Thời sự Chính trị

Việt Nam - Campuchia tổ chức Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới

Dương Ngọc

(NLĐO)- Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13 đã diễn ra tại Phnôm Pênh, Campuchia từ ngày 27 đến 28-11.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến chào xã giao lãnh đạo Thượng viện và Chính phủ Campuchia và cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Hợp tác biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13 tại Phnôm Pênh - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đến chào xã giao Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen. Ảnh: VGP

Sáng 28-11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến chào xã giao Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen.

Chiều 28-11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến chào xã giao Thủ tướng Hun Manet.

Hội nghị Hợp tác biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13 tại Phnôm Pênh - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chào xã giao Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: VGP

Chiều 28-11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian qua, nhấn mạnh kể từ Hội nghị lần thứ 12 đến nay, quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước tiếp tục củng cố và tăng cường. Quan hệ chính trị, ngoại giao không ngừng được củng cố, Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên dưới nhiều hình thức. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tăng trưởng tích cực, đặc biệt là các tỉnh giáp biên giới Việt Nam - Campuchia. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt trung bình 10 tỉ USD/năm trong 4 năm gần đây và đạt 9,5 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm 2025, tăng hơn 13,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Về việc thực hiện thỏa thuận đạt được tại Hội nghị lần thứ 12 đến nay, hai Phó Thủ tướng đánh giá cao hợp tác giữa các địa phương biên giới hai nước đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, mở rộng kết nối kinh tế, cải thiện đời sống cư dân vùng biên. Hai bên duy trì tốt cơ chế phối hợp giữa chính quyền và lực lượng chức năng, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm xuyên biên giới. Hợp tác kinh tế - thương mại tăng trưởng tích cực. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, giao thông và hỗ trợ sinh kế cho cư dân biên giới được đẩy mạnh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. 

Hội nghị Hợp tác biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13 tại Phnôm Pênh - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đến chào xã giao Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen. Ảnh: VGP

Việc triển khai thanh toán QR bằng đồng bản tệ đã góp phần giúp người dân hai nước giao dịch thuận tiện, thúc đẩy thương mại, tiêu dùng và du lịch. Hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, hội chợ và xúc tiến thương mại giúp các địa phương, doanh nghiệp hai bên trực tiếp gặp gỡ, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác phù hợp và giải quyết các vướng mắc về thủ tục, logistics, quy tắc xuất nhập khẩu.

Thay mặt Chính phủ hai nước, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt sâu sắc và tích cực phối hợp triển khai phương hướng và những biện pháp cụ thể đã được Hội nghị đề ra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác giữa các địa phương biên giới giữa hai nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đường biên giới hai nước thực sự trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các bộ, ngành, địa phương biên giới hai nước cũng đã có các cuộc tiếp xúc trao đổi riêng, thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận của Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của 9 bộ/ngành, 10 tỉnh/thành và 3 quân khu. Kết thúc Hội nghị, hai bên đã ra Thông cáo báo chí.

Tin liên quan

Giao lưu văn hóa giữa gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia

Giao lưu văn hóa giữa gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia

(NLĐO) - Sinh viên Lào, Campuchia đã được tìm hiểu về văn hóa của người Việt và giới thiệu các nét đẹp văn hóa của người dân Lào, Campuchia đến gia đình Việt

Sinh viên Lào, Campuchia cùng gia đình Việt dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

(NLĐO) - Chương trình đã giới thiệu cho sinh viên Lào, Campuchia về truyền thống cách mạng; hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng.

Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(NLĐO) - Trong giai đoạn mùa khô 2025-2026, các Đội K dự kiến tìm kiếm 825 mộ.

Việt Nam - Campuchia biên giới Việt Nam
