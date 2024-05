Việc tìm người cao hơn người tìm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM cho biết trong tháng 4-2024, các thành phần kinh tế giải quyết việc làm cho gần 29.000 lượt người lao động, trong đó tạo ra gần 13.000 chỗ việc làm mới.

Tính chung từ đầu năm đến nay, có gần 110.000 người lao động được giải quyết việc làm, tăng 1,09% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, số chỗ việc làm mới là 49.799, tăng 1,88% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều doanh nghiệp đến tận Bến xe An Sương (huyện Hóc Môn, TP HCM) để phát tờ rơi, tuyển lao động

Tuy nhiên, thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố cũng cho thấy có nhiều ngành nghề được doanh nghiệp đặt hàng tuyển dụng nhiều nhưng lao động tìm việc rất ít.

Chẳng hạn như ngành da giầy, may mặc, doanh nghiệp cần tuyển 1.230 người nhưng chỉ có 145 hồ sơ tìm việc. Ngành thực phẩm, đồ uống cần tuyển 1.622 người nhưng chỉ có 32 hồ sơ tìm việc. Ngành kỹ thuật, cơ khí cần tuyển 304 người nhưng chỉ có 84 hồ sơ tìm việc. Ngành xây dựng và kiến trúc cần tuyển 104 người nhưng chỉ có 4 hồ sơ tìm việc…

Rất khó khăn trong việc tuyển lao động như Công ty TNNH Toàn Thắng (KCN Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP HCM). Doanh nghiệp rao tuyển 200 lao động nhưng đăng khắp nơi cũng chỉ tìm được khoảng 10 người. Trước đây, công ty có 450 lao động. Sau dịch COVID-19, có khoảng 100 lao động của công ty về quê và không trở lại nhà máy. Sau đó, doanh nghiệp thiếu đơn hàng, không tăng ca, khoảng 150 lao động tiếp tục nghỉ việc vì thu nhập thấp, không trụ nổi với cuộc sống ở thành phố lớn đắt đỏ.

"Nay đơn hàng dồi dào trở lại nhưng công ty tuyển không ra lao động để sản xuất. Vì thiếu lao động, số lao động còn lại phải tăng ca cật lực. Song song đó, chúng tôi cũng nghiên cứu để tự động hóa, bán tự động một số khâu để thay thế công nhân"- ông Đinh Văn Giai, Quản lý sản xuất Công ty TNHH Toàn Thắng, cho hay.

Công ty TNHH Dệt may Thái Dương Việt Nam đặt bàn tuyển dụng ngay cổng công ty

Tương tự, Công ty TNHH Dệt may Thái Dương Việt Nam (TP Thủ Đức, TP HCM) đã cử nhiều nhân viên ra đường để tuyển dụng gấp 200 lao động phổ thông từ 18 - 55 tuổi. Doanh nghiệp này còn có chính sách thưởng 1,5 triệu đồng cho người giới thiệu được công nhân may vào công ty. Mức thu nhập Công ty TNHH Dệt may Thái Dương đưa ra từ 9 - 12 triệu đồng/tháng.

Ông Trần Quốc Hường, đại diện bộ phận tuyển dụng công ty, cho biết doanh ngiệp đang có nhiều đơn hàng nên cần tuyển 200 lao động. Từ đầu năm đến nay, dù áp dụng nhiều hình thức tuyển dụng nhưng vẫn còn 100 lao động tuyển mãi không có.

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP) cũng dự báo nhu cầu nhân lực của thành phố trong quý II/2024 cần khoảng 75.000-77.000 chỗ làm việc.