Nắm chắc lương, thưởng Tết để kịp thời bảo vệ người lao động

Chiều 13-1, Tổ công tác quản lý địa bàn số 7- LĐLĐ TPHCM đã tổ chức Hội nghị giao ban Công đoàn phường, xã nắm tình hình về quan hệ lao động, lương, thưởng Tết và công tác chăm lo đoàn viên, người lao động (NLĐ) dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tại hội nghị, đại diện tổ công tác đã thông tin đến các Công đoàn phường, xã về công tác tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên, NLĐ tại đơn vị theo chỉ tiêu phân bổ của LĐLĐ.

Theo đó, tổ Công tác quản lý địa bàn số 7 được phân bổ 39.000 suất chăm lo. Qua rà soát, các Công đoàn phường, xã trực thuộc tổ đã lập danh sách đề xuất chăm lo cho khoảng 29.000 trường hợp đoàn viên, lao động khó khăn, đạt tỉ lệ 75%.

Đại diện Công đoàn phường, xã phát biểu tại hội nghị

Ngoài các suất chăm lo, dịp Tết LĐLĐ TPHCM cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, lao động như chương trình "Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên" tặng vé máy bay, tàu, xe cho NLĐ khó khăn về quê đón Tết; Tết sum vầy, bữa cơm tất niên Công đoàn…

Về tình hình lương, thưởng Tết, đến nay đã có 453 Công đoàn cơ sở thuộc tổ quản lý báo cáo về mức tăng lương tối thiểu và thưởng Tết 2026 cho NLĐ. Theo đó, các doanh nghiệp đều thực hiện điều chỉnh lương đúng quy định, đảm bảo lương của NLĐ không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Bên cạnh đó, đa số doanh nghiệp thưởng cho NLĐ tháng lương thứ 13, mức bình quân là 1 tháng lương cơ bản. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất khoảng 100 triệu đồng/người, thấp nhất 50.000 đồng/người.

Toàn cảnh hội nghị

Trên địa bàn cũng ghi nhận một trường hợp doanh nghiệp có hơn 300 lao động ngừng hoạt động trước Tết Dương lịch. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc kịp thời của Chính quyền địa phương, Công đoàn và các đơn vị chức năng các quyền lợi về lương, thưởng Tết của NLĐ được đảm bảo và hiện đa số NLĐ cũng đã tìm được việc làm mới.

Trong chương trình, đại diện các Công đoàn phường, xã cũng đã chia sẻ, trao đổi một số nội dung về công tác giám sát thực hiện lương, thưởng Tết tại các đơn vị, doanh nghiệp; tình hình triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, lao động; việc tổ chức Hội nghị Công đoàn tại cơ sở. Đồng thời nêu một số khó khăn về công tác tài chính, nhân sự… đề xuất tổ kiến nghị LĐLĐ Thành phố có hướng dẫn thực hiện.

Ông Đặng Trung Dũng- Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh ghi nhận ý kiến của Công đoàn các phường, xã, ông Đặng Trung Dũng- Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, lưu ý các đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình trả lương, thưởng Tết, kế hoạch chăm lo Tết và việc thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại tại cơ sở… đặc biệt là ở các doanh nghiệp khó khăn, nợ BHXH… để kịp thời có giải pháp hỗ trợ, chăm lo, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ và ổn định quan hệ lao động. Cùng với đó, cần thực hiện tốt công tác rà soát, nắm tình hình NLĐ tại các khu nhà trọ, không có điều kiện về quê đón Tết để đề xuất chăm lo, đảm bảo ai cũng có Tết.

Dịp này, Tổ công tác quản lý địa bàn số 7 cũng đã triển khai các văn bản của LĐLĐ thành phố về việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của tổ chức NLĐ tại doanh nghiệp; về hỗ trợ đoàn viên, NLĐ khó khăn trực tiếp hoặc có thân nhân trong gia đình bị ảnh hưởng do bão, lũ tại các tỉnh miền Trung và công văn về rà soát lập danh sách đoàn viên Công đoàn ưu tú đủ điều kiện kết nạp Đảng đợt 3-2-2026. Đồng thời nắm tình hình về công tác chỉ đạo Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn phường, xã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở; hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới theo Kế hoạch số 198/KH-LĐLĐ ngày 12-9-2025 của LĐLĐ Thành phố.