xã Tiên Lục đã phải thốt lên: "Đây là lần lũ lớn nhất trong lịch sử, những người già sống gần trăm tuổi cũng chưa bao giờ chứng kiến trong đời".

Nước ngập bao vây tứ phía, nhiều người dân phải sinh hoạt trên tầng hai và trên mái nhà. Ảnh: Văn Duẩn

Nhu yếu phẩm được tiếp tế bằng thuyền, xuồng. Ảnh: Văn Duẩn

Nước sạch, thực phẩm ăn liền, thuốc chữa bệnh là những thứ mà người dân Tiên Lục cần nhất lúc này.

Các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thăm hỏi, động viên linh mục Nguyễn Văn Định và bà con tại Giáo xứ Mỹ Lộc, xã Tiên Lục

Nhằm hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của cơn bão số 11, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể như Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh… tiếp tục tích cực kết nối với các cá nhân, đơn vị, các nhóm thiện nguyện trong và ngoài tỉnh để cung cấp, vận chuyển lương thực, hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm đến tay bà con vùng bị ảnh hưởng.

Nơi tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiên tai tại xã Tiên Lục





Xã Tiên Lục nhìn từ trên cao, bao vây tứ phía là mênh mông biển nước, nhiều nơi ngập gần tới mái nhà, giao thông tê liệt, cuộc sống bị đảo lộn: Không điện, không nước sạch, phương tiện có thể sử dụng là xuồng, thuyền, bè. Ảnh: Nguyễn Vũ

Xuồng, thuyền là phương tiện duy nhất có thể đi lại được ở thôn Bến Phà, xã Tiên Lục. Ảnh: Văn Duẩn

Nhiều chỗ nước còn ngập sâu 2-3 m.

Chỗ nông nhất, nước vẫn ngập ngang ngực

Những gương mặt lo lắng của người dân xã Tiên Lục

Thôn Bến Phà, xã Tiên Lục vẫn ngập sâu trong nước lũ

Người dân Tiên Lục thất thần đứng trên mái nhà nhìn xuống dòng nước lũ

Như nhiều thôn khác trong xã Tiên Lục, 3 ngày nay, người dân thôn Bến Phà bị cô lập. Nhiều nhà người dân không ra không vào được, cũng không thể làm được gì khác, ngồi trú tránh trên tầng 2.

Lũ tràn về nhanh, nước tràn vào nhà, mọi người bên trong nhà thì nước từ dưới đất đùn lên, nhà ngập hết tầng 1, nhiều nhà nước ngập lên gần tới tầng 2. Chuẩn bị bước sang ngày thứ 3 không điện nước, tài sản thì ngâm trong nước. Tài sản bị ngập hoặc trôi theo dòng nước lũ, rất xót xa nhưng không thể làm gì được.

Những ngày qua, nhiều người dân xã Tiên Lục phải di dời đến nơi an toàn bởi nước ngập sâu, bao vây tứ phía rất nguy hiểm

Sáng sớm 11-10, 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 đã tới xã Tiên Lục để thực hiện các phương án hỗ trợ nhân dân xã Tiên Lục khắc phục hậu quả mưa lũ sau hoàn lưu bão số 11







