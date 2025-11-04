Việt Nam- Hàn Quốc tăng tốc hợp tác lao động

Vừa qua, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Vũ Chiến Thắng đã có các buổi làm việc với Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc (MOEL), Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) và Bộ Tư pháp Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực lao động, việc làm và quản lý di cư, góp phần triển khai hiệu quả Chương trình Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS).

Tại hội đàm với Thứ trưởng Son Pil Hun, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua, ghi nhận Việt Nam hiện dẫn đầu về số lượng lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, trong khi tỉ lệ cư trú bất hợp pháp đã giảm còn khoảng 19%, vượt mục tiêu đề ra.





Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Vũ Chiến Thắng làm việc với Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc

Hai bộ thống nhất phối hợp triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm: (1) tăng chỉ tiêu trúng tuyển và tiếp nhận lao động phù hợp nhu cầu doanh nghiệp Hàn Quốc; (2) mở rộng địa điểm, hình thức thi tiếng Hàn trên máy tính và máy tính bảng (CBT, UBT) để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; (3) mở rộng ngành nghề tiếp nhận sang các lĩnh vực công nghiệp gốc như đúc, gia công nhựa, xử lý bề mặt, xử lý nhiệt; (4) hỗ trợ hội nhập, tái hòa nhập cho lao động sau khi về nước; (5) tăng cường kiểm tra, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động về nơi ở và điều kiện làm việc.

Cùng ngày, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc với Chủ tịch HRD Korea Lee Woo Young và chứng kiến lễ ký thỏa thuận cam kết cung cấp dịch vụ (SCA) giữa HRD Korea và Trung tâm Lao động ngoài nước (COLAB). Thỏa thuận này cụ thể hóa bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và MOEL, hướng tới quản lý, vận hành Chương trình EPS minh bạch – hiệu quả – bền vững.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc với Chủ tịch HRD Korea Lee Woo Young và chứng kiến lễ ký thỏa thuận cam kết cung cấp dịch vụ (SCA) giữa HRD Korea và Trung tâm Lao động ngoài nước (COLAB)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng cho biết sau hơn 20 năm triển khai, Chương trình EPS đã đưa hơn 145.000 lượt lao động Việt Nam sang Hàn Quốc, hiện có trên 43.000 người làm việc hợp pháp. Lao động Việt Nam được đánh giá cao về kỹ năng, tác phong và khả năng thích ứng. Ông đề nghị HRD Korea tham mưu tăng chỉ tiêu tiếp nhận, mở rộng ngành nghề trong công nghiệp gốc và tăng cường biện pháp bảo đảm phúc lợi, an toàn cho người lao động Việt Nam.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác làm việc với Bộ Tư pháp Hàn Quốc, do Tổng cục trưởng Chính sách Hội nhập Yong Ho Cha chủ trì. Hai bên thống nhất nhiều nội dung hợp tác mới như: mở rộng chương trình lao động thời vụ, phối hợp giảm cư trú bất hợp pháp, hỗ trợ người lao động tự nguyện hồi hương và xem xét nhập cảnh trở lại; đồng thời nghiên cứu thí điểm chương trình điều dưỡng viên, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật của hai nước.

Các cuộc làm việc góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố hợp tác thực chất trong lĩnh vực lao động và di cư, đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.