Giáo dục

VIDEO: Tân sinh viên "bội thu" vì nhận được giáo trình miễn phí

Tin - ảnh - video: Huế Xuân - Vân Nhi

(NLĐO) - Hơn 9.000 đầu sách, 7.000 tập trắng và 20 suất quà hỗ trợ tân sinh viên khó khăn đã được trao tại ngày hội "Trao tặng kiến thức" lần 3.

Ngày hội do Trường ĐH Tài chính - Marketing (UFM) tổ chức sáng 20-9. Đây là hoạt động nhà trường tổ chức thường niên nhằm chăm lo đời sống và khích lệ tinh thần tân sinh viên.

VIDEO: Tân sinh viên hào hứng nhận giáo trình miễn phí đầu năm học

Năm nay, nguồn sách được quyên góp từ sinh viên toàn trường và các đơn vị đồng hành, bao gồm giáo trình đại cương, tài liệu chuyên ngành và sách ngoại ngữ. So với năm 2024, số lượng sách tăng hơn 1.000 cuốn.

Em Trần Lê Kim Hà, tân sinh viên ngành kinh tế quốc tế, bày tỏ: “Nhận được những cuốn giáo trình đại cương ngay đầu năm học giúp em tiết kiệm chi phí và có động lực học tập. Đây không chỉ là quà tặng vật chất mà còn là sự động viên tinh thần để tân sinh viên như em yên tâm hơn khi bắt đầu hành trình tại trường.”

VIDEO: Tân sinh viên "bội thu" vì nhận được giáo trình miễn phí- Ảnh 1.

Hoạt động thu hút hơn 3.000 sinh viên tham gia, trong đó có hơn 1.000 tân sinh viên

VIDEO: Tân sinh viên "bội thu" vì nhận được giáo trình miễn phí- Ảnh 2.
VIDEO: Tân sinh viên "bội thu" vì nhận được giáo trình miễn phí- Ảnh 3.

Nhờ có giáo trình miễn phí, tân sinh viên tiết kiệm được một số tiền đáng kể

Song song với hoạt động trao sách, nhà trường và doanh nghiệp đã trao 20 phần quà hỗ trợ tân sinh viên khó khăn, trong đó có 15 suất học bổng trực tiếp tại ngày hội. Mỗi suất gồm sinh hoạt phí, balo, nón bảo hiểm, tập trắng, giáo trình, quà tặng doanh nghiệp và học bổng tiếng Anh trị giá 3 triệu đồng.

Điểm nhấn của ngày hội là thông điệp sẻ chia tri thức giữa các thế hệ sinh viên. Mỗi cuốn sách được truyền đi không chỉ nối dài vòng đời tri thức mà còn gắn kết cộng đồng UFM.

VIDEO: Tân sinh viên "bội thu" vì nhận được giáo trình miễn phí- Ảnh 4.

Tân sinh viên "bội thu" khi tìm được nhiều giáo trình mong muốn

VIDEO: Tân sinh viên "bội thu" vì nhận được giáo trình miễn phí- Ảnh 5.

Giáo trình được chia theo từng khoa riêng, giúp sinh viên dễ lựa chọn

VIDEO: Tân sinh viên "bội thu" vì nhận được giáo trình miễn phí- Ảnh 6.

Nhà trường và doanh nghiệp đã trao tặng học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập

ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp - Trường ĐH Tài chính - Marketing, nhấn mạnh: “Ngày hội là hoạt động nhân văn sâu sắc, lan tỏa tinh thần sẻ chia tri thức - tài sản vô giá của con người. Đây còn là dịp để tân sinh viên tiếp cận truyền thống đẹp của UFM và tiếp thêm động lực cho hành trình học tập”.

Với sự tham gia của hơn 3.000 sinh viên, ngày hội “Trao tặng kiến thức” đã khẳng định nét văn hóa sẻ chia đặc trưng của UFM - nơi tri thức không chỉ được tiếp thu mà còn được truyền trao, bồi đắp và phát triển qua từng thế hệ.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên khen thưởng nhiều tân sinh viên

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên khen thưởng nhiều tân sinh viên

(NLĐO) - Năm nay, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên dành khoảng 22 tỉ đồng học bổng cho tân sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh vừa qua.

Tìm việc làm thêm sớm, tân sinh viên có thể trở thành "con mồi"

(NLĐO) - TP HCM là thành phố không ngủ, dễ tìm việc làm thêm và cũng là nơi tiềm ẩn vô số nguy hiểm, đặc biệt là đối với các tân sinh viên.

Một trường đại học ở TP HCM công bố loạt chính sách ưu đãi cho tân sinh viên

(NLĐO) - Chính sách học bổng và ưu đãi của Trường Đại học Bình Dương không chỉ giảm gánh nặng tài chính mà còn tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện

