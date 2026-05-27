Việt Nam - Thái Lan hướng tới những tầm cao mới

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29-5-2026. Chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới, đồng thời diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm trước hết thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới. Một kỳ vọng quan trọng là tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước. Đây là nền tảng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ TP HCM (bên phải) và Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt Nam toàn Thái Lan ký Biên bản ghi nhớ hợp tác vào ngày 28-8-2025 ở tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Về kinh tế, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra những bước phát triển mới trong thương mại, đầu tư, logistics và kết nối chuỗi cung ứng. Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi công nghiệp. Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển của cả hai nước trong giai đoạn mới.

Chuyến thăm cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh hơn kết nối khu vực, đặc biệt trong hợp tác Mê Kông và ASEAN. Việt Nam và Thái Lan đều có vai trò quan trọng trong thúc đẩy liên kết kinh tế nội khối ASEAN, tăng cường kết nối hạ tầng, thương mại và giao lưu nhân dân trong khu vực. Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân sẽ tiếp tục được mở rộng. Hai bên cũng được kỳ vọng tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN, nhằm đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. "Với nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tin cậy chính trị cao và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm lần này sẽ tạo thêm động lực mới để đưa quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới những tầm cao mới trong thời gian tới" - Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với các lãnh đạo cao nhất của Thái Lan. Hai bên dự kiến sẽ công bố logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ có cuộc gặp gỡ kiều bào. Nhân dịp này, các doanh nghiệp hai nước sẽ có nhiều hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc và trao đổi để tìm cơ hội, tăng cường hợp tác.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, lễ kỷ niệm 50 năm đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ, phản ánh mối liên kết sâu sắc và lâu dài giữa hai nước. Chuyến thăm quan trọng này cũng nói lên nhiều điều về định hướng hợp tác của hai nước trong 50 năm tới. Chuyến thăm là cơ hội để tái khẳng định mối tin cậy chính trị giữa hai chính phủ và mở ra một chương mới trong quan hệ Thái Lan - Việt Nam. Kế hoạch hành động Đối tác Chiến lược Toàn diện cũng sẽ được thông qua như một lộ trình để thực hiện cụ thể.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31-5-2026. Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La ngày 29-5-2026. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La - bài phát biểu quan trọng nhất của diễn đàn - thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế và uy tín ngày càng tăng của Việt Nam và vai trò, uy tín của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Điều này cũng phản ánh sự quan tâm của các nước đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam.



