Thi đánh giá năng lực: Lượng thí sinh nhảy vọt 35%, ngành sư phạm tiếp tục "nóng"

Sáng 26-3, Trường ĐH Sư phạm TPHCM cho biết đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt (H-SCA) năm 2026 ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm 2025.

Đợt thi đầu tiên của H-SCA năm 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 29-3 tại 5 điểm thi trên cả nước, bao gồm TPHCM (2 điểm), Đà Nẵng, Đắk Lắk và Tây Ninh.

Thí sinh ôn tập trước khi vào phòng thi

Nhiều thí sinh vượt hàng trăm km để đến điểm thi tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM

Ghi nhận tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm TPHCM, nhiều thí sinh cho biết đã chuẩn bị tâm lý thật tốt và thoải mái để tham gia kỳ thi.

Em Thanh Trúc, học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành (TPHCM), cho biết bắt đầu ôn tập từ hè năm trước và đăng ký khóa luyện thi khoảng 3 triệu đồng/tháng, mỗi tuần học 2 buổi.

"Em dự định theo ngành sư phạm tiếng Anh nên tập trung luyện kỹ năng nghe và viết. Đây cũng là phần em còn yếu. Ngoài ra, em cũng cân nhắc thêm các nguyện vọng như sư phạm lịch sử hay ngữ văn" - Thanh Trúc nói.

Từ Tây Ninh đến TPHCM dự thi, em Nguyễn Minh Thư, học sinh Trường THPT Đức Huệ (Tây Ninh), cho biết đăng ký thi môn tiếng Anh để xét tuyển vào ngành ngôn ngữ Anh. Thư chia sẻ không gặp áp lực nhiều và tự ôn thi tại nhà.

Ở đợt 1, Thư xem đây là kỳ thi thử sức, sau khi thi xong, tùy theo kết quả làm bài mà em có thi thêm đợt 2 hay không.

Trước sự gia tăng mạnh về số lượng thí sinh, nhà trường đã nâng cấp hệ thống đăng ký trực tuyến, đồng thời hoàn thiện các phương án tổ chức thi, giám sát và bảo mật dữ liệu nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và minh bạch.

Kết quả kỳ thi H-SCA tiếp tục được Trường ĐH Sư phạm TPHCM sử dụng như một phương thức xét tuyển quan trọng trong năm 2026, đồng thời được nhiều cơ sở đào tạo khác công nhận để xét tuyển.

Kỳ thi bao gồm 6 bài thi độc lập: Toán học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh. Đề thi năm nay tiếp tục được cải tiến, tập trung đánh giá tư duy logic và năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn – những yếu tố then chốt mà chương trình GDPT 2018 hướng tới.

Thí sinh có thể đăng ký một hoặc nhiều môn thi tùy theo tổ hợp xét tuyển của ngành học mong muốn. Toàn bộ quá trình làm bài thực hiện trên máy tính và được giám sát bởi phần mềm chuyên dụng cùng hệ thống camera.

Kỳ thi H-SCA do Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức từ năm 2022, đến nay đã dần trở thành một trong những kỳ thi riêng có quy mô lớn trong khối ngành sư phạm. Việc số lượng đăng ký năm 2026 tiếp tục tăng mạnh được xem là tín hiệu tích cực đối với chủ trương đa dạng hóa phương thức tuyển sinh và nâng cao chất lượng đầu vào giáo viên trong những năm tới.



