Lao động

Tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc theo Chương trình EPS

Huỳnh Như

(NLĐO) - Hàn Quốc là thị trường tiềm năng cho lao động Việt Nam nhờ thu nhập cao, môi trường chuyên nghiệp và chính sách hỗ trợ ngày càng tốt hơn

Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab), Bộ Nội vụ vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS quý IV-2025. Việc triển khai nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phái cử, rút ngắn thời gian chờ xuất cảnh và ngăn chặn các hành vi môi giới, lừa đảo liên quan đến chương trình.

Theo kế hoạch, đợt tuyển chọn và cấp phép lao động sẽ được thực hiện đến hết ngày 30-10. Cụ thể, ngành sản xuất chế tạo, đóng tàu và khai thác mỏ tuyển đến ngày 24-10; các ngành nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng và các lĩnh vực còn lại từ ngày 27 đến 30-10 đồng thời sẽ giới thiệu lại hồ sơ bị trì hoãn trong hai ngày 3 và 4-11.

Tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc theo Chương trình EPS - Ảnh 1.

Lao động Việt Nam xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc theo Chương trình EPS. Nguồn: Colab

Tổng số lao động dự kiến được tuyển chọn từ 16 quốc gia phái cử là 18.054 người, trong đó ngành sản xuất chế tạo chiếm nhiều nhất với 13.062 người, tiếp theo là nông nghiệp 1.878 người, ngư nghiệp 1.662 người, dịch vụ 596 người, đóng tàu 500 người và xây dựng 356 người.

Người lao động tham gia chương trình cần chủ động theo dõi tiến trình hồ sơ của mình tại website https://www.eps.go.kr. Hệ thống này cung cấp đầy đủ thông tin về thời gian xét duyệt, hiệu lực hồ sơ, số lần hồ sơ được giới thiệu đến doanh nghiệp Hàn Quốc, hợp đồng lao động, thời điểm cấp lệnh visa (CCVI) và thời gian dự kiến nhập cảnh. 

Nếu mục "Chuyển hợp đồng lao động" hiển thị ngày cụ thể, nghĩa là người lao động đã chính thức được doanh nghiệp Hàn Quốc ký hợp đồng và cần chuẩn bị ngay các giấy tờ, thủ tục xin visa.

Đối với hồ sơ đã được chuyển hợp đồng, người lao động cần chủ động xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 bản gốc có chữ ký của cán bộ tư pháp (không chấp nhận bản điện tử), đồng thời in và điền đầy đủ thông tin trong bộ hồ sơ xin cấp visa theo mẫu tại website www.colab.moha.gov.vn

Hồ sơ gồm tờ khai xin cấp visa, giấy xác nhận sức khỏe, bản sao CMND/CCCD, bản sao trang 2-3 của hộ chiếu, phiếu lý lịch tư pháp và hộ chiếu gốc. 

Việc thiếu giấy tờ hoặc khai sai thông tin có thể khiến tiến độ xuất cảnh bị chậm hoặc không thể sang Hàn Quốc làm việc. Người lao động cũng cần chuẩn bị các khoản tài chính gồm số tiền tương đương 630 USD và 390.000 đồng phí hành chính xin visa, cùng 100 triệu đồng ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc theo Chương trình EPS - Ảnh 2.

Người lao động được định hướng trước khi xuất cảnh sang nước ngoài làm việc. Nguồn: Colab

Trước khi xuất cảnh, tất cả lao động trúng tuyển sẽ tham gia khóa giáo dục định hướng do Colab tổ chức. Căn cứ vào số lượng và khu vực cư trú của người lao động, trung tâm sẽ thông báo lịch học cụ thể. Để bảo đảm tiến độ xuất cảnh, người lao động cần thường xuyên theo dõi các thông báo trên website của trung tâm, cũng như tin nhắn hoặc điện thoại từ Colab và Sở Nội vụ.

Colab lưu ý rằng việc giới thiệu và tuyển chọn hồ sơ lao động được thực hiện hoàn toàn ngẫu nhiên, tự động trên hệ thống HRD Hàn Quốc. Không cá nhân hay tổ chức nào có thể can thiệp vào quá trình này. Mọi hành vi môi giới, thu tiền trái phép hoặc lợi dụng Chương trình EPS để chiếm đoạt tài sản của người lao động đều là hành vi vi phạm pháp luật. Người lao động cần nâng cao cảnh giác và chỉ thực hiện các thủ tục thông qua trung tâm.

Theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab), Bộ Nội vụ, trong 8 tháng đầu năm 2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 97.963 người, trong đó có 32.849 lao động nữ, hoàn thành 75,3% kế hoạch năm (130.000 người).

Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận lớn nhất với 43.905 lao động, theo sau là Đài Loan - Trung Quốc với 37.906 lao động. Đáng chú ý, Hàn Quốc ghi nhận 8.923 lao động Việt Nam sang làm việc, cho thấy sức hút ổn định của thị trường này nhờ mức thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt và các chính sách hỗ trợ người lao động ngày càng được cải thiện.


