Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026 của GSMA về chuyển đổi số

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026 của GSMA về chuyển đổi số

Yến Anh

(NLĐO)- Hiệp hội Di động Toàn cầu vinh danh Việt Nam với Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026.

Hiệp hội Di động Toàn cầu (GSMA), tổ chức quốc tế đại diện cho hệ sinh thái di động toàn diện, ngày 26-5 đã công bố trao tặng giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ GSMA (GSMA Government Leadership Award) năm 2026 cho Việt Nam.

Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026 của GSMA về chuyển đổi số - Ảnh 1.

Ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của GSMA phát biểu tại Hội nghị Quốc gia Số Hà Nội 2026

Đây là danh hiệu cao quý nhất thế giới dành cho các chính sách về kỹ thuật số. Giải thưởng  vinh danh quốc gia tiêu biểu trong việc kết hợp hài hòa giữa tầm nhìn lãnh đạo chiến lược và khả năng thực thi thực tiễn hiệu quả. Kết quả được quyết định hàng năm bởi một hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập, dựa trên các minh chứng về sự tiến bộ trong chuyển đổi số, tính nhất quán của chính sách và năng lực triển khai thực tế.

Ông Alex Sinclair, Giám đốc Công nghệ của GSMA, nhấn mạnh rất vinh dự khi được vinh danh Chính phủ Việt Nam với Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 của GSMA, đây là sự ghi nhận cao quý nhất mà ngành di động toàn cầu dành cho một chính phủ.

"Việt Nam được vinh danh không chỉ nhờ một sáng kiến đơn lẻ, mà bởi tính gắn kết, tốc độ và sự nhất quán trong lộ trình chuyển đổi số. Việt Nam là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho thấy khi khát vọng số đi cùng với chính sách kỷ luật và thực thi đồng bộ, nó sẽ tạo ra những tác động kinh tế thực tiễn cho người dân, doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế" - Ông Alex Sinclair nói.

Trong khi đó, ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của GSMA, nhận định Việt Nam hiện là một trong những quốc gia dẫn dắt chuyển đổi số năng động nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Báo cáo Quốc gia Số 2025 của GSMA, kinh tế số Việt Nam đóng góp khoảng 18,3% GDP trong năm 2024 và với đà tăng trưởng này, Chính phủ đang đi đúng lộ trình để đạt được mục tiêu đầy tham vọng là 20,5% trong năm nay.

GSMA cũng xếp Việt Nam vào nhóm nửa đầu của Chỉ số Quốc gia Số (Digital Nations Index) 2025, khẳng định vị thế là một quốc gia số hàng đầu tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trong ba năm qua, Việt Nam là nền kinh tế số có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực, đạt được bước tiến này trên quy mô toàn quốc với dân số hơn 100 triệu người. Việt Nam hiện đang trên lộ trình trở thành nền kinh tế số lớn thứ hai trong khối ASEAN vào năm 2030.

Ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của GSMA, cho biết: "Nền kinh tế số đang mở rộng nhanh chóng của Việt Nam dự kiến sẽ đóng góp khoảng 30% GDP vào năm 2030, nhờ sự hỗ trợ từ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ vào các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất thông minh.

Hội nghị Quốc gia Số Hà Nội 2026 diễn ra ngày 16-5 tại Hà Nội quy tụ nhiều nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế nhằm thảo luận về chiến lược phát triển kinh tế số của Việt Nam.

Chương trình Hội nghị bao gồm các phiên thảo luận trọng thể về:

Thúc đẩy đầu tư và đổi mới sáng tạo số: Thảo luận về việc làm thế nào tính nhất quán của chính sách, sự sẵn sàng của hạ tầng và khả năng tiếp cận nguồn vốn có thể hỗ trợ các ngành công nghiệp số giá trị cao, các doanh nghiệp khởi nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Niềm tin và an ninh mạng: Tăng cường bảo vệ dữ liệu, ngăn chặn lừa đảo và hoàn thiện khung pháp lý thông qua sự phối hợp tức thời giữa các nhà khai thác viễn thông, các tổ chức tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước.

5G, AI-RAN, Open Gateway và Open RAN: Khai phá các mô hình kinh doanh mới, công nghiệp thông minh và thúc đẩy hợp tác liên ngành thông qua các kiến trúc mạng thế hệ mới.

Tin liên quan

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 có gì đặc biệt?

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 có gì đặc biệt?

(NLĐO) - Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 sẽ tôn vinh những mô hình chuyển đổi số thực chất.

chuyển đổi số kinh tế số Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo