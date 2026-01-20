HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Viên chức chuyển công tác trong năm có được hưởng trọn thưởng Tết?

G.Nam

(NLĐO) - Nhiều viên chức băn khoăn việc chuyển đơn vị giữa năm có ảnh hưởng đến thưởng Tết...

Liên quan đến chế độ tiền thưởng cuối năm (thường được gọi là thưởng Tết) đối với cán bộ, công chức, viên chức, ông Đ.T.P. (TP HCM) phản ánh tháng 6-2025, tại đơn vị nơi ông P. công tác có 2 viên chức chuyển sang địa bàn khác. 

Điều khiến ông P. băn khoăn là những trường hợp này sẽ được hưởng thưởng Tết như thế nào, được tính theo thời gian làm việc ở cả đơn vị cũ và mới hay chỉ hưởng trọn năm tại đơn vị mới.

Liên quan tình huống này, Bộ Nội vụ cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024, quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

Đây là lần đầu tiên chế độ thưởng hằng năm, trong đó có thưởng cuối năm, được quy định cụ thể trong một văn bản pháp lý.

Viên chức chuyển công tác trong năm có được hưởng trọn thưởng Tết? - Ảnh 1.

Theo Bộ Nội vụ, việc chi trả thưởng cuối năm do từng địa phương, đơn vị quyết định

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 4 của nghị định, đối tượng áp dụng chế độ tiền thưởng là những người có tên trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng Quy chế cụ thể để thực hiện chế độ tiền thưởng, căn cứ vào điều kiện thực tế và đặc thù quản lý.

Phụ thuộc quy chế của từng cơ quan, đơn vị

Đáng chú ý, quỹ tiền thưởng hằng năm được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc của các đối tượng thuộc diện hưởng lương. Quỹ này độc lập với quỹ khen thưởng theo Luật Thi đua, khen thưởng, nhằm bảo đảm quyền lợi tài chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vào dịp cuối năm.

Tuy nhiên, nghị định không quy định cụ thể cách tính thưởng đối với các trường hợp chuyển công tác trong năm. Việc phân bổ, chi trả tiền thưởng, bao gồm thưởng Tết, sẽ do từng cơ quan, đơn vị quyết định thông qua Quy chế nội bộ, trên cơ sở quỹ thưởng được giao và nguyên tắc quản lý tài chính.

Ngoài ra, nếu đến hết ngày 31-1 năm sau, quỹ tiền thưởng của năm trước chưa sử dụng hết thì phần còn lại không được chuyển sang năm tiếp theo.

Bộ Nội vụ cho biết thẩm quyền tổ chức thực hiện chính sách tiền thưởng đối với viên chức tại địa phương thuộc Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Do đó, để biết chính xác mình được hưởng thưởng Tết thế nào khi chuyển đơn vị, viên chức cần liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý nơi đang công tác để được hướng dẫn cụ thể.

Chủ tịch UBND Bộ Nội vụ đội ngũ cán bộ Thưởng Tết
