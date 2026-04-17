Quốc tế

Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy hợp tác

Dương Ngọc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược lâu dài

Trong chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) và tiến hành một số hoạt động song phương ở Thổ Nhĩ Kỳ, chiều 16-4 (giờ địa phương), tại TP Istanbul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội cho biết trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam xác định mục tiêu trở thành một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh cao ở khu vực châu Á; một đối tác chiến lược, một mắt xích quan trọng và đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Để đạt được những mục tiêu này, Việt Nam xác định phải phát huy tối đa nội lực, đồng thời tận dụng hiệu quả ngoại lực thông qua hội nhập và hợp tác quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực, đóng vai trò là cầu nối chiến lược giữa châu Á và châu Âu. Việt Nam là nền kinh tế năng động, có tốc độ tăng trưởng cao, là cửa ngõ quan trọng để Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận thị trường Đông Nam Á và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy hợp tác - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên khai mạc Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ Ảnh: TTXVN

"Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ, chuỗi cung ứng được tái cấu trúc, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trở thành xu thế chủ đạo, việc nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ là yêu cầu cấp thiết và có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Tọa đàm là cơ hội quan trọng để chúng ta cùng trao đổi, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững hơn" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề xuất một số định hướng lớn trong thời gian tới.

Thứ nhất, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, trong đó có kênh hợp tác nghị viện; duy trì thường xuyên các cơ chế đối thoại, tham vấn chính sách, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác toàn diện.

Thứ hai, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, coi đây là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Hai nước cần phấn đấu nâng cao kim ngạch thương mại theo hướng cân bằng, bền vững; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường, mở rộng đầu tư và tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ ba, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai nước có tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho nhau như: công nghiệp chế biến, chế tạo, dệt may, da giày, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, năng lượng, hạ tầng giao thông và logistics; các lĩnh vực mới, mang tính chiến lược như: chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và năng lượng tái tạo. Đặc biệt, cần chú trọng phát triển các hành lang vận tải và kết nối chuỗi cung ứng giữa hai khu vực.

Thứ tư, phát huy vai trò của nghị viện trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giám sát việc thực hiện các cam kết hợp tác, đồng thời tạo môi trường đầu tư - kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

"Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ" - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp ông Shalva Papuashvili, Chủ tịch Quốc hội Georgia, để trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ và hợp tác giữa hai nước. 

