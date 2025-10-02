HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Việt Nam luôn sát cánh cùng Cuba

Dương Ngọc

Chiều 1-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam

 Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Cuba đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng Cuba tiếp tục thắt chặt mối quan hệ anh em mẫu mực, đoàn kết gắn bó, thủy chung giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ giữa hai Đảng là nền tảng chính trị và định hướng cho phát triển quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực; đề nghị Quốc hội Cuba tiếp tục ưu tiên hỗ trợ quan hệ hợp tác, kinh tế - thương mại - đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án hợp tác nông nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học - dược phẩm, phục vụ thiết thực cho công cuộc phát triển của cả hai nước. Đồng thời, Tổng Bí thư đề nghị hai bên phối hợp tăng cường trao đổi lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Cuba tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX trong năm 2026.

Việt Nam luôn sát cánh cùng Cuba - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của Việt Nam dành cho Cuba trong giai đoạn khó khăn hiện nay, thể hiện mới nhất thông qua cuộc vận động quyên góp rộng khắp trong nhân dân Việt Nam để ủng hộ Cuba. Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández đánh giá cao kết quả hỗ trợ và hợp tác của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp hướng tới bảo đảm an ninh lương thực cho Cuba, triển khai các dự án năng lượng tái tạo, sản xuất hàng tiêu dùng tại Cuba, liên doanh về công nghệ sinh học - dược phẩm, cũng như đóng góp vào phát triển kinh tế Cuba thông qua các dự án đầu tư tại Đặc khu kinh tế Mariel và các địa phương của Cuba. Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định Đảng, Nhà nước và Quốc hội Cuba luôn quan tâm, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Cuba.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Cuba trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội của hai nước, phối hợp chỉ đạo công tác giáo dục, tuyên truyền và tăng cường hiểu biết trong nhân dân và thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández đồng chủ trì Phiên họp thứ hai của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba; Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba.

