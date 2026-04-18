Việt Nam - Trung Quốc nâng tầm kết nối chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, ngày 17-4, tại TP Nam Ninh (Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khởi động Liên hoan Nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 với chủ đề "Củng cố nền tảng xã hội vững chắc, đoàn kết hợp tác cùng nhau phát triển".

Nhịp cầu kết nối Việt - Trung

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu tại sự kiện thể hiện sự quan tâm cao độ đối với việc tiếp nối tình hữu nghị truyền thống Trung - Việt, thúc đẩy nhân dân hai nước cùng viết nên chương mới của quan hệ Trung - Việt thế kỷ XXI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Liên hoan Nhân dân biên giới Việt - Trung được tổ chức tại vùng đất lưu giữ nhiều ký ức lịch sử chung của hai dân tộc. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời biết ơn chân thành, sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, chính quyền và nhân dân Quảng Tây đã gìn giữ, bảo tồn những di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam và những giá trị hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là nhân dân biên giới và giữa thế hệ trẻ hai nước, có ý nghĩa cầu nối rất quan trọng để thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc, xây dựng một tương lai ngày càng tươi sáng cho quan hệ Việt - Trung. Đồng thời, mong muốn tuổi trẻ hai nước sẽ "đồng kiến tạo tương lai", trở thành nhịp cầu tri thức và sức sống mãnh liệt, đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc vững bước tiến vào tương lai.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm di tích Khu học xá Trung ương (còn gọi là Trường Dục Tài Nam Ninh) tại Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Đây là địa danh lịch sử giàu ý nghĩa biểu tượng của tình hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai nước.

Bí thư Trần Cương đã tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm về hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Trung Quốc và Việt Nam; khu trưng bày các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiêu biểu của doanh nghiệp Trung Quốc tại Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung QuốcẢnh: TTXVN

Đề ra tầm nhìn, định hướng tổng thể

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh chuyến thăm đã đạt kết quả đặc biệt quan trọng, rất phong phú và mang tầm chiến lược sâu sắc.

Hai bên xác định đây là hoạt động đối ngoại quan trọng nhất hai Đảng, hai nước trong năm 2026, thể hiện sự coi trọng và tin cậy chính trị đối với quan hệ Việt - Trung trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, mong muốn đưa quan hệ Việt - Trung phát triển lên tầm cao mới trong tình hình mới.

Qua trao đổi, lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước đã nhất trí và đạt những nhận thức chung quan trọng đối với định hướng phát triển quan hệ Việt - Trung lên tầm cao mới. Theo đó, về chính trị, hai bên nhất trí ủng hộ sự nghiệp xây dựng CNXH ở mỗi nước, tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước. Đồng thời, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội - Nhân Đại, MTTQ - Chính hiệp toàn quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Về kinh tế, hai bên nhất trí việc kết nối 2 nền kinh tế; thúc đẩy các biện pháp thiết thực phát triển thương mại, đầu tư; hợp tác chặt chẽ trong việc nghiên cứu và sớm khởi công xây dựng công trình đường sắt, tạo điều kiện thông quan đối với các mặt hàng xuất khẩu; tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, đạt những thành quả phong phú, có ý nghĩa to lớn trong việc tạo thêm những cơ sở quan trọng cho sự phát triển của đất nước cũng như việc đưa quan hệ Việt - Trung lên tầm cao mới.

Trong thời gian tới, các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước hai nước sẽ quan tâm sát sao, chỉ đạo cụ thể việc triển khai các thành quả quan trọng đó. Các ban, bộ ngành và địa phương sẽ quán triệt sâu sắc những nhận thức chung quan trọng giữa hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tích cực thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc các cấp, đẩy mạnh hợp tác thực chất theo hướng lấy kết nối chiến lược làm trọng tâm, lấy hiệu quả cụ thể làm thước đo, lấy lợi ích của nhân dân hai nước làm mục tiêu.

"Hai bên cần tiếp tục phối hợp, trao đổi chặt chẽ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được. Trong trao đổi với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, phía Trung Quốc sẵn sàng xây dựng các kế hoạch, các biện pháp cụ thể để phối hợp với chúng ta trong triển khai các thỏa thuận đã được ký kết" - Bộ trưởng Lê Hoài Trung thông tin.

Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời TP Nam Ninh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. Hai bên ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

32 văn kiện hợp tác Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên đã ký 32 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác như kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, đường sắt, thương mại nông sản, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hợp tác hải quan, khoa học - công nghệ... Trong đó có Kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2026 - 2030; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoài ra, còn có Bản ghi nhớ về hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến an ninh toàn cầu giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc; Giấy chứng nhận bàn giao hồ sơ kết quả Dự án viện trợ Việt Nam lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng giữa Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc; Công thư về viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc cho dự án Xây mới cơ sở 2 Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam giai đoạn 1; Bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc về triển khai hợp tác đào tạo đường sắt để tăng cường năng lực cho nhân lực đường sắt Việt Nam... Các bản ghi nhớ về việc thành lập Nhóm công tác đàm phán thúc đẩy xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới; thành lập Nhóm công tác hợp tác chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc; Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc xuất khẩu quả bưởi và quả chanh giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc... cũng đã được ký kết.



