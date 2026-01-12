HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Một doanh nghiệp ở TP HCM công bố nhiều chính sách thưởng Tết hấp dẫn

Thanh Thảo

(NLĐO) - Để cảm ơn nhân viên đã hợp lực với doanh nghiệp trong năm qua, Tổng Giám đốc Công ty Yazaki đã quyết định thưởng Tết cao hơn năm 2025

Ngày 12-1, đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (phường Dĩ An, TP HCM) cho biết công ty đã thông báo mức thưởng Tết 2026 tăng hơn 0,4% so với năm 2025.

Cụ thể, Tết Nguyên đán 2026, công ty thưởng 2,4 tháng lương/người, bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp theo lương.

Một doanh nghiệp ở TPHCM công bố nhiều chính sách thưởng Tết hấp dẫn - Ảnh 1.

Công đoàn cơ sở công ty phát quà Tết 2026 cho công nhân

"Trước đó, Công đoàn cơ sở căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh đã đề xuất mức thưởng 2,2 tháng lương, nhưng để cảm ơn nhân viên đã hợp lực với công ty trong năm qua nên tổng giám đốc quyết định sẽ thưởng cao hơn, với mức 2,4%"- bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty cho hay.

Cũng theo bà Nhung, từ đầu năm 2026, công ty đã tăng lương cơ bản với mức thấp nhất là 350.000 đồng/người và tăng dần theo từng trình độ.

Ngoài ra, công ty cũng tăng thêm một số khoản tiền trợ cấp hàng tháng như trợ cấp nuôi con nhỏ 50.000/bé; trợ cấp cho nhân viên làm việc trong môi trường không có máy lạnh 100.000/người; trợ cấp kỹ năng cho nhân viên có nhiều kỹ năng thao tác, trợ cấp nhà trọ, đi lại...

Như vậy, mức lương cơ bản thấp nhất tại Công ty TNHH Yazaki, áp dụng từ ngày 1-1-2026 đối với công nhân mới nhận việc là 6,155 triệu đồng.

Một doanh nghiệp ở TPHCM công bố nhiều chính sách thưởng Tết hấp dẫn - Ảnh 2.

Tổng giám đốc công ty tiễn công nhân về quê đón Tết trên chuyến xe 0 đồng

Đối với chuyến xe xuân nghĩa tình, Công đoàn tiếp tục đề xuất và được công ty chấp thuận, năm nay sẽ có 6 xe giường nằm đưa công nhân về quê đón Tết, tổng số tiền tài trợ khoảng 600 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ngoài việc chi trả 100% tiền xe cho nhân viên thì con của nhân viên cũng được hỗ trợ 50% cho mỗi bé thông qua đề xuất từ Công đoàn. Dự kiến ngày đưa công nhân về quê là ngày 12-2-2026; ngày đón công nhân vào làm việc là 21-2-2026.

Những nhân viên không về quê sẽ được Công đoàn tổ chức họp mặt vào tối 29 Tết, mỗi người sẽ nhận được 1 bao lì xì 500.000 đồng và 1 phần quà trị giá 300.000 đồng.


Tin liên quan

Thưởng Tết - thông điệp đồng hành

Thưởng Tết - thông điệp đồng hành

Thưởng Tết sớm, minh bạch không chỉ giúp công nhân an tâm mà còn khẳng định trách nhiệm, sự đồng hành của doanh nghiệp

Một địa phương có mức thưởng tết cho người lao động cao nhất gần 200 triệu đồng

(NLĐO)- Xu hướng những năm gần đây, các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng nhìn chung không chú trọng chi thưởng Tết Dương lịch cho người lao động.

Công bố thưởng Tết sớm, người lao động an tâm

Minh bạch tiền thưởng giúp người lao động vững tâm, tạo không khí Tết ấm áp trong nhà máy, khu trọ và củng cố niềm tin cho năm mới

