VIDEO: Những hình ảnh mới nhất ở nơi nước ngập sâu 2 m, dân sinh hoạt trên mái nhà

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

VIDEO: Những hình ảnh mới nhất ở nơi nước ngập sâu 2 m, dân sinh hoạt trên mái nhà

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - 13/16 thôn của xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh với gần 2.000 hộ, hơn 7.000 nhân khẩu bị mưa lũ cô lập những ngày qua, nhiều hộ ngập gần tới mái nhà.

Từ ngày 7 đến 9-10, mưa lũ do hoàn lưu bão số 11 đã gây thiệt hại rất lớn cho xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh (gồm các xã Đào Mỹ, Nghĩa Hòa, An Hà, Nghĩa Hưng và Tiên Lục của huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cũ). Tại xã Tiên Lục, 13/16 thôn bị cô lập hoàn toàn với khoảng gần 2.000 hộ, hơn 7.000 nhân khẩu. Hiện chính quyền địa phương đã phối hợp hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu (lương thực, nước uống, thuốc…) đến các khu vực bị chia cắt.

Những ngày qua, 13/16 thôn của xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh với gần 2.000 hộ, hơn 7.000 nhân khẩu bị mưa lũ cô lập, nhiều nhà ngập mái; mất điện, nước 3 ngày nay. Video: Văn Duẩn

Tiên Lục là một trong các xã bị ngập lụt nặng nhất tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Nhiều người dân ở thôn Bến Phà, xã Tiên Lục đã phải thốt lên: "Đây là lần lũ lớn nhất trong lịch sử, những người già sống gần trăm tuổi cũng chưa bao giờ chứng kiến trong đời". 

Ngập lụt kinh hoàng ở Tiên Lục Bắc Ninh , người dân sống trên mái nhà - Ảnh 1.

Nước ngập bao vây tứ phía, nhiều người dân phải sinh hoạt trên tầng hai và trên mái nhà. Ảnh: Văn Duẩn

Ngập lụt kinh hoàng ở Tiên Lục Bắc Ninh , người dân sống trên mái nhà - Ảnh 2.
Ngập lụt kinh hoàng ở Tiên Lục Bắc Ninh , người dân sống trên mái nhà - Ảnh 3.
Ngập lụt kinh hoàng ở Tiên Lục Bắc Ninh , người dân sống trên mái nhà - Ảnh 4.
Ngập lụt kinh hoàng ở Tiên Lục Bắc Ninh , người dân sống trên mái nhà - Ảnh 5.
Ngập lụt kinh hoàng ở Tiên Lục Bắc Ninh , người dân sống trên mái nhà - Ảnh 6.

Nước ngập bao vây tứ phía, nhiều người dân phải sinh hoạt trên tầng hai và trên mái nhà. Nhu yếu phẩm được tiếp tế bằng thuyền, xuồng. Ảnh: Văn Duẩn

Nước sạch, thực phẩm ăn liền, thuốc chữa bệnh là những thứ mà người dân Tiên Lục cần nhất lúc này. 

Ngập lụt kinh hoàng ở Tiên Lục Bắc Ninh , người dân sống trên mái nhà - Ảnh 7.

Các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thăm hỏi, động viên linh mục Nguyễn Văn Định và bà con tại Giáo xứ Mỹ Lộc, xã Tiên Lục

Nhằm hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của cơn bão số 11, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể như Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh… tiếp tục tích cực kết nối với các cá nhân, đơn vị, các nhóm thiện nguyện trong và ngoài tỉnh để cung cấp, vận chuyển lương thực, hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm đến tay bà con vùng bị ảnh hưởng.

Ngập lụt kinh hoàng ở Tiên Lục Bắc Ninh , người dân sống trên mái nhà - Ảnh 8.

Nơi tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiên tai tại xã Tiên Lục


Ngập lụt kinh hoàng ở Tiên Lục Bắc Ninh , người dân sống trên mái nhà - Ảnh 9.
Ngập lụt kinh hoàng ở Tiên Lục Bắc Ninh , người dân sống trên mái nhà - Ảnh 10.
Ngập lụt kinh hoàng ở Tiên Lục Bắc Ninh , người dân sống trên mái nhà - Ảnh 11.

Xã Tiên Lục nhìn từ trên cao, bao vây tứ phía là mênh mông biển nước, nhiều nơi ngập gần tới mái nhà, giao thông tê liệt, cuộc sống bị đảo lộn: Không điện, không nước sạch, phương tiện có thể sử dụng là xuồng, thuyền, bè. Ảnh: Nguyễn Vũ

VIDEO: Những hình ảnh mới nhất ở Tiên Lục (Bắc Ninh), nước ngập sâu 2 m, dân sinh hoạt trên mái nhà - Ảnh 1.

Xuồng, thuyền là phương tiện duy nhất có thể đi lại được ở thôn Bến Phà, xã Tiên Lục. Ảnh: Văn Duẩn

VIDEO: Những hình ảnh mới nhất ở Tiên Lục (Bắc Ninh), nước ngập sâu 2 m, dân sinh hoạt trên mái nhà - Ảnh 2.

Nhiều chỗ nước còn ngập sâu 2-3 m.

VIDEO: Những hình ảnh mới nhất ở Tiên Lục (Bắc Ninh), nước ngập sâu 2 m, dân sinh hoạt trên mái nhà - Ảnh 3.

Chỗ nông nhất, nước vẫn ngập ngang ngực

VIDEO: Những hình ảnh mới nhất ở Tiên Lục (Bắc Ninh), nước ngập sâu 2 m, dân sinh hoạt trên mái nhà - Ảnh 4.

Những gương mặt lo lắng của người dân xã Tiên Lục

VIDEO: Những hình ảnh mới nhất ở Tiên Lục (Bắc Ninh), nước ngập sâu 2 m, dân sinh hoạt trên mái nhà - Ảnh 5.

Thôn Bến Phà, xã Tiên Lục vẫn ngập sâu trong nước lũ

VIDEO: Những hình ảnh mới nhất ở Tiên Lục (Bắc Ninh), nước ngập sâu 2 m, dân sinh hoạt trên mái nhà - Ảnh 6.

Người dân Tiên Lục thất thần đứng trên mái nhà nhìn xuống dòng nước lũ

Như nhiều thôn khác trong xã Tiên Lục, 3 ngày nay, người dân thôn Bến Phà bị cô lập. Nhiều nhà người dân không ra không vào được, cũng không thể làm được gì khác, ngồi trú tránh trên tầng 2. 

Lũ tràn về nhanh, nước tràn vào nhà, mọi người bên trong nhà thì nước từ dưới đất đùn lên, nhà ngập hết tầng 1, nhiều nhà nước ngập lên gần tới tầng 2. Chuẩn bị bước sang ngày thứ 3 không điện nước, tài sản thì ngâm trong nước. Tài sản bị ngập hoặc trôi theo dòng nước lũ, rất xót xa nhưng không thể làm gì được.

Ngập lụt kinh hoàng ở Tiên Lục Bắc Ninh , người dân sống trên mái nhà - Ảnh 12.

Những ngày qua, nhiều người dân xã Tiên Lục phải di dời đến nơi an toàn bởi nước ngập sâu, bao vây tứ phía rất nguy hiểm

Ngập lụt kinh hoàng ở Tiên Lục Bắc Ninh , người dân sống trên mái nhà - Ảnh 13.

Ngập lụt kinh hoàng ở Tiên Lục Bắc Ninh , người dân sống trên mái nhà - Ảnh 14.

Sáng sớm 11-10, 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 đã tới xã Tiên Lục để thực hiện các phương án hỗ trợ nhân dân xã Tiên Lục khắc phục hậu quả mưa lũ sau hoàn lưu bão số 11

VIDEO: Những hình ảnh mới nhất ở Tiên Lục (Bắc Ninh), nước ngập sâu 2 m, dân sinh hoạt trên mái nhà - Ảnh 7.

VIDEO: Những hình ảnh mới nhất ở Tiên Lục (Bắc Ninh), nước ngập sâu 2 m, dân sinh hoạt trên mái nhà - Ảnh 8.

VIDEO: Những hình ảnh mới nhất ở Tiên Lục (Bắc Ninh), nước ngập sâu 2 m, dân sinh hoạt trên mái nhà - Ảnh 9.



Tin liên quan

VIDEO: Vượt lũ dữ trên sông Thương, cứu trợ khẩn cấp bà con Bố Hạ - Bắc Ninh

VIDEO: Vượt lũ dữ trên sông Thương, cứu trợ khẩn cấp bà con Bố Hạ - Bắc Ninh

(NLĐO) - Các đội cứu hộ tình nguyện trên cả nước đã về Bố Hạ (Bắc Ninh), vượt lũ dữ trên sông Thương để cứu trợ khẩn cấp người dân từng chai nước, thùng mì

VIDEO: Mở đường, vượt lũ dữ cứu trợ người dân bị cô lập ở Bắc Ninh

(NLĐO)- Lực lượng chức năng xã Bố Hạ (Bắc Ninh) phải huy động phương tiện mở đường để xe chở hàng cứu trợ, sau đó dùng ca-nô chở đến các khu dân cư bị cô lập.

VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử

(NLĐO) - Lũ sông Cầu dâng cao khiến nhiều thôn, xã tại tỉnh Bắc Ninh bị cô lập bởi có nơi nước ngập mái nhà và giao thông tê liệt.

mưa lũ lịch sử ngập lụt Bắc Ninh lũ trên sông Thương xã tiên lục
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo