Một doanh nghiệp ở TP HCM công bố nhiều chính sách thưởng Tết hấp dẫn

Ngày 12-1, đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (phường Dĩ An, TP HCM) cho biết công ty đã thông báo mức thưởng Tết 2026 tăng hơn 0,4% so với năm 2025.

Cụ thể, Tết Nguyên đán 2026, công ty thưởng 2,4 tháng lương/người, bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp theo lương.

Công đoàn cơ sở công ty phát quà Tết 2026 cho công nhân

"Trước đó, Công đoàn cơ sở căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh đã đề xuất mức thưởng 2,2 tháng lương, nhưng để cảm ơn nhân viên đã hợp lực với công ty trong năm qua nên tổng giám đốc quyết định sẽ thưởng cao hơn, với mức 2,4%"- bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty cho hay.

Cũng theo bà Nhung, từ đầu năm 2026, công ty đã tăng lương cơ bản với mức thấp nhất là 350.000 đồng/người và tăng dần theo từng trình độ.

Ngoài ra, công ty cũng tăng thêm một số khoản tiền trợ cấp hàng tháng như trợ cấp nuôi con nhỏ 50.000/bé; trợ cấp cho nhân viên làm việc trong môi trường không có máy lạnh 100.000/người; trợ cấp kỹ năng cho nhân viên có nhiều kỹ năng thao tác, trợ cấp nhà trọ, đi lại...

Như vậy, mức lương cơ bản thấp nhất tại Công ty TNHH Yazaki, áp dụng từ ngày 1-1-2026 đối với công nhân mới nhận việc là 6,155 triệu đồng.

Tổng giám đốc công ty tiễn công nhân về quê đón Tết trên chuyến xe 0 đồng