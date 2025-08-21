Cơ hội sang Hàn Quốc làm việc thêm rộng mở

Theo Bộ Nội vụ, đến nay Việt Nam đã có khoảng 143.000 lao động sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS. Dẫn đầu trong số 17 quốc gia phái cử lao động sang Hàn Quốc, đồng thời tỉ lệ lao động bất hợp pháp đã giảm còn 19%, vượt mục tiêu đề ra.

Cam kết mạnh mẽ

Mới đây, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc cùng đoàn công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Kim Young Hoon. Hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác xây dựng môi trường làm việc an toàn, tôn trọng giá trị người lao động (NLĐ) và hỗ trợ tái hòa nhập khi hồi hương.

Hai bên cũng trao đổi cụ thể việc thực hiện Bản ghi nhớ, gồm: xem xét tăng chỉ tiêu thi và tiếp nhận lao động Việt Nam; mở rộng ngành nghề như đúc, ép nhựa, lắp ráp máy móc, sơn công nghiệp; tăng số phòng thi tiếng Hàn và đa dạng hình thức thi. Bên cạnh đó đẩy mạnh phối hợp chia sẻ thông tin, kiểm tra an toàn lao động, tư vấn và hỗ trợ bằng tiếng Việt để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của lao động Việt Nam.

Hàn Quốc thiếu nhân công nông trại, mở cơ hội cho lao động thời vụ Việt Nam

Làm việc với Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRDK), Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và Chủ tịch HRDK Lee Woo-young thống nhất phối hợp chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực: mở thêm hình thức đào tạo kỹ năng trực tuyến cho lao động Việt Nam; mở rộng tiếp nhận ở các ngành công nghiệp gốc như đúc, ép nhựa, lắp ráp máy móc, sơn công nghiệp.

Trước sự quan tâm đăng ký tham gia ngày càng lớn của lao động Việt Nam theo chương trình EPS, HRDK sẽ tăng số phòng thi tiếng Hàn, đa dạng hình thức thi để rút ngắn thời gian tổ chức; đẩy nhanh xử lý hồ sơ, sớm giới thiệu cho doanh nghiệp tiếp nhận lao động.

Chính sách thu hút lao động Việt Nam nhằm bổ sung nhân lực cho các ngành kinh tế thiếu hụt không chỉ có sự cam kết mạnh mẽ của các cơ quan chuyên môn mà còn được tổng thống mới đắc cử đặc biệt quan tâm. Hãng tin News1 đưa tin không lâu sau khi nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào đầu tháng 6, ông Lee Jae-myung đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu chính sách ưu đãi, trong đó có việc cấp visa, nhằm thu hút nhiều hơn lao động Việt Nam sang làm việc.

"Chắc chắn có nhiều người Việt Nam mong muốn sang làm việc tại Hàn Quốc. Chúng ta nên tiếp nhận nhiều hơn và xem xét áp dụng các ưu đãi đối với lao động Việt Nam" - Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh tại cuộc họp, trong bối cảnh chính phủ bàn thảo phương án thu hút lao động nước ngoài. Động thái này được đưa ra tại phiên họp thứ 26 của Hội đồng Quốc vụ, diễn ra ngày 3-8 vừa qua.

Những điều kiện then chốt

Tổng thống Lee Jae-myung khẳng định nhu cầu lao động Việt Nam tại Hàn Quốc rất lớn và chính phủ cần xem xét cơ chế tiếp nhận rộng mở hơn. Đây là tín hiệu cho thấy Hàn Quốc xem trọng nguồn nhân lực Việt Nam trong chiến lược bổ sung lao động nước ngoài.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), Hàn Quốc luôn là một trong những thị trường tiếp nhận lao động trọng điểm của Việt Nam. Từ khi hai bên ký Bản ghi nhớ về chương trình cấp phép việc làm (EPS) năm 2004, hàng trăm ngàn lao động Việt Nam đã sang Hàn Quốc làm việc hợp pháp, đóng góp cho sự phát triển của cả hai nền kinh tế.

Trong đó, chương trình EPS (E9) là kênh lớn nhất, cho phép NLĐ Việt Nam làm việc trong các lĩnh vực sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp và dịch vụ. Đây là cơ hội việc làm với thu nhập 1.500 - 2.000 USD/tháng (khoảng 39 - 51 triệu đồng), đồng thời giúp NLĐ tiếp cận tác phong công nghiệp hiện đại, kỹ năng nghề tiên tiến. Ngoài EPS, Hàn Quốc còn tiếp nhận lao động Việt Nam theo diện kỹ thuật cao (E7), thuyền viên tàu cá (E10) và lao động thời vụ cấp địa phương (E8).

Nhưng đi cùng cơ hội là những yêu cầu mới. Tình trạng lao động bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp từng khiến Hàn Quốc nhiều lần cảnh báo, thậm chí tạm ngừng tiếp nhận từ một số địa phương Việt Nam. Vì vậy, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, kỷ luật lao động và năng lực ngoại ngữ là điều kiện then chốt để giữ vững uy tín quốc gia. Các địa phương và cơ quan quản lý cũng cần tuyển chọn minh bạch, đào tạo bài bản và hỗ trợ lao động tái hòa nhập sau khi hồi hương.

Theo ông Nguyễn Như Tuấn, Phó trưởng Phòng Hàn Quốc - Tây Á - châu Phi (Cục Quản lý lao động ngoài nước), trong bối cảnh dân số Hàn Quốc già hóa, thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng, lao động Việt Nam được đánh giá cao và có lợi thế cạnh tranh.

Những cam kết mới giữa các cơ quan hai nước về mở rộng ngành nghề, tăng chỉ tiêu tiếp nhận, đa dạng hình thức thi tiếng Hàn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho lao động Việt Nam là cơ sở để hợp tác bước sang giai đoạn mới. "Đây không chỉ là xuất khẩu lao động, mà còn là chiến lược phát triển nguồn nhân lực gắn với trách nhiệm bảo vệ quyền lợi NLĐ" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Ủy ban Tiền lương tối thiểu Hàn Quốc vừa công bố mức lương tối thiểu năm 2026 là 10.320 won/giờ, tăng 290 won (2,9%) so với hiện tại. Mức lương mới tương đương khoảng 2,16 triệu won/tháng cho 209 giờ làm việc (khoảng 42 triệu đồng). Mức lương mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, áp dụng cho mọi lao động, trong đó có lao động nước ngoài. Đây là thông tin đáng chú ý với lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc.



