Kinh tế

Việt Nam lập kỷ lục xuất nhập khẩu, thị trường Trung Quốc và Mỹ chiếm 422 tỉ USD

Minh Chiến

(NLĐO)- Chiều 25-12, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã tổ chức lễ ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam cán mốc 900 tỉ USD.

Theo Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa dự kiến cán mốc 900 tỉ USD vào khoảng thời gian từ ngày ngày 22-12 đến 26-12-2025. Cơ quan hải quan ước tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 920 tỉ USD năm 2025, tăng 16,9% (tương ứng tăng 133,07 tỉ USD) so với năm trước.

Việt Nam lập kỷ lục xuất nhập khẩu, thị trường Trung Quốc và Mỹ chiếm 422 tỉ USD - Ảnh 1.

Các cột mốc của xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam. Nguồn: Cục Hải quan

Trong đó, trị giá nhập khẩu năm 2025 ước tính đạt 449,41 tỉ USD, tăng 18% (tương ứng tăng 68,42 tỉ USD) và trị giá xuất khẩu ước tính đạt 470,59 tỉ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 64,65 tỉ USD).

Theo Cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư liên tiếp 10 năm, đưa Việt Nam vào vị thế xuất siêu ổn định hơn với con số thặng dư thương mại hàng hóa trên 20 tỉ USD liên tiếp trong 3 năm gần đây. Năm 2025, dự kiến thặng dư thương mại đạt 21,2 tỉ USD.

Năm 2025, cả nước ước tính có 36/45 nhóm hàng có trị giá xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD. Trong đó có 8 nhóm hàng đạt trị giá trên 10 tỉ USD với tổng trị giá ước tính đạt 319 tỉ USD, chiếm 68% trị giá xuất khẩu của cả nước.

Xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng trị giá xuất khẩu của cả nước năm 2025 với ước tính đạt khoảng 400 tỉ USD, tăng 16,6% so với năm trước và chiếm tỉ trọng khoảng 85,2% trong tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản trong năm 2025 ước đạt 44,46 tỉ USD, tăng 14,1% so với năm trước và chiếm tỉ trọng khoảng 9,5% trong tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa năm 2025 ước tính có tới 49/53 nhóm đạt trị giá trên 1 tỉ USD. Trong đó có 8 nhóm hàng đạt trị giá trên 10 tỉ USD với tổng trị giá ước tính đạt 281 tỉ USD, chiếm tới 63% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Việt Nam lập kỷ lục xuất nhập khẩu, thị trường Trung Quốc và Mỹ chiếm 422 tỉ USD - Ảnh 2.

Cục Hải quan tổ chức lễ ghi nhận trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam cán mốc 900 tỉ USD

Nhập khẩu hàng hóa trong năm 2025 tập trung vào nhập khẩu các nhóm hàng máy vi tính, điện thoại, linh kiện, máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu dệt may da giày, sắt thép, kim loại…Đồng thời cũng gia tăng nhập khẩu hàng tiêu dùng, đặc biệt là ô tô.

Về thị trường xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, hiện Việt Nam có quan hệ thương mại với hơn 230 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 34 thị trường xuất khẩu và 24 thị trường nhập khẩu đạt trên 1 tỉ USD.

Trung Quốc vẫn là đối tác lớn nhất của Việt Nam trong năm qua với trị giá thương mại hàng hóa song phương ước đạt 252 tỉ USD, tăng 26,5% so với năm trước. Mỹ là đối tác xếp thứ 2 của Việt Nam với 170 tỉ USD, tăng 26,5%.

Đặc biệt, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Mỹ tại khu vực ASEAN. Như vậy, tổng trị giá xuất nhập khẩu của hai thị trường Trung Quốc và Mỹ là 422 tỉ USD, chiếm tỉ trọng 46% tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước. Bên cạnh đó, hai thị trường này đóng góp tăng 82 tỉ USD, chiếm 62% mức tăng xuất nhập khẩu cả nước.

Việt Nam lập kỷ lục xuất nhập khẩu, thị trường Trung Quốc và Mỹ chiếm 422 tỉ USD - Ảnh 3.

10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2024 và ước tính năm 2025. Nguồn: Cục Hải quan

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu dẫn đầu của Việt Nam, đạt mốc kỷ lục với 151,85 tỉ USD, tỉ trọng chiếm 32% trong tổng trị giá xuất khẩu của cả nước và tăng tới 32 tỉ USD so với năm trước.

Trung Quốc là thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Việt Nam, đạt kim ngạch 183 tỉ USD, tỉ trọng chiếm xấp xỉ 41% trong tổng trị giá nhập khẩu của cả nước và tăng tới 39 tỉ USD so với năm trước.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan, nhấn mạnh toàn ngành đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng, góp phần đưa kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc 900 tỉ USD.

Trong đó, ngành hải quan đã nỗ lực cải cách, đơn giản hoá, cắt giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết trong lĩnh vực hải quan, tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Đồng thời, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, thời gian qua, ngành hải quan đã lắng nghe, kịp thời hướng dẫn, xử lý các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hải quan, nỗ lực tham gia đàm phán và thực thi các cam kết quốc tế nhằm thúc đẩy thương mại cân bằng, hài hòa của Việt Nam với các nước trên thế giới, đảm bảo lợi thế cạnh tranh quốc gia, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước.

Cục trưởng Cục Hải quan cũng nhìn nhận để có được kết quả tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mốc 900 tỉ USD, không thể không kể đến sự đóng góp có tính chất quyết định của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trên cả nước.

"Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã chủ động thích ứng, đổi mới và duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai..."- ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh.

Ông Phạm Văn Xô giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu TP HCM

Ông Phạm Văn Xô giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu TP HCM

(NLĐO) - Hiệp hội Xuất nhập khẩu TP HCM sẽ không ngừng đổi mới, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Xuất nhập khẩu 2025 lập kỷ lục 920 tỉ USD, Việt Nam vào top 15 nền thương mại lớn nhất thế giới

(NLĐO) - Ước tính tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 sẽ chạm mốc kỷ lục 920 tỉ USD, trong đó xuất khẩu dự kiến vượt mốc 470 tỉ USD.

Phía sau kỷ lục xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu 2025 được dự báo sẽ lập kỷ lục mới với kim ngạch có thể lên tới 920 tỉ USD

lập kỷ lục sản xuất kinh doanh thị trường xuất khẩu xuất nhập khẩu thị trường Trung Quốc Cục Hải quan Bộ Tài chính
