Steven Nguyễn sẽ rất khác ở "Trại buôn người"

“Trại buôn người”: Steven Nguyễn sẽ khiến khán giả bất ngờ với vai diễn mới?

Steven Nguyễn là nam chính trong dự án điện ảnh hứa hẹn bùng nổ "Trại buôn người"

Ngay khi dự án phim điện ảnh "Trại buôn người" được công bố, người hâm mộ đã đặt nhiều nghi vấn về vai diễn của Steven Nguyễn. Với kinh nghiệm thành công trong các vai phản diện đầy gai góc, đặc biệt là vai diễn đã tạo nên cơn sốt phim "Mưa đỏ", nhiều khán giả và cộng đồng mạng đã đoán rằng anh sẽ tiếp tục đảm nhận một nhân vật phản diện, một kẻ đứng đầu đường dây buôn người. Tuy nhiên, tại buổi họp báo, Steven Nguyễn chỉ tiết lộ một cách khéo léo, rằng anh sẽ khiến mọi người bất ngờ.

Sau thành công lớn từ bộ phim "Mưa đỏ", tên tuổi của Steven Nguyễn được biết đến rộng rãi hơn, kèm theo đó là tình cảm yêu mến từ khán giả. Nam diễn viên coi đây là nguồn động lực to lớn để anh tiếp tục cố gắng mỗi ngày trong sự nghiệp diễn xuất.

Dự án phim điện ảnh "Trại buôn người" của đạo diễn Toni Bảo Anh, nhà sản xuất Mèo Bích Trang vừa có buổi cúng khai máy hoành tráng.

Dàn diễn viên tên tuổi gồm NSND Như Quỳnh, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Khánh My, Á hậu Minh Kiên, Hoàng Kim Ngọc, Long Điền, Pông Chuẩn, Phong Bụi, Nhân Gà Blog, diễn Viên nhí Simba... và Steven Nguyễn - nam chính của "Mưa đỏ", đã thu hút sự chú ý từ giới truyền thông.

Steven Nguyễn chia sẻ về vai diễn mới của mình

Khi được hỏi về vai diễn mới, Steven Nguyễn thừa nhận: "Đây là một vai diễn hoàn toàn khác biệt so với những gì mọi người đã biết về tôi trước đây".

Anh tiết lộ rằng nhân vật lần này đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt và có tạo hình, tính cách hoàn toàn khác biệt. Anh sẽ vào vai một người nông dân hiền lành, yếu đuối, không hề có sức mạnh. "Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho vai diễn này trở nên đặc sắc nhất có thể" - Steven Nguyễn nói.

Khi được hỏi về việc dự án "Trại buôn người" có giống với các phim cùng đề tài trước đây hay không, Steven Nguyễn cho biết mỗi bộ phim, mỗi đề tài đều có sự khác biệt, để hiểu rõ hơn, khán giả sẽ phải chờ phim ra rạp.

"Trại buôn người" sẽ ra mắt vào ngày 27-3-2026

Nhà sản xuất kiêm biên kịch Mèo Bích Trang chia sẻ phim "No more bets" ra mắt năm 2023 nhưng kịch của "Trại buôn người" đã hoàn thành năm 2022. Mãi đến nay, bộ phim mới được thực hiện vì "thời điểm đó chưa tìm được nhà đồng hành".

Thành công của bộ phim "No more bets" lan rộng đến mức hầu như ai cũng biết. Nhưng "ở thế giới điện ảnh, dù cả trăm phim có chung một đề tài thì mỗi đạo diễn cũng sẽ có cái nhìn khác nhau để từ đó hình thành nên tác phẩm của mình.

Biên kịch Mèo Bích Trang cho biết "Trại buôn người" đã hoàn thành vào năm 2022 nhưng đến nay mới có thể khởi quay

"Trại buôn người" có sự đồng hành của lực lượng cảnh sát Campuchia và bộ phim cũng đề cập đến khu tự trị ở Campuchia. Nói về dàn diễn viên toàn hoa hậu, á hậu và những người đẹp nổi tiếng, nhà sản xuất khẳng định "Trên phim, các bạn ấy sẽ không được đẹp như ngoài đời đâu, tất cả đều là nạn nhân của trại buôn người".

Hai YouTuber nổi tiếng với hành trình giải cứu nạn nhân ở Campuchia là Nhân gà Vlog và Phong Bụi cũng tham gia đóng phim "Trại buôn người".