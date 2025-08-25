Việt Nam trắng tay trước tuyển Đức tại giải bóng chuyền nữ thế giới

Chứng kiến đội hạng 3 thế giới Ba Lan để mất một ván đấu trước Việt Nam, tuyển bóng chuyền nữ Đức - hạng 11 thế giới - không muốn sa chân vào lối mòn ấy và chủ trương "tốc chiến tốc thắng" để giải quyết gọn trận đấu vòng bảng thứ nhì. Trang chủ Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) cũng cho rằng, nếu đánh giá thấp tuyển Việt Nam, các cô gái Đức sẽ phải trả giá đắt.



Tuyển Việt Nam (hạng 22 thế giới) đối đầu cùng tuyển Đức cao hơn 11 bậc

Thực tế diễn biến trận đấu cho thấy, mọi thứ đều nằm trong tính toán của HLV Giulio Cesare Bregoli và các cầu thủ của ông. Lợi thế về chiều cao và sức mạnh giúp tuyển Đức kiểm soát được trận đấu dù có không ít tình huống, họ có phần luống cuống trước sức phản kích mạnh mẽ từ tuyển Việt Nam.

Như Quỳnh không phát huy hết sức mạnh như ở trận gặp Ba Lan

Ở ván thứ nhất, sau khoảng thời gian thăm dò đủ lâu để Việt Nam bắt kịp ở các điểm số 4-4, 7-7 rồi 12-12, tuyển Đức bất ngờ tăng tốc, bỏ xa điểm số bằng những pha tấn công đầy uy lực từ Emilia Weske (cao 1,88 m), đội trưởng Camilla Weitxel (1,95 m) hay Lina Alsmeier (1,89 m). Ván đấu đầu tiên khép lại với điểm số 25-18 nghiêng về tuyển Đức.

Tuyển Đức quá già dặn kinh nghiệm và đầy bản lĩnh

Vượt qua thử thách đầu tiên, tuyển Đức thi đấu tự tin hơn hẳn, tạo khoảng cách luôn từ 8-10 điểm so với Việt Nam ở ván thứ nhì. Đến thời điểm này, BHL tuyển Việt Nam có sự điều chỉnh chiến thuật khi để các cầu thủ chơi chậm, tổ chức phòng ngự cũng tốt hơn để ghi liên tiếp 5 điểm, thu hẹp khoảng cách chỉ còn 17-24. Tuyển Đức không nao núng, thắng điểm set-point thứ sáu để kết thúc ván đấu thứ nhì ở điểm số 25-17.

Những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi của tuyển Việt Nam

Không còn gì để mất, tuyển Việt Nam thi đấu rất hay ở ván ba, có lúc vượt lên dẫn điểm người Đức. Tuy nhiên, hy vọng tìm kiếm một ván thắng như ở trận gặp Ba Lan không thành sự thật với Thanh Thúy và đồng đội bởi lối chơi thực dụng, khai thác tối đa lợi thế về những cú đập sấm sét ghi điểm từ mọi vị trí trên sân của đối phương.

Thanh Thúy ghi đến 17 điểm cả trận

Cuộc rượt đuổi tỉ số ở ván ba, vì thế, chỉ làm thế trận thêm hấp dẫn trước khi tuyển Đức thắng tiếp 25-21, khép lại cuộc so tài sau 81 phút với tỉ số 3-0, chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong sau hai lượt trận toàn thắng.

Thanh Thúy là người chơi tốt nhất trận với 17 điểm, nhưng cô cũng nhiều lần bị đối phương chắn bóng với các pha đập uy lực trên lưới. Hoàng Thị Kiều Trinh ghi điểm cao thứ hai cho Việt Nam, với 6 điểm.

Hanna Orthmann (12) ghi điểm quan trọng cho tuyển Đức

"Chúng tôi hôm nay thua Đức, nhưng toàn đội đã cố gắng hết sức, thể hiện tốt những gì mình có" - Kiều Trinh nói sau trận. "Chúng tôi cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ và sẽ quyết tâm thắng Kenya lượt cuối".

Hy vọng mong manh giành quyền vào vòng trong bất thành và đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn còn cuộc đối đầu với Kenya sau hai ngày nữa để tìm kiếm trận thắng lịch sử ở giải thế giới. Mục tiêu học hỏi gần hoàn tất, Việt Nam quyết tâm tránh vị trí chót bảng đồng thời dốc sức giành chiến thắng làm hành trang ra về.