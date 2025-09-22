"Tử chiến trên không" cuốn hút người xem

"Tử chiến trên không" chính thức ra rạp từ ngày 19-9. Theo Box Office Vietnam, đến trưa 21-9, phim thu về gần 48 tỉ đồng, dẫn đầu danh sách doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.



Hồi hộp, căng thẳng

Phim về đề tài không tặc từng được thế giới thực hiện nhiều, song "Tử chiến trên không" là tác phẩm điện ảnh Việt Nam đầu tiên khai thác nội dung này.

"Tử chiến trên không" do Điện ảnh Công an nhân dân phối hợp với Galaxy Group sản xuất, lấy cảm hứng từ một số vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam. Phim quy tụ nhiều diễn viên như: Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Xuân Phúc, Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh, Ma Ran Đô…

"Tử chiến trên không" có cách kể chuyện độc đáo. Đạo diễn Hàm Trần mở đầu phim đầy kịch tính với một vụ cướp máy bay dân dụng năm 1977, không tặc đã buộc tổ bay đổi hướng sang nước ngoài thành công.

Việc này đã tạo tiền đề cho vụ không tặc năm 1978 của nhóm do nhân vật Long cầm đầu. Bọn cướp đã mang vũ khí lên máy bay, khống chế hành khách và phi hành đoàn chiếc DC-4, buộc thay đổi hành trình bay để tẩu thoát ra nước ngoài.

Một cảnh trong phim “Tử chiến trên không”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", đoàn bay cùng lực lượng an ninh vừa chống lại bọn không tặc vừa bảo đảm an toàn cho hành khách trên chuyến bay. Cuộc đấu trí căng thẳng - lúc lợi thế nghiêng về bọn cướp, lúc nghiêng về đoàn bay - tạo nên kịch tính, cao trào. Việc hai bên liên tục giằng co nhằm giành lợi thế được đạo diễn khéo léo dàn dựng, tạo nên những nút thắt mở hợp lý.

So với những tác phẩm về không tặc tạo được tiếng vang của điện ảnh quốc tế, "Tử chiến trên không" chưa thể gọi là tiệm cận hay bứt phá, song phim tạo được nét hấp dẫn riêng từ cách dàn dựng, kể chuyện, giúp mạch phim cuốn hút, cao trào hợp lý. Tác phẩm có những tình tiết hư cấu nhưng không quá đà, cảnh đánh nhau đa dạng với đủ loại vũ khí trong không gian hẹp.

Lấy cảm hứng từ vài vụ việc có thật, cốt truyện phim đã được nhiều khán giả biết trước. Thế nhưng, với cách kể của mình, đạo diễn vẫn tạo được yếu tố bất ngờ khi cài cắm các "cú lật" khiến khán giả phải chú ý theo dõi, tạo không khí hồi hộp, căng thẳng.

Bên cạnh những cảnh đánh đấm đặc trưng của dòng phim hành động, "Tử chiến trên không" còn phơi bày góc khuất, khắc họa chiều sâu nội tâm nhân vật ở cả hai phía, sự biến chuyển trong tâm lý, lý giải rõ động cơ để họ hành động như thế. Yếu tố tình thân, gia đình trở thành sợi dây xuyên suốt kết nối nhiều nhân vật, ngay cả những kẻ cướp máu lạnh, kẻ chủ mưu cho đến nhân viên an ninh, phi hành đoàn.

Dàn diễn viên cũng là yếu tố giúp "Tử chiến trên không" thu hút khán giả. Các diễn viên kỳ cựu như Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn… lột tả tốt vai diễn. Những diễn viên trẻ Lợi Trần, Trâm Anh, Võ Điền Gia Huy, Bảo Định… cũng tạo được sự chú ý trong diễn xuất.

Xóa nhòa ranh giới thiện - ác

"Tử chiến trên không" đã nhận được nhiều lời khen từ người làm nghề lẫn khán giả. Phim được cho là không hề thua kém điện ảnh các nước trong khu vực về việc xây dựng trường quay mô phỏng máy bay, kỹ thuật quay trong không gian hẹp, kỹ xảo…

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nhận xét: "Hình ảnh những nhân vật nam chính diện trong phim rất ấn tượng, các nhân vật nữ cũng không thua kém. Họ là những người chồng, người cha, người con, người đồng chí, người anh em sống hết mình vì gia đình, vì đất nước, vì lý tưởng".

Cây bút phê bình Lưu Đình Long cho rằng "Tử chiến trên không" đã xóa nhòa ranh giới thiện - ác. Nhân vật Long - thủ lĩnh không tặc - không đơn thuần là kẻ hung hãn. Đằng sau vẻ lạnh lùng của nhân vật này là một người cha khao khát tìm "tương lai" cho con, dẫu cái gọi là tương lai đó rất mơ hồ, có thể đánh đổi sinh mệnh của chính cha con họ cùng bao hành khách khác trên chuyến bay.

Đạo diễn Hàm Trần tiết lộ ê-kíp làm phim đã phục dựng lại khoang hành khách máy bay bằng những thiết bị cũ của hàng không Việt Nam, tái hiện bối cảnh trong quá khứ qua trang phục, hóa trang và màu phim hoài cổ. Mô hình máy bay DC-4 trong phim trường được dựng gần như theo tỉ lệ 1:1 với máy bay thật. Một vài khoang được nới rộng để phù hợp với quá trình quay phim. Các diễn viên đều tập luyện, tự thực hiện những cảnh hành động, hiếm khi cần đến người đóng thế.

Nam diễn viên Thái Hòa cho biết anh từng đóng nhiều dạng vai nhưng nhân vật Long trong "Tử chiến trên không" là trải nghiệm hoàn toàn khác. Vai diễn này giúp anh thể hiện sâu hơn về nỗi sợ, về sự hung hãn và cả những góc khuất của con người, chứ không chỉ đơn thuần là một kẻ cướp có súng.

Dù vậy, "Tử chiến trên không" cũng có những hạn chế, như tình tiết hài hước đưa vào để giảm độ căng thẳng cho phim chưa được xử lý phù hợp. Đường dây kịch bản khá đơn giản khiến "trùm cuối" trở nên dễ đoán với khán giả từng xem nhiều phim về thể loại không tặc.

Thượng tá Nguyễn Trường Giang, đại diện Điện ảnh Công an nhân dân, đánh giá cao ê-kíp làm phim đã dốc nhiều tâm huyết, công sức để thực hiện "Tử chiến trên không" gây được tiếng vang. "Phim này nhằm tri ân lực lượng cảnh vệ hàng không - những người được chuyển từ quân đội và công an sang với mục đích bảo vệ an ninh vào thời điểm ngành hàng không còn non trẻ trước đây" - thượng tá Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh.



