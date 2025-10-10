VIDEO: Vượt lũ dữ trên sông Thương, cứu trợ khẩn cấp bà con Bố Hạ - Bắc Ninh

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh những ngày qua có mưa rất to, cùng với việc nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về đã khiến mực nước sông Thương, sông Cầu dâng cao vượt các mực nước lũ kỷ lục chưa từng thấy.

Người dân thôn Cà Ngo, xã Bố Hạ hiện đang thiếu nước sạch nghiêm trọng. Video: Văn Duẩn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lũ trên sông Thương (Bắc Ninh) tại trạm Cầu Sơn đã đạt đỉnh là 18,37 m (lúc 2 giờ sáng ngày 9-10), trên báo động 3 khoảng 2,37 m; lũ tại trạm Phủ Lạng Thương đạt đỉnh 7,6 m (lúc 3 giờ ngày 10-10), trên báo động 3 khoảng 1,3 m, vượt lũ lịch sử năm 1986 (7,52 m) là 0,08 m.

Nước lũ dâng cao đã khiến hàng loạt các xã ven sông Thương của tỉnh Bắc Ninh như Tiên Lục, Bố Hạ... bị ngập lụt nghiêm trọng; nhiều nhà ngập đến nóc và chìm trong mênh mông nước.

Ông Trần Văn Ngãi ở thôn Đông Kênh, xã Bố Hạ vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn dòng nước lũ bao vây xã Bố Hạ trong những ngày vừa qua. "Tôi sống 70 năm ở đây, chưa bao giờ thấy cảnh tượng ngập lụt như thế này. Ngay cả trận ngập lụt kỉ lục năm 1986 cũng vẫn thấp hơn mức nước bây giờ 1 m"- ông Ngãi nói.

Vượt lũ dữ trên sông Thương, cứu trợ khẩn cấp bà con Bố Hạ (Bắc Ninh). Ảnh: Văn Duẩn

Phóng viên Minh Chiến ngồi ca nô vượt sông Thương để cùng đoàn thiện nguyện đi trao cứu trợ khẩn cấp cho bà con thôn Cà Ngo, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Văn Duẩn

Các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng 409, Quân khu 1 hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước sạch vào cứu trợ người dân xã Bố Hạ. Ảnh: Văn Duẩn

Những cụ cao niên trong thôn Đông Kênh như cụ Thiện năm nay 97 tuổi và cụ Bàn năm nay 99 tuổi, cũng khẳng định rằng chưa bao giờ chứng kiến cũng như chưa bao giờ từng nghe kể có trận lụt nào lớn và khủng khiếp như trận lụt này.

Lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương cũng như các nhóm thiện nguyện khắp cả nước đang về xã Bố Hạ để cứu trợ khẩn cấp người dân. Ảnh: Văn Duẩn

5 ngày qua, cả thôn chìm trong nước, chỉ còn khu vực nhỏ quanh trụ sở UBND xã cũ là cao nên chỉ ngập vài chục cm, còn lại đều ngập mấy mét nước. Điện lưới đã cúp 5 ngày nay. "Người dân thiếu nước sạch nghiêm trọng, khi nước sạch hết không thể bơm, nước giếng khoan thì ngập trong nước bẩn" - ông Ngãi nói.

Phóng viên Báo Người Lao Động ngược dòng sông Thương trong cơn lũ dữ, cùng đi cứu trợ khẩn cấp cho bà con xã Bố Hạ. CLip: Văn Duẩn

Dọc sông Thương, nước chảy cuồn cuộn. Trên đường vào Bố Hạ trưa 10-10, nhóm phóng viên Báo Người Lao Động đã phải đi nhờ xe của Lữ đoàn tăng 409, Quân khu 1 và những xe của các đoàn cứu trợ.

Tại ngã ba cầu bến Chăm, nhiều chuyến xe tải chở hàng cứu trợ từ khắp nơi được tập kết. Chúng tôi lên một chiếc cano của một nhóm thiện nguyện đến từ Hà Nội để ngược dòng sông Thương khoảng 8 km để tới thôn Cà Ngo cứu trợ cho nhân dân.

Khi đi được nửa đường, cano bị tràn nước vào khoang do 5 người cùng hàng cứu trợ vượt quá khả năng chuyên chở. Chúng tôi đã phải cắt chai nước, dùng mũ để tát nước khỏi khoang để cano khỏi chìm. Video: Văn Duẩn

Khi đi được nửa đường, cano bị tràn nước vào khoang do 5 người cùng hàng cứu trợ vượt quá khả năng chuyên chở. Chúng tôi đã phải dùng chìa khóa xe để khứa cho rách chai nước, dùng mũ để tát nước khỏi khoang để cano khỏi chìm.

Phóng viên Văn Duẩn (thứ hai bên trái) cùng các tình nguyện viên đã ngược sông Thương trong chiều 10-10 để cứu trợ bà con vùng ngập lụt tại xã Bố Hạ. Ảnh: Minh Chiến

Cứu trợ khẩn cấp nước sạch, mì gói và thực phẩm ăn liền cho bà con xã Bố Hạ. Ảnh: Văn Duẩn

Cứu trợ khẩn cấp nước sạch, mì gói và thực phẩm ăn liền cho bà con xã Bố Hạ. Ảnh: Văn Duẩn

Cứu trợ khẩn cấp nước sạch, mì gói và thực phẩm ăn liền cho bà con ở thôn Cà Ngo, xã Bố Hạ. Ảnh: Văn Duẩn

Bà La Thị Bốn cho biết đã 3 hôm nay, người dân thôn Cà Ngo, xã Bố Hạ đã hết nước sạch, thực phẩm, thuốc chữa bệnh. Cả thôn gần 200 hộ bị cô lập. "Rất cảm ơn các mạnh thường quân cũng như chính quyền đã cứu trợ bà con trong lúc khốn khó này" - bà Bốn nói.