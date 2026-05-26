Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026 của GSMA về chuyển đổi số

Hiệp hội Di động Toàn cầu (GSMA), tổ chức quốc tế đại diện cho hệ sinh thái di động toàn diện, ngày 26-5 đã công bố trao tặng giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ GSMA (GSMA Government Leadership Award) năm 2026 cho Việt Nam.

Ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của GSMA phát biểu tại Hội nghị Quốc gia Số Hà Nội 2026

Đây là danh hiệu cao quý nhất thế giới dành cho các chính sách về kỹ thuật số. Giải thưởng vinh danh quốc gia tiêu biểu trong việc kết hợp hài hòa giữa tầm nhìn lãnh đạo chiến lược và khả năng thực thi thực tiễn hiệu quả. Kết quả được quyết định hàng năm bởi một hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập, dựa trên các minh chứng về sự tiến bộ trong chuyển đổi số, tính nhất quán của chính sách và năng lực triển khai thực tế.

Ông Alex Sinclair, Giám đốc Công nghệ của GSMA, nhấn mạnh rất vinh dự khi được vinh danh Chính phủ Việt Nam với Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 của GSMA, đây là sự ghi nhận cao quý nhất mà ngành di động toàn cầu dành cho một chính phủ.

"Việt Nam được vinh danh không chỉ nhờ một sáng kiến đơn lẻ, mà bởi tính gắn kết, tốc độ và sự nhất quán trong lộ trình chuyển đổi số. Việt Nam là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho thấy khi khát vọng số đi cùng với chính sách kỷ luật và thực thi đồng bộ, nó sẽ tạo ra những tác động kinh tế thực tiễn cho người dân, doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế" - Ông Alex Sinclair nói.

Trong khi đó, ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của GSMA, nhận định Việt Nam hiện là một trong những quốc gia dẫn dắt chuyển đổi số năng động nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Báo cáo Quốc gia Số 2025 của GSMA, kinh tế số Việt Nam đóng góp khoảng 18,3% GDP trong năm 2024 và với đà tăng trưởng này, Chính phủ đang đi đúng lộ trình để đạt được mục tiêu đầy tham vọng là 20,5% trong năm nay.

GSMA cũng xếp Việt Nam vào nhóm nửa đầu của Chỉ số Quốc gia Số (Digital Nations Index) 2025, khẳng định vị thế là một quốc gia số hàng đầu tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trong ba năm qua, Việt Nam là nền kinh tế số có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực, đạt được bước tiến này trên quy mô toàn quốc với dân số hơn 100 triệu người. Việt Nam hiện đang trên lộ trình trở thành nền kinh tế số lớn thứ hai trong khối ASEAN vào năm 2030.

Ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của GSMA, cho biết: "Nền kinh tế số đang mở rộng nhanh chóng của Việt Nam dự kiến sẽ đóng góp khoảng 30% GDP vào năm 2030, nhờ sự hỗ trợ từ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ vào các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất thông minh.