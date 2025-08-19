VIDEO: Xe tăng, pháo binh tập kết về trung tâm Hà Nội thực hiện nhiệm vụ A80

Tối 18-8, khối xe tăng thiết giáp, xe bánh lốp cơ động từ Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội) về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng (Nguyễn Tri Phương, Ba Đình) chuẩn bị cho tổng hợp luyện chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).



Khối xe tăng thiết giáp về tới Mỹ Đình trong đêm

Theo ghi nhận, khoảng hơn 21 giờ ngày 18-8, khối xe tăng thiết giáp rời Miếu Môn theo trục đường Xuân Mai - Hòa Lạc - Đại lộ Thăng Long qua các tuyến phố để về trung tâm Hà Nội.

Các khối xe chia làmh2 đoàn cơ động trong đêm. Đoàn đầu tiên gồm 12 thiết giáp bánh xích và bánh lốp về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng; đoàn sau gồm các xe pháo bánh lốp của lực lượng Hải quân và Phòng không - Không quân được đưa về Mỹ Đình. Một số khí tài được phủ bạt, vận chuyển bằng xe chuyên dụng.

Dàn tăng thiết giáp giáp kéo về Mỹ Đình

Theo kế hoạch, dự kiến tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra vào tối 21 và 24-8 tại Quảng trường Ba Đình. Ngày 27-8 sẽ diễn ra sơ duyệt đến 30-8 sẽ tổng duyệt cấp nhà nước.

Xe thiết giáp được phủ bạt vận chuyển về Hà Nội

Các trang thiết bị trên đường về Hà Nội

Những khẩu pháo trong khối pháo binh