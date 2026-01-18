Việt Nam vươn mình phát triển, hội nhập (*): Tầm nhìn chiến lược

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Các dự thảo văn kiện với kết cấu, nội dung có nhiều đổi mới đã thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan tình hình, trên cơ sở đó đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển đất nước, những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá để phát triển nhanh và bền vững đất nước, thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Những điểm mới, đột phá

Theo GS-TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Thường trực Tổ Biên tập văn kiện Đại hội XIV của Đảng, điểm mới trước hết là việc tích hợp 3 báo cáo: Báo cáo chính trị; Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo kiểm điểm công tác xây dựng Đảng trong một văn kiện duy nhất là Báo cáo chính trị.

Điểm mới thứ hai là cụ thể hóa đường lối của Đảng thành những quyết sách chiến lược ngay trước và trong đại hội. Theo GS-TS Tạ Ngọc Tấn, trước đại hội, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết quan trọng: 57, 66, 68, 70, 71, 72… cụ thể hóa đường lối của Đảng thành những quyết sách chiến lược. Việc này khắc phục tình trạng sau đại hội mới ra các nghị quyết; bảo đảm chủ động rà soát, sửa đổi, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, khắc phục những hạn chế, bám sát mục tiêu, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện ngay sau đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành tham quan Triển lãm ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” và Triển lãm “Việt Nam - Một dải non sông”. Ảnh: PHẠM THẮNG

GS-TS Tạ Ngọc Tấn cũng nêu 7 điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng. Thứ nhất, bổ sung "Lý luận về đường lối đổi mới" là một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng. Thứ hai, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước. Thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước là sự hoàn thiện đồng bộ, toàn diện các thể chế. Trong đó, thể chế chính trị giữ vai trò then chốt, thể chế kinh tế là trọng tâm và các thể chế khác có vai trò quan trọng.

Thứ ba, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên.

Thứ tư, lấy đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo làm động lực trung tâm của phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ năm, xây dựng con người Việt Nam hiện đại, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống toàn diện cho nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ sáu, tăng cường quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả.

Thứ bảy, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tư duy đổi mới, toàn diện

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) khóa XV, sau khi nghe Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, QH đã tiến hành thảo luận ở tổ về dự thảo văn kiện này. Qua thảo luận, các đại biểu (ĐB) khẳng định dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng có nhiều điểm mới sâu sắc.

ĐBQH Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao, cho rằng việc tích hợp nội dung 3 văn kiện gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành Báo cáo chính trị theo một trục xuyên suốt để trình Đại hội XIV của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp. Đây không chỉ là "gộp cơ học mà thực hiện một cách khoa học", nhờ vậy báo cáo ngắn gọn, súc tích, với nhiều điểm mới trong nội dung. Nhấn mạnh thể chế, pháp luật và đột phá trong thực thi có mối liên hệ chặt chẽ, ĐB Nguyễn Văn Quảng cũng nêu rõ trong thời gian vừa qua, việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng đã được thay đổi, nhờ đó những nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Duy Minh (TP Đà Nẵng) đánh giá cao chất lượng, tính tích hợp với nhiều điểm mới sâu sắc, phản ánh đúng tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh chính trị của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Nhấn mạnh văn kiện đã thể hiện rõ tư duy đổi mới, toàn diện, hiện đại, ĐB Minh cho biết điều này được thể hiện rõ nhất trong việc bổ sung và phát triển các hệ thống quan điểm về mô hình phát triển đất nước theo hướng tăng trưởng nhanh, bền vững, bao trùm, dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên vấn đề bảo vệ môi trường trong văn kiện được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế - xã hội và trở thành nhiệm vụ trung tâm. "Đây là bước phát triển lý luận rất quan trọng, cho thấy Đảng không chỉ quan tâm đến tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn nhấn mạnh đến chất lượng và tính bền vững của sự phát triển" - ĐB Minh nhấn mạnh.

ĐB Lý Thị Lan (Tuyên Quang) nhấn mạnh dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược và trụ cột phát triển trung tâm của giai đoạn tới. Dự thảo văn kiện cũng nêu rõ: Phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực then chốt của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với chuyển đổi số trên toàn bộ các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Theo ĐB Lý Thị Lan, đây là cách tiếp cận mới mang tính chiến lược, coi chuyển đổi số là "xương sống" của tăng trưởng năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng có Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đây là một bộ phận của Báo cáo chính trị. Theo GS-TS Tạ Ngọc Tấn, Chương trình hành động xác định rõ các đề án, dự án, công việc cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ 5 năm, chỉ rõ trách nhiệm chủ trì tổ chức, tiến độ, hiệu quả, nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện. Đây là căn cứ để các cấp, các ngành thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 12-1