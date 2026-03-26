Thi đánh giá năng lực: Lượng thí sinh nhảy vọt 35%, ngành sư phạm tiếp tục "nóng"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thi đánh giá năng lực: Lượng thí sinh nhảy vọt 35%, ngành sư phạm tiếp tục "nóng"

Huế Xuân

(NLĐO) - Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM năm 2026 đã chính thức diễn ra sáng 26-3.

Sáng 26-3, Trường ĐH Sư phạm TPHCM cho biết đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt (H-SCA) năm 2026 ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm 2025.

Đợt thi đầu tiên của H-SCA năm 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 29-3 tại 5 điểm thi trên cả nước, bao gồm TPHCM (2 điểm), Đà Nẵng, Đắk Lắk và Tây Ninh.

img

Thí sinh ôn tập trước khi vào phòng thi

img

Nhiều thí sinh vượt hàng trăm km để đến điểm thi tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM

Ghi nhận tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm TPHCM, nhiều thí sinh cho biết đã chuẩn bị tâm lý thật tốt và thoải mái để tham gia kỳ thi.

Em Thanh Trúc, học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành (TPHCM), cho biết bắt đầu ôn tập từ hè năm trước và đăng ký khóa luyện thi khoảng 3 triệu đồng/tháng, mỗi tuần học 2 buổi. 

"Em dự định theo ngành sư phạm tiếng Anh nên tập trung luyện kỹ năng nghe và viết. Đây cũng là phần em còn yếu. Ngoài ra, em cũng cân nhắc thêm các nguyện vọng như sư phạm lịch sử hay ngữ văn" - Thanh Trúc nói.

Từ Tây Ninh đến TPHCM dự thi, em Nguyễn Minh Thư, học sinh Trường THPT Đức Huệ (Tây Ninh), cho biết đăng ký thi môn tiếng Anh để xét tuyển vào ngành ngôn ngữ Anh. Thư chia sẻ không gặp áp lực nhiều và tự ôn thi tại nhà.

Ở đợt 1, Thư xem đây là kỳ thi thử sức, sau khi thi xong, tùy theo kết quả làm bài mà em có thi thêm đợt 2 hay không. 

img

Trước sự gia tăng mạnh về số lượng thí sinh, nhà trường đã nâng cấp hệ thống đăng ký trực tuyến, đồng thời hoàn thiện các phương án tổ chức thi, giám sát và bảo mật dữ liệu nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và minh bạch.

img

Kết quả kỳ thi H-SCA tiếp tục được Trường ĐH Sư phạm TPHCM sử dụng như một phương thức xét tuyển quan trọng trong năm 2026, đồng thời được nhiều cơ sở đào tạo khác công nhận để xét tuyển.

Kỳ thi bao gồm 6 bài thi độc lập: Toán học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh. Đề thi năm nay tiếp tục được cải tiến, tập trung đánh giá tư duy logic và năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn – những yếu tố then chốt mà chương trình GDPT 2018 hướng tới. 

Thí sinh có thể đăng ký một hoặc nhiều môn thi tùy theo tổ hợp xét tuyển của ngành học mong muốn. Toàn bộ quá trình làm bài thực hiện trên máy tính và được giám sát bởi phần mềm chuyên dụng cùng hệ thống camera. 

Kỳ thi H-SCA do Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức từ năm 2022, đến nay đã dần trở thành một trong những kỳ thi riêng có quy mô lớn trong khối ngành sư phạm.

Việc số lượng đăng ký năm 2026 tiếp tục tăng mạnh được xem là tín hiệu tích cực đối với chủ trương đa dạng hóa phương thức tuyển sinh và nâng cao chất lượng đầu vào giáo viên trong những năm tới.


Tin liên quan

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đổi tên mới

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đổi tên mới

(NLĐO) - Sau khi đổi tên, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM tiếp tục đào tạo các ngành công nghệ kỹ thuật và các ngành sư phạm theo quy định

Trường Đại học Đồng Nai lên tiếng vụ việc sinh viên sư phạm chưa nhận được tiền hỗ trợ

(NLĐO)-Thời gian gần đây, hàng trăm sinh viên ngành sư phạm khóa 11 của Trường Đại học Đồng Nai đang tiếp tục chờ đợi khoản hỗ trợ sinh hoạt phí

Trường cao đẳng tiết lộ ngành "hot", nhiều năm tuyển đủ chỉ tiêu sớm

(NLĐO) - 5 năm liên tục, ngành công nghệ ô tô của Trường CĐ Lý Tự Trọng tuyển đủ chỉ tiêu sớm. Tuy vậy, nhà trường vẫn liên tục thay đổi chương trình đào tạo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo