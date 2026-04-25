Thời sự

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới thịnh vượng chung

Dương Ngọc

Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay, góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn

Ngày 24-4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long, quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội, chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hye Kyung.

Chiều sâu văn hiến và tình hữu nghị

Chủ đề của Chương trình là: "Thăng Long: Linh khí ngàn năm, chiều sâu văn hiến" nhằm tôn vinh chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, đồng thời truyền tải thông điệp về sự tiếp nối của truyền thống, sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, cũng như tinh thần hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Tại Hoàng thành Thăng Long, chào đón đoàn là tiếng trống hội vang lên mở đầu nghi lễ, gợi nhắc truyền thống lễ nhạc cung đình vốn là biểu tượng của sự trang nghiêm và thịnh vượng, với tiết mục múa lân truyền thống mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, biểu trưng cho hòa bình và thịnh trị, thường xuất hiện trong các dịp lễ trọng đại của quốc gia.

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới thịnh vượng chung - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hye Kyung tham quan Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đã di chuyển tới cổng thành Đoan Môn. Đây là một trong những cổng thành chính dẫn lối vào Cấm thành Thăng Long - nơi ở và sinh hoạt của 52 vị tiên đế và hoàng gia trong liên tục 800 năm. Căn cứ vào vật liệu xây dựng và phong cách kiến trúc hiện còn, có thể khẳng định Đoan Môn được xây dựng vào thế kỷ 15 và được tu bổ sửa sang vào thế kỷ 19. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân tham quan Phòng trưng bày "Lịch sử Thăng Long - Hà Nội nghìn năm từ lòng đất" và Phòng trưng bày "Báu vật Hoàng Cung Thăng Long", là nơi trưng bày một số hiện vật được công nhận "Bảo vật quốc gia". Tại không gian chính điện Kính Thiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đã nghe giới thiệu ý nghĩa của khu vực này, chính là nơi vua và các quan đại thần luận bàn việc nước, thiết triều, tiếp đón sứ giả nước ngoài và cử hành các nghi lễ quan trọng của triều đình trong 800 năm tại kinh đô Thăng Long. Trong bầu không khí văn hóa truyền thống, với không gian trà lễ mang tính thanh nhã, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân cùng thưởng trà, trao đổi thân mật, xem chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Chương trình có các tiết mục Hát Xoan, Nhã nhạc cung đình Việt Nam - hai loại hình nghệ thuật đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Chầu văn Huế, Múa Lục cúng hoa đăng, gửi thông điệp về hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững, thể hiện vẻ đẹp tinh tế của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long thể hiện sự trân trọng đối với các giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam; đồng thời là cơ hội giới thiệu chiều sâu lịch sử và văn hóa Việt Nam thông qua việc tái hiện không khí ngoại giao cung đình xưa, thể hiện truyền thống hiếu khách và hòa hiếu của dân tộc Việt Nam.

Mở ra giai đoạn phát triển mới

Chiều cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24-4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Trong thời gian thăm Việt Nam, Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hye Kyung thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam; chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các cuộc hội kiến với Tổng thống Lee Jae Myung. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Lee Jae Myung đồng chủ trì Tọa đàm bàn tròn và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo Việt Nam bày tỏ trân trọng và đánh giá cao Tổng thống Lee Jae Myung là vị khách đầu tiên thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước ngay sau khi Việt Nam kiện toàn Ban Lãnh đạo sau bầu cử Quốc hội khóa XVI; nhấn mạnh chuyến thăm là minh chứng sống động nhất cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện bền chặt, hiệu quả và sự tin cậy chính trị cao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định quan hệ hai nước là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em và Hàn Quốc sẽ là đối tác đáng tin cậy đồng hành với Việt Nam, trong việc thực hiện mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Trên cơ sở những thành quả hợp tác hiệu quả giữa hai nước thời gian qua, lãnh đạo hai nước khẳng định sẵn sàng cùng nhau thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển hướng tới tương lai thịnh vượng chung. Hai bên nhấn mạnh việc triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế trong bối cảnh tình hình mới, trong đó cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỉ USD vào năm 2030...

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay, góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn cho quan hệ hai nước. 

Doanh nghiệp hai nước đã ký kết, trao 73 thỏa thuận hợp tác

Dịp này, các bộ, ngành của Việt Nam - Hàn Quốc đã ký kết 12 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực thể hiện thành quả phong phú, toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm. Doanh nghiệp hai nước đã ký kết, trao 73 thỏa thuận hợp tác (MOU) trên nhiều lĩnh vực như: năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, cơ khí, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch, hàng không...


