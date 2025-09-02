HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Xúc động hình ảnh Công an xắn quần, lội ruộng giúp dân thu hoạch lạc ngày Quốc khánh

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Lo ngại mưa lũ gây thiệt hại, hàng chục công an xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) đã xuống ruộng cùng người dân thu hoạch hàng chục ha lạc chín rộ.

VIDEO: Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trường Sơn xắn quần, lội ruộng giúp bà con thu hoạch lạc trước khi mưa lũ ập đến


Trong những ngày đầu tháng 9, trong khi cả nước hân hoan mừng Quốc khánh 2-9, thì tại xã miền núi Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị - những cơn mưa lớn kéo dài đe dọa mùa màng của người dân miền núi. Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ công an xã Trường Sơn đã xắn quần, lội ruộng cùng bà con thu hoạch lạc đã để lại nhiều xúc động.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, thượng tá Hoàng Thanh Bình - Trưởng Công an xã Trường Sơn - cho biết trong ngày Quốc khánh 2-9, Công an xã đã huy động 20 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xuống đồng giúp bà con thôn Long Sơn khẩn trương thu hoạch lạc.

Cán bộ, chiến sĩ công an xã ưu tiên hỗ trợ trước cho những hộ neo đơn, gia đình khó khăn, sau đó mở rộng sang các hộ còn lại trong thôn.

Những ngày qua, mưa lớn đã khiến nhiều diện tích lạc ở Trường Sơn bị vùi lấp, nguy cơ hư hỏng nặng nếu không thu hoạch kịp thời. Hiểu được những vất vả, lo toan của bà con, Công an xã Trường Sơn đã trực tiếp xắn quần, lội ruộng cùng người dân thu hoạch nhiều diện tích lạc.

VIDEO: Công an xắn quần, lội ruộng giúp dân thu hoạch lạc ngày Quốc khánh ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Công an xã Trường Sơn và bà con thôn Long Sơn “chạy đua” với thời tiết để kịp thu hoạch lạc.

VIDEO: Công an xắn quần, lội ruộng giúp dân thu hoạch lạc ngày Quốc khánh ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Công an cùng nông dân nhổ từng luống lạc trên cánh đồng Trường Sơn

Những bàn tay quen cầm bút, cầm súng nay xắn quần, lội ruộng, cùng bà con nhổ từng luống lạc, tạo nên hình ảnh đẹp, ấm tình quân - dân giữa mùa mưa lũ. Dù vất vả, bà con vẫn phấn khởi bởi năm nay năng suất lạc cao hơn so với mọi năm.

"Nhờ các chú công an mà gia đình tôi yên tâm hơn, nếu lũ về thì vụ lạc này cũng không bị mất trắng" - một người dân ở thôn Long Sơn chia sẻ.

Không chỉ riêng thôn Long Sơn, trước đó (ngày 30-8), Công an xã Trường Sơn còn phối hợp cùng Đồn biên phòng Làng Mô hỗ trợ bà con thôn Hồng Sơn thu hoạch lạc sớm để tránh lũ.

"Dù là ngày nghỉ lễ Quốc khánh nhưng anh em đơn vị xác định việc giúp dân thu hoạch nông sản trước mùa mưa bão là việc làm thiết thực, góp phần giảm bớt thiệt hại cho bà con. Bên cạnh đó, qua hoạt động này, lực lượng công an cơ sở càng thêm gắn bó mật thiết với Nhân dân" - thượng tá Hoàng Thanh Bình bày tỏ.


Tin liên quan

PC Quảng Trị số hóa toàn diện, phục vụ khách hàng 24/7

PC Quảng Trị số hóa toàn diện, phục vụ khách hàng 24/7

(NLĐO) - Không chỉ số hóa quản lý và vận hành, PC Quảng Trị còn đưa dịch vụ điện lên môi trường trực tuyến, phục vụ khách hàng 24/7.

Người dân Quảng Trị vui mừng nhận quà Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Để kịp thời chi trả kinh phí tặng quà Quốc khánh 2-9, các địa phương ở Quảng Trị đang khẩn trương triển khai.

Mưa lớn, nước dâng nhanh khiến nhiều nơi ở Quảng Trị đang bị cô lập, chia cắt

(NLĐO) - Ảnh hưởng bão số 6 khiến mưa lớn kéo dài tại Quảng Trị, nước sông dâng nhanh làm nhiều tuyến đường ngập sâu, nhiều bản làng bị cô lập.

