Giáo dục

Việt Nam tranh tài tại kỳ thi nghề lớn nhất thế giới

Huế Xuân

(NLĐO)- Năm nay, Việt Nam tham gia dự thi 11 nghề với hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Sáng 15-5, tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng TPHCM diễn ra hội nghị tập huấn chuyên gia Việt Nam về chương trình tiếp cận kỳ thi "Kỹ năng nghề thế giới" lần thứ 48 (WorldSkills 2026).

Tại đây, TS Lê Thị Hằng, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX)-Bộ GD-ĐT,  cho biết kỳ thi năm nay có quy mô lớn nhất lịch sử với hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài ở 64 nghề.

TS Lê Thị Hằng, Phó Cục trưởng Cục GDNN-GDTX, Bộ GD-ĐT (áo trắng), tham quan phòng thực hành nghề cơ điện tử tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

Hội nghị thông tin về kế hoạch tập huấn, tổ chức, thí sinh kỳ thi "Kỹ năng nghề thế giới" của đoàn Việt Nam.

"Đây là kỳ thi về kỹ năng nghề, chủ yếu dành cho đối tượng thanh niên từ 22 tuổi trở xuống. Việt Nam đã tham dự kỳ thi từ năm 2007 đến nay, đa số thí sinh là học sinh, sinh viên của các cơ sở GDNN và giáo dục ĐH. Năm nay, Việt Nam tham gia dự thi ở 11 nghề. Trong đó, có 2 nghề mới là năng lượng tái tạo và xe cơ giới hạng nặng" – TS Hằng cho biết thêm.

Năm đầu tiên dự thi, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng có đội ngũ chuyên gia và thí sinh dự thi đông nhất với 3/11 nghề, gồm: Cơ điện tử, thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD và điện lạnh.

TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết trước đó nhà trường đã thực hiện quy trình tuyển chọn và huấn luyện vô cùng khắt khe. 

Các thí sinh được "chọn mặt gửi vàng" đều là những sinh viên năm ba, có thành tích học tập và tay nghề xuất sắc, từng đoạt giải cao tại các kỳ thi tay nghề thành phố.

"Đây là cơ hội vàng cho sinh viên và giảng viên tiếp tiếp cận với các công nghệ, công cụ và tiêu chuẩn kỹ năng nghề tiên tiến nhất hiện nay. Thông qua kỳ thi, chúng tôi sẽ nghiên cứu, cập nhật và áp dụng trực tiếp kiến thức quốc tế vào chương trình giảng dạy của trường. Từ đó, giúp sinh viên bắt nhịp nhanh chóng với thị trường lao động toàn cầu" - TS Kha nhấn mạnh.

Phó Cục trưởng Cục GDNN và GDTX cho biết đây là lần đầu tiên Bộ GD- ĐT chủ trì tổ chức và phối hợp cùng các đơn vị tổ chức kỳ thi. Cục GDNN và GDTX cam kết sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ tối đa công tác huấn luyện thí sinh và chuẩn bị đoàn tham dự kỳ thi "Kỹ năng nghề thế giới" năm nay.

Để đạt được kết quả cao nhất tại đấu trường thế giới, TS Hằng đề nghị các chuyên gia bám sát tiêu chuẩn nghề, mô tả kỹ thuật và đề thi của thế giới để xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện thí sinh một các bài bản, tiệm cận tiêu chuẩn toàn cầu. Về phía thí sinh, cần nỗ lực, bền bỉ rèn luyện và giữ vững ngọn lửa đam mê dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia.

Kỳ thi "Kỹ năng nghề thế giới" lần thứ 48 chính thức diễn ra từ ngày 22 đến 27-9 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc gia (NECC) ở Thượng Hải (Trung Quốc).


Dấu ấn sáng tạo của sinh viên mỹ thuật trong dự án "Bảo tàng Hàng Mã" tại TPHCM

